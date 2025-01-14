Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.3 комментария
Роскомнадзор прокомментировал сбой в работе Рунета
В Роскомнадзоре заявили, что в русскоязычном сегменте интернета произошел масштабный сбой, но ведомство пока не знает, почему это произошло, пишут СМИ.
Как сообщил представитель Роскомнадзора, в работе всех операторов наблюдаются сбои, причина устанавливается, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Напомним, во вторник пользователи по всей России столкнулись с проблемами доступа к сайтам в доменных зонах .рф и .ru, а также сбоем в работе мессенджеров и социальных сетей, включая TikTok.