Роскомнадзор прокомментировал сбой в работе Рунета

В Саратове и Энгельсе после атаки БПЛА повреждены два предприятия

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что повреждены два промышленных предприятия. При этом большинство целей были уничтожены средствами ПВО.

По словам главы региона, в Энгельсе в данный момент занимаются ликвидацией пожара на промышленном предприятии.

Бусаргин добавил, что все необходимые меры для устранения последствий происшествия были оперативно предприняты.

Предварительная информация свидетельствует об отсутствии пострадавших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. Позднее прием и выпуск воздушных судов ограничили в аэропортах Пензы и Ульяновска. В пригороде Казани произошло возгорание газовой цистерны из-за атаки беспилотного летательного аппарата.