Страны G7 прокредитовали Украину доходами от активов России
G7 выделили Украине 26,5 млрд долларов из доходов замороженных российских активов
Большая часть иностранной финансовой помощи Украине в этом году поступила за счет доходов от замороженных российских активов, составляя три четверти всех поступлений.
Страны G7 прокредитовали Украину на 25,5 млрд долларов за 2025 год из доходов от замороженных российских активов, следует из расчетов украинского минфина и Еврокомиссии, передает РИА «Новости». С начала работы схемы сумма достигла 26,5 млрд долларов, что составляет три четверти западного финансирования бюджета Украины за текущий год.
В прошлом году G7 одобрили кредит Украине на 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов. Первой страной, выделившей средства, были США – 1 млрд долларов, однако дальнейших поступлений от Вашингтона не отмечалось. Основная часть поступлений в этом году обеспечена Евросоюзом – 15,8 млрд долларов, Канада выделила 3,4 млрд долларов, Япония – 3,3 млрд долларов, Британия – 3 млрд долларов.
Дополнительно ЕС направил Украине 7,33 млрд долларов, Япония – 191 млн долларов, МВФ – 912 млн долларов, Всемирный банк – 74 млн долларов. Общий объем замороженных российских активов оценивается в 228 млрд долларов, основная часть которых хранится на счетах бельгийской Euroclear.
Россия в ответ запретила вывод активов для «недружественных» инвесторов, доходы от которых накапливаются на специальных счетах типа «С» и могут быть выведены только по решению правительства.
МИД России неоднократно называл заморозку российских активов в Европе воровством, подчеркивая, что меры ЕС направлены и против государственных средств России. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва также может не возвращать средства, которые западные страны держали в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения судьбы замороженных российских активов в Евросоюзе напоминают действия банды.
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предложил западным странам создать «коалицию платящих» для поддержки Украины вместо «коалиции желающих».
Инициатива Брюсселя по изъятию замороженных средств Центробанка России под будущие «репарации» от России рассматривается как прямое воровство и нарушение юридических принципов, а также как стратегический шаг Европы в подготовке к войне с Россией.