  • Новость часаПротестующие в Марокко ранили сотни полицейских
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин обозначил принципы полицентричного мира
    Путин назвал погибшего на СВО американца Глосса русским солдатом
    Российские военные выбили ВСУ из Отрадного в Харьковской области
    Суд удовлетворил иск «Союзмультфильма» о правах на крокодила Гену
    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
    Путин назвал пиратством задержание танкера Францией
    Путин процитировал стихотворение Пушкина про агрессивность Европы
    Путин объяснил полеты военных самолетов над Балтикой без транспондеров
    Путин назвал Евросоюз затухающим центром
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    31 комментарий
    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    16 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.

    8 комментариев
    3 октября 2025, 05:14 • Новости дня

    Страны G7 прокредитовали Украину доходами от активов России

    G7 выделили Украине 26,5 млрд долларов из доходов замороженных российских активов

    Tекст: Денис Тельманов

    Большая часть иностранной финансовой помощи Украине в этом году поступила за счет доходов от замороженных российских активов, составляя три четверти всех поступлений.

    Страны G7 прокредитовали Украину на 25,5 млрд долларов за 2025 год из доходов от замороженных российских активов, следует из расчетов украинского минфина и Еврокомиссии, передает РИА «Новости». С начала работы схемы сумма достигла 26,5 млрд долларов, что составляет три четверти западного финансирования бюджета Украины за текущий год.

    В прошлом году G7 одобрили кредит Украине на 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов. Первой страной, выделившей средства, были США – 1 млрд долларов, однако дальнейших поступлений от Вашингтона не отмечалось. Основная часть поступлений в этом году обеспечена Евросоюзом – 15,8 млрд долларов, Канада выделила 3,4 млрд долларов, Япония – 3,3 млрд долларов, Британия – 3 млрд долларов.

    Дополнительно ЕС направил Украине 7,33 млрд долларов, Япония – 191 млн долларов, МВФ – 912 млн долларов, Всемирный банк – 74 млн долларов. Общий объем замороженных российских активов оценивается в 228 млрд долларов, основная часть которых хранится на счетах бельгийской Euroclear.

    Россия в ответ запретила вывод активов для «недружественных» инвесторов, доходы от которых накапливаются на специальных счетах типа «С» и могут быть выведены только по решению правительства.

    МИД России неоднократно называл заморозку российских активов в Европе воровством, подчеркивая, что меры ЕС направлены и против государственных средств России. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва также может не возвращать средства, которые западные страны держали в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения судьбы замороженных российских активов в Евросоюзе напоминают действия банды.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предложил западным странам создать «коалицию платящих» для поддержки Украины вместо «коалиции желающих».

    Инициатива Брюсселя по изъятию замороженных средств Центробанка России под будущие «репарации» от России рассматривается как прямое воровство и нарушение юридических принципов, а также как стратегический шаг Европы в подготовке к войне с Россией.

    2 октября 2025, 12:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил сообщения о передаче Украине разведданных США для ударов по России

    Военный эксперт Анпилогов: Разведданные США не дадут Украине преимущества над Россией

    Эксперт объяснил сообщения о передаче Украине разведданных США для ударов по России
    @ REUTERS/Pichi Chuang

    Tекст: Анастасия Куликова

    Администрация Дональда Трампа хочет сократить финансирование ВСУ. При этом Белый дом стремится сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что позиция Вашингтона способствовала поражению Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее газета WSJ сообщила, что США предоставят Киеву разведданные для ударов вглубь России.

    «США регулярно предоставляли Киеву данные разведки, которые включали информацию и о ситуации в зоне боевых действий, и о стратегической инфраструктуре России. Сведения в дальнейшем использовались для нанесения ударов с территории Украины», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что Пентагон несколько раз ставил на паузу обмен разведданными.

    «Перерывы были непродолжительными. Они не носили системного характера, а, скорее, служили функцией наказания украинского руководства. Например, приостановка произошла после скандала в Белом доме, когда Владимир Зеленский неуступчиво и грубо вел себя по отношению к Дональду Трампу и Джей Ди Вэнсу», – уточнил собеседник. Сообщения же о предоставлении данных для ударов вглубь России – «словесная эквилибристика».

    «Главный вопрос состоит в том, чем собираются бить с территории Украины и о каком количестве ударных вооружений может идти речь. Ответ окажется неутешительным для киевских властей – темпы производства ракет и дронов недостаточны для «противодействия» России. В то же время, российская система ПВО и ПРО в значительной степени адаптировалась к ударам. Другими словами, противник – даже при помощи американской стороны – не сможет получить перевес в кампании», – акцентировал Анпилогов.

    По его мнению, публикация о том, что США предоставят Киеву разведданные, преследует несколько целей. «С одной стороны, это инструмент политического давления на Россию. Вашингтон таким образом показывает, что у него есть возможности эскалации конфликта. С другой, мне кажется, Трамп и его администрация использует фактор передачи сведений разведки как некий противовес критикам, которые обвиняют их в сокращении помощи Украине и приближении поражения», – считает эксперт.

    Вместе с тем, действия Вашингтона не способствуют мирному урегулированию. «Трамп всегда ограничивался общими фразами о желании остановить кровопролитие, но при этом никогда не брал на себя смелость связывать это с какими-то действиями США. У него есть четкое желание не тратить деньги на Украину, а также исключить прямое участие Штатов в конфликте, из которого страна не выйдет победительницей», – пояснил аналитик.

    «Повторю, цель американского лидера – не финансировать Киев, но в то же время сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что США и их позиция поспособствовали поражению украинской стороны. То есть мы наблюдаем некую «вьетнамизацию», – заключил Анпилогов.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США предоставят Украине данные разведки, необходимые для ударов вглубь территории России. По информации источников издания, Дональд Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву. Целью ударов потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры.

    Как сообщают собеседники издания, американские чиновники также обратились к союзникам по НАТО с призывом оказать украинской стороне аналогичную поддержку. Вашингтон также рассматривает возможность направить Украине крылатые ракеты Tomahawk и боеприпасы Barracuda, но решение по этому вопросу пока не принято.

    Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что публикации о передаче США разведданных Украине для ударов по России не являются случайными и возникают не на пустом месте. Он подчеркнул, что можно лишь предполагать, какие именно данные передаются Киеву. По его словам, задействование всей инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи украинцам разведданных очевидно.

    Напомним, Трамп выступал против дальнобойных ударов американскими ракетами. Он отмечал, что это приведет к еще большей эскалации конфликта. «Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже», – говорил политик в декабре 2024 года в интервью журналу Time.

    При этом в июле Трамп интересовался у Зеленского, способна ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу. «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие», – такой ответ Зеленского передавала газета Financial Times. Он попросил Вашингтон передать боеприпасы Tomahaw, посчитав, что такой шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров.

    В то же время эксперты отмечают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Украина и США муссируют эту тему.

    Комментарии (3)
    2 октября 2025, 17:15 • Новости дня
    Песков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»

    Песков: Поставки Киеву ракет «Томагавк» станут серьезным витком напряженности

    Песков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»
    @ Ulf Mauder/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки крылатых ракет «Томагавк» Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину отметил, что представители американского руководства допускали такие поставки и удары по территории России, передает ТАСС.

    «Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замечен в Москве. Мы его заметили. И случись это, это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ российской стороны», – сказал он.

    Ранее Песков пообещал ответ России на передачу Украине ракет «Томагавк».

    Военный аналитик объяснил, что «Томагавки» не смогут покинуть территорию Украины из-за технических и организационных ограничений.

    Комментарии (20)
    2 октября 2025, 18:10 • Видео
    Ради Зеленского пойдут на ограбление века

    Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 11:07 • Новости дня
    Бельгия потребовала юридических гарантий всего ЕС для изъятия активов России

    Бельгия отказалась изымать активы России без юридических гарантий всех лидеров ЕС

    Бельгия потребовала юридических гарантий всего ЕС для изъятия активов России
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгия отказалась изымать активы России, потребовав подписи лидеров всех стран ЕС под обязательством разделить финансовые риски королевства, заявил премьер страны Барт Де Вевер.

    Бельгия отказалась изымать российские активы без подписей лидеров всех стран Евросоюза под обязательством разделить финансовые риски, передает ТАСС.

    Премьер-министр королевства Барт Де Вевер пояснил, что Бельгия требует полных юридических гарантий от всех партнеров по ЕС перед принятием решения об экспроприации.

    Он подчеркнул, что сообщил своим коллегам о необходимости письменных обязательств, предусматривающих совместную ответственность за возможные финансовые последствия.

    По словам Де Вевера, Бельгия выступает против одностороннего присвоения активов, находящихся в Euroclear, так как эти средства приносят доход и поступления в бюджет страны.

    Риски для Бельгии, по его словам, связаны с вероятностью судебных исков со стороны России, которые могут привести к массовому изъятию бельгийских активов за пределами ЕС в качестве компенсации.

    Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею предоставления кредита Украине за счет российских средств.

    Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в законности использования замороженных российских активов для выдачи крупного кредита Киеву.

    Лидеры стран Евросоюза на встрече в Копенгагене поручили Еврокомиссии дополнительно изучить последствия идеи изъятия замороженных российских активов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия даст жесткий ответ в случае хищения ее активов Евросоюзом.

    Комментарии (11)
    2 октября 2025, 11:48 • Новости дня
    Песков пообещал ответ России на передачу Украине ракет «Томагавк»
    Песков пообещал ответ России на передачу Украине ракет «Томагавк»
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Кремль заверил, что российская сторона примет меры в случае передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»), подчеркнув готовность соответствующей реакции.

    Москва отреагирует «должным образом» на возможную передачу Киеву американских крылатых ракет Tomahawk, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, как будет реагировать Россия, заявил: «Должным образом».

    Подробности о возможных конкретных мерах или действиях со стороны Москвы Песков не уточнил. Он подчеркнул, что реакция российской стороны будет адекватной и исчерпывающей в случае реализации такого сценария.

    Напомним, накануне в Кремле заявили о контроле ситуации вокруг возможных поставок Украине ракет «Томагавк».

    Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что появление этих ракет на Украине не повлияет на ход боевых действий.

    Между тем военный аналитик объяснил, что «Томагавки» не смогут покинуть территорию Украины из-за технических и организационных ограничений.

    Комментарии (17)
    2 октября 2025, 09:14 • Новости дня
    FT: Украина в сентябре перехватила минимум российских ракет

    Tекст: Вера Басилая

    В сентябре на Украине был зафиксирован резкий спад эффективности противоракетной обороны, при этом ключевые военные объекты и инфраструктура уже оказались уничтожены, сообщает британская газета Financial Times

    Британская газета Financial Times опубликовала анализ данных украинских ВВС, собранных лондонской организацией Centre for Information Resilience, передает РИА «Новости»,

    В публикации отмечается, что в сентябре уровень перехвата баллистических ракет Украиной снизился до 6%, что стало минимальным показателем на фоне уменьшения количества самих запусков по сравнению с августом,

    В материале подчеркивается, что «кампания российских ударов уничтожила ключевые военные объекты и критическую инфраструктуру».

    По данным издания, в результате ударов этим летом были разрушены как минимум четыре завода по производству беспилотников, о чем заявили действующие и бывшие украинские чиновники.

    Ранее ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожил грузовики с дронами дальнего действия ВСУ.

    Минобороны России заявило об ударе по производству дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине.

    Вооруженные силы России поразили цех производства десантных катеров для ВСУ.

    Комментарии (2)
    2 октября 2025, 21:32 • Новости дня
    Путин назвал Евросоюз затухающим центром

    Путин: Евросоюз является мощным, но затухающим центром

    Путин назвал Евросоюз затухающим центром
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз – очень мощное объединение, с большим, огромным потенциалом, это мощный цивилизационный центр, но затухающий центр, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

    На пленарной сессии «Валдая» Владимир Путин заявил, что Евросоюз представляет собой очень мощное объединение с огромным потенциалом, передает ТАСС.

    «Это очень мощное объединение, с большим, огромным потенциалом, это мощный цивилизационный центр, но затухающий центр. Это, мне кажется, очевидные вещи», – отметил Путин.

    «И дело даже не в том, что в локомотиве европейской экономики, в Германии, мы наблюдаем стагнацию уже не первый год, на следующий год стагнация вроде тоже намечается. И дело не в том, что французская экономика сталкивается с огромными проблемами, с дефицитом бюджета и с растущим долгом, а дело в том, что вот эти фундаментальные вещи, связанные с европейской идентичностью, исчезают», – заявил президент.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал психологическую стойкость России ее главным преимуществом в противостоянии с Европой.

    Путин также пообещал дать убедительный ответ на милитаризацию Европы.

    Комментарии (6)
    2 октября 2025, 14:59 • Новости дня
    МИД обвинил Киев в провокациях и срыве переговоров

    Мирошник: Киев сознательно препятствует переговорам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев сознательно тормозит переговорный процесс и провоцирует обострение ситуации, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    Мирошник отметил, что украинские власти не только не предпринимают шагов для диалога, но также усиливают обстрелы населенных пунктов, в результате чего каждую неделю получают ранения или погибают в среднем 150 человек, передает РИА «Новости».

    Дипломат сообщил, что ряд городов находится под постоянными обстрелами, поскольку Киев пытается компенсировать военные неудачи атаками по гражданским объектам. По его словам, переговоры между Россией и Украиной сейчас фактически заморожены из-за отсутствия реакции Киева на предложения российской стороны, а также на инициативы по созданию рабочих групп.

    Мирошник подчеркнул, что восстановление нормальных отношений между Киевом, Москвой и Минском невозможно, пока на Украине не сменится руководство. Он также заявил, что Запад препятствует мирному урегулированию, навязывая Украине конфронтационную позицию по отношению к России и Белоруссии. Мирошник назвал действующее руководство Украины марионетками Запада, которые действуют в ущерб собственному народу.

    Ранее Кремль объявил о паузе в переговорах между Россией и Украиной. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине были приостановлены из-за отказа Киева продолжать диалог, несмотря на сформированные ранее предложенияю

    Комментарии (3)
    2 октября 2025, 22:42 • Новости дня
    Немецкие консерваторы заблокировали новый закон о военной службе
    Немецкие консерваторы заблокировали новый закон о военной службе
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В Бундестаге не состоялось обсуждение реформы армии из-за несогласия оппозиции, требующей обязательной воинской службы, а не добровольной системы.

    Фракция ХДС/ХСС заблокировала обсуждение инициированного минобороны ФРГ законопроекта об изменениях в системе военной службы, передает Bild. Первая дискуссия по документу должна была пройти 9 октября, однако консерваторы настояли на его исключении из повестки текущей сессии.

    Представители ХДС/ХСС заявили изданию: «Мы отложили его, так как законопроект недостаточным образом учитывает текущую ситуацию с безопасностью. В вопросе воинской повинности сейчас не может быть половинчатых решений».

    Социал-демократы выразили недовольство позицией коллег по коалиции. Вопрос будущего формата военной службы в стране остается одним из главных источников разногласий между партиями с начала работы нынешнего кабинета. СДПГ настаивает на добровольности службы, а ХДС/ХСС требует возобновления обязательного призыва, считая это единственным способом укомплектовать армию.

    Законопроект министра обороны Писториуса предусматривает добровольную службу по шведской модели: обязательное медицинское освидетельствование для всех выпускников школ и подача заявления мужчинами от 18 до 25 лет о готовности служить. Документ допускает возможность возвращения всеобщего призыва при необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии подготовили новый законопроект для увеличения численности бундесвера до 460 тыс. человек, предусматривающий анкетирование молодых мужчин и возможность возвращения призыва.

    Ранее Польша заявила о планах создать самую сильную армию в Европе, однако в реализации этих планов у нее есть серьезный конкурент – Германия, чей канцлер Фридрих Мерц намерен сделать страну военным лидером Евросоюза, что, по мнению экспертов, способно подорвать хрупкий баланс в Европе.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 09:38 • Новости дня
    ВСУ дроном передали ВС России координаты спецназа и бригады «Кара-Даг»

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны ВСУ с помощью дрона передали российским войскам координаты личного состава 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг», сообщили в российских силовых структурах.

    Военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны ВСУ с помощью дрона передали российским войскам координаты личного состава 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг», передает ТАСС.

    Информация была проверена и подтверждена, после чего по этим координатам нанесен удар авиационными бомбами.

    Как уточнили в российских силовых структурах, в результате удара пострадали бойцы не только 15-й бригады, но и недавно переброшенные в этот район военнослужащие 19-го центра спецназначения ВСУ. Известно, что одна из задач этих подразделений заключалась в создании заградительных отрядов для недопущения отступления других солдат ВСУ.

    Ранее сообщалось, что российские войска ударами ФАБ частично уничтожили переброшенных в Купянск бойцов 19-го центра спецназначения и 15-й бригады оперативного назначения ВСУ. Под удары также попали пункты управления беспилотниками, уничтожены операторы и техника.

    Помощник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что ВСУ перебросили элитные резервы к Купянску.

    ВСУ сократили передвижения по Купянску из-за активности дронов.

    Киев заявлял о создании штурмовых бригад, включая подразделение «Кара-Даг» для «захвата Крыма и Донбасса».

    Комментарии (2)
    2 октября 2025, 21:02 • Новости дня
    Российские военные выбили ВСУ из Отрадного в Харьковской области
    Российские военные выбили ВСУ из Отрадного в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские подразделения установили контроль над населенным пунктом Отрадное после успешного вытеснения украинских военных из этого района.

    Российские военнослужащие полностью выбили подразделения Вооруженных сил Украины из населенного пункта Отрадное в Харьковской области, передает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

    «Сейчас данный населенный пункт перешел под контроль российской армии», – заявил эксперт.

    Марочко уточнил, что ведется зачистка территории Отрадного, чтобы обеспечить безопасность и выявить возможные угрозы. По его словам, российская армия закрепляется на новых позициях в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, российские войска выбили подразделения ВСУ из восточной части Полтавки за реку Янчур.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 12:42 • Новости дня
    Захарова задала вопрос Зеленскому о происхождении средств на оружие

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала вопрос главе киевского режима Владимиру Зеленскому о происхождения средств, предназначенных на сделку Киева и Вашингтона по оружию на 900 млрд долларов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к Владимиру Зеленскому и его западным союзникам с вопросом о происхождении средств на сделку с США по закупке вооружений, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что глава киевского режима заявил о переговорах с Вашингтоном о приобретении американских вооружений для нужд ВСУ на сумму 900 млрд долларов.

    Во время брифинга она напрямую спросила: «Хочется задать вопрос Зеленскому и всем его адептам: откуда денюжки? Вы их зарабатываете? А как? Убийством?» Далее Захарова обвинила украинские власти в том, что, по ее словам, они занимаются наемными убийствами и в первую очередь убивают собственных сограждан.

    Евросоюз решил выделить киевскому режиму 900 млн евро, полученных от доходов с российских активов.

    Администрация президента США Дональда Трампа согласовала предоставление Украине первого пакета военной помощи, полностью оплаченного европейскими союзниками.

    Мария Захарова назвала НАТО и Евросоюз спонсорами терроризма после атаки дронов ВСУ на Крым.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 20:03 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в использовании украинцев как расходного материала
    Путин обвинил Запад в использовании украинцев как расходного материала
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны рассматривают жителей Украины лишь как инструмент для достижения собственных целей, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

    Президент подчеркнул, что те, кто подталкивал и вооружал Украину, десятилетиями поддерживая там национализм и неонацизм, игнорировали не только интересы России, но и подлинные интересы украинского народа.

    «Те, кто поощрял, подначивал, вооружал Украину, науськивал ее на Россию, десятилетиями взращивал там оголтелый национализм и неонацизм, честно говоря, извините за моветон, плевать хотели не только на российские интересы, но и на собственно украинские, подлинные интересы народа этой страны. Им не жалко этого народа, этот народ для них – расходный материал, для глобалистов, экспансионистов на Западе и их прислуги в Киеве», – сказал Путин, его цитирует Telegram-канал Кремля.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова обвинила Польшу в многолетнем раскачивании ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 06:49 • Новости дня
    ВСУ начали перебрасывать спецназ на Хатненский участок фронта

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины перебрасывают спецназ на Хатненский участок фронта на Харьковском направлении, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    «На Харьковском направлении в лесу возле Синельниково и на левобережье Волчанска противник продолжает оказывать ожесточенное сопротивление, неся потери. На Хатненский участок фронта враг перебрасывает спецназ», – сообщил «Северный Ветер».

    Западнее Синельниково российские военные продвинулись на 300 м, преодолев сопротивление ВСУ. На левобережье Волчанска российские подразделения расширили плацдарм, продвинувшись на 500 м с тяжелыми боями.

    Авиация, артиллерия и ТОСы российских войск наносили удары по районам скопления сил ВСУ в Григоровке, Чугуновке и Бологовке на участке фронта Меловое-Хатнее. Липцовский участок фронта остался без изменений, активных действий ВСУ не отмечено.

    Российские подразделения при поддержке авиации и артиллерии вели интенсивные боевые действия вдоль всей линии фронта в Сумской области. На правом фланге наступления удалось продвинуться на 100 м по лесополосам. В районе Садков ВСУ предприняли контратаку, которая была отбита комплексным огневым поражением.

    На Теткинском и Глушковском участках изменений не зафиксировано, российские ударные БПЛА наносили удары по скоплениям живой силы противника.

    «За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сообщалось, что за сутки потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 150 человек.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 11:24 • Новости дня
    Премьер Бельгии предложил «коалиции желающих» стать «коалицией платящих»

    Премьер Бельгии Де Вер призвал «коалицию желающих» стать «коалицией платящих»

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предложил странам Запада сформировать «коалицию платящих» для поддержки Украины вместо нынешней «коалиции желающих».

    По словам Де Вевера, если все страны коалиции примут участие в финансировании, необходимости в экспроприации российских активов не возникнет, передает ТАСС.

    Он подчеркнул позицию Бельгии против изъятия замороженных российских активов, отметив, что страна не получила от других государств Евросоюза гарантий по разделению финансовых рисков. В случае присвоения активов, замороженных на площадке Euroclear в бельгийской юрисдикции, Бельгия может столкнуться с серьезными финансовыми последствиями. По оценке Де Вевера, речь идет примерно о 200 млрд евро российских суверенных активов.

    Де Вевер заявил: «Коалиция желающих должна превратиться в коалицию платящих». Он объяснил, что именно это избавит страны от необходимости изымать российские средства.

    Ранее Бельгия отказалась изымать российские активы без письменных гарантий разделения финансовых рисков со стороны всех стран Евросоюза.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею предоставления кредита на Украину за счет российских средств.

    Лидеры стран Евросоюза на встрече в Копенгагене поручили Еврокомиссии провести дополнительное изучение последствий возможного изъятия замороженных российских активов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что в случае хищения российских активов Евросоюзом Россия даст жесткий ответ.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 22:09 • Новости дня
    Путин назвал страны, которые помогали установить справедливый мир на Украине

    Путин перечислил государства, помогавшие урегулировать конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума «Валдай» выразил благодарность государствам, которые содействовали поиску выхода из украинского кризиса и не занимали однозначную позицию.

    Президент России Владимир Путин перечислил страны, которые, по его словам, способствовали установлению справедливого мира на Украине, сообщается на сайте Кремля. Он выделил Китай, Индию, Бразилию, ЮАР как партнеров-основателей БРИКС, а также Белоруссию и Северную Корею.

    «Для других стран эта ситуация, в данном случае на Украине, – это карта в другой, гораздо более масштабной игре, причем в их собственной игре и, как правило, даже не связанной с конкретными проблемами стран вообще и в данном случае этой конкретной страны и стран, вовлеченных в конфликт. Это только повод и способ решить свои геополитические задачи, расширить зону контроля – да и немножко заработать на войне», – заявил президент России.

    «Вот и «лезли» к нам на порог с натовской инфраструктурой, безучастно годами взирали на трагедию Донбасса, на геноцид по сути и уничтожение русских людей на наших же исконных, исторических территориях, которое началось с 2014 года после кровавого государственного переворота на Украине», – добавил президент.

    Путин отдельно упомянул страны арабского и исламского мира, назвав Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Египет, Турцию и Иран. По его словам, эти государства не занимали однозначную сторону, а реально стремились помочь в разрешении ситуации.

    «Контрастом такому поведению, которое демонстрируют Европа и до недавнего времени Соединенные Штаты при прежней администрации, являются действия стран мирового большинства. Они отказываются занимать чью-то сторону, стремятся реально помочь в установлении справедливого мира. Мы благодарны всем государствам, которые за последние годы искренне прилагали усилия, чтобы найти выход из ситуации. Это наши партнеры – основатели БРИКС: Китай, Индия, Бразилия, ЮАР. Это Белоруссия, это и, кстати говоря, Северная Корея. Это наши друзья в арабском, исламском мире в целом, прежде всего Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Египет, Турция, Иран. Сербия, Венгрия, Словакия в Европе. И многие другие страны, африканские и латиноамериканские», – отметил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить, если бы отношения с администрацией экс-президента США Джо Байдена строились по-другому.


    Комментарии (0)
    Главное
    Турция отказалась прекращать закупки российского газа после призывов США
    В Купянске сдалась в плен группа бойцов бригады ВСУ «Кара-Даг»
    Суд признал 117 человек умершими в период вторжения ВСУ в Суджанский район
    Песков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»
    Немецкие консерваторы заблокировали новый закон о военной службе
    В Китае роботизированных собак начали готовить для исследования Луны
    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Рыбин

    В чем секрет необычно крепкого рубля

    От российского рубля уже давно ждут ослабления на рынке. Ведь снижение доходов бюджета происходит в том числе по его вине. Тем более что многие факторы – от падения нефтяных котировок до геополитики – играют против рубля, но доллар по-прежнему 83, а не больше 100, как в начале года. В чем секрет необычной крепости российской валюты? И не грозит ли это резким обвалом? Подробности

    Перейти в раздел

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российскую пехоту изменила спецоперация

    «Существенно выросли требования к одиночной подготовке солдата». Такими словами в День сухопутных войск военные эксперты описывают коренные перемены, произошедшие за очень короткий срок с российской пехотой. И это далеко не единственное изменение. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Американских либералов будет искоренять армия

    Похоже, в политическом противостоянии внутри Соединенных Штатов – расколе между демократами и республиканцами, либералами и консерваторами – наступает принципиально новый этап. Президент США Дональд Трамп втягивает в этот конфликт Вооруженные силы – и хочет, чтобы армия боролась с его внутренними врагами. О чем идет речь и какими будут последствия? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ради Зеленского пойдут на ограбление века

      Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    • Евросоюз готовит переворот из-за Украины

      В среду в Дании открывается саммит Евросоюза. Главные темы – где найти денег для Владимира Зеленского и как устроить переворот, чтобы сделать Украину членом ЕС.

    • Эпоха Великих географических открытий. Дорога в Индию через Московское море

      Около 500 лет назад мир переживал время, которое впоследствии получило название эпохи Великих географических открытий. Морские державы Испания, Португалия, Англия, Франция и только что появившаяся Голландия приросли огромными заморскими территориями. Западная Европа разбогатела и на сотни лет вперед превратилась в центр мировой торговли.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации