За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.2 комментария
В ЕС заработал разрешающий использование муки из червей в продуктах регламент
В ЕС вступил в силу регламент, разрешающий добавлять в продукты порошок из личинок мучного червя
Еврокомиссия вступил в силу регламент, допускающий использование порошка из личинок желтого мучного червя в пищевых продуктах, включая хлеб и сыры, на территории стран Евросоюза.
Еврокомиссия официально разрешила добавление порошка из личинок большого мучного хрущака (Tenebrio molitor) в пищевые продукты. Среди них – хлеб, сыры, паста, джем. Данный регламент вступил в силу в странах Евросоюза, он был утвержден еще в январе. Согласно заявлению ЕК, порошок, обработанный ультрафиолетом, признан новым продуктом питания, передает ТАСС.
Личиночная стадия хрущака, известная как мучной червь, широко используется в кормах для насекомоядных рептилий и амфибий. Новый регламент имеет срок действия пять лет с возможностью продления. Продукты с добавлением порошка из насекомых должны иметь соответствующую маркировку на упаковке.
ЕК также подчеркивает, что решение о потреблении продуктов с содержанием насекомых остается за потребителями. В ведомстве уверяют, что порошок из насекомых, прошедший строгую научную оценку, полностью безопасен и не представляет рисков для здоровья человека при соблюдении предложенных условий применения.
В марте прошлого года президент России Владимир Путин пошутил о зарубежной «еде будущего» в виде мотыльков и червячков.
Ранее в Англии предложили включить в школьное питание начальных классов Уэльса съедобных насекомых, в том числе мучных червей и сверчков. Используя альтернативный белок, предлагается делать «обычный» фарш, который будет приготовлен в стиле болоньезе. Таким образом ученые стараются приучить новое поколение использовать экологически чистые заменители мяса.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ученые активно продвигают идею альтернативных белков и готовят человечество к «изменению пищевых привычек».