В ЕС заработал разрешающий использование муки из червей в продуктах регламент

В ЕС вступил в силу регламент, разрешающий добавлять в продукты порошок из личинок мучного червя

Tекст: Дарья Григоренко

Еврокомиссия официально разрешила добавление порошка из личинок большого мучного хрущака (Tenebrio molitor) в пищевые продукты. Среди них – хлеб, сыры, паста, джем. Данный регламент вступил в силу в странах Евросоюза, он был утвержден еще в январе. Согласно заявлению ЕК, порошок, обработанный ультрафиолетом, признан новым продуктом питания, передает ТАСС.

Личиночная стадия хрущака, известная как мучной червь, широко используется в кормах для насекомоядных рептилий и амфибий. Новый регламент имеет срок действия пять лет с возможностью продления. Продукты с добавлением порошка из насекомых должны иметь соответствующую маркировку на упаковке.

ЕК также подчеркивает, что решение о потреблении продуктов с содержанием насекомых остается за потребителями. В ведомстве уверяют, что порошок из насекомых, прошедший строгую научную оценку, полностью безопасен и не представляет рисков для здоровья человека при соблюдении предложенных условий применения.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин пошутил о зарубежной «еде будущего» в виде мотыльков и червячков.

Ранее в Англии предложили включить в школьное питание начальных классов Уэльса съедобных насекомых, в том числе мучных червей и сверчков. Используя альтернативный белок, предлагается делать «обычный» фарш, который будет приготовлен в стиле болоньезе. Таким образом ученые стараются приучить новое поколение использовать экологически чистые заменители мяса.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ученые активно продвигают идею альтернативных белков и готовят человечество к «изменению пищевых привычек».