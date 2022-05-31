Диетолог поддержал замену говядины в британских школах червями и сверчками

Черви обладают мышцами, которые аналогичны коровьим, только содержат меньшее количество жира, заявил газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург, комментируя идею британских ученых ввести в школьное питание блюда из червей и жуков во благо экологии. Сложность, по его мнению, лишь в токсичности некоторых видов насекомых.

В Англии предложили включить в школьное питание начальных классов Уэльса съедобных насекомых, в том числе мучных червей и сверчков, пишет британская газета Daily Mail. Используя альтернативный белок, предлагается делать «обычный» фарш, который будет приготовлен в стиле болоньезе. Далее его планируется подавать с макаронами или в виде котлет в различные блюда. Отмечается, что таким образом ученые стараются приучить новое поколение использовать экологически чистые заменители мяса.

«Действительно, пищевой белок – это довольно дорогой ресурс. Говядина, свинина, птица, рыба – все это, во-первых, исчерпаемые ресурсы, во-вторых, они очень дороги в производстве, а, в-третьих, есть животных все-таки не очень этично», – говорит Гинзбург.

Он напоминает, что в природе существуют неплохие источники растительного белка, которые также могут прийти на замену животному. Например, соя, зерновые и бобовые культуры, водоросли. Однако все это тоже достаточно дорого, потому что речь идет о посевных площадях, удобрениях и так далее. Соответственно, мировая тенденция такова: еда становится все более дорогой и дефицитной.

«В этом плане поиск других источников питания, в частности пищевого белка, это довольно хорошая история. И здесь, конечно, мы обращаем внимание и на червей, и на насекомых. Но стоит отметить, что белок там, с точки зрения диетологии, качественный. В этом нет ничего удивительного, потому что в принципе все животные построены из одинаковых последовательностей аминокислот», – рассказывает специалист.

Черви, к примеру, продолжает эксперт, обладают мышцами, которые аналогичны коровьим, только с меньшим количеством жира. В этом плане такого рода белок обладает большей «чистотой».

«Никто не предполагает, что будут подавать вареных или жареных червей. Не исключено, что это будет как-то перерабатываться. Соответственно, этот белок уже будет идти на приготовление каких-то мясных изделий или добавляться в какие-то мясные блюда, как, например, в колбасные изделия сейчас добавляют соевый белок. С точки зрения эстетики, можно много чего придумать», – считает Гинзбург.

Кроме того, он напоминает, что во многих странах червей и насекомых уже давно употребляют в пищу. Для российской и западной культур это выглядит экзотично, в то время как для некоторых азиатов или жителей Африки насекомые – вполне обычная еда. К тому же, для многих стран употребление в пищу раков, омаров, лангустов, крабов, устриц и моллюсков считается своеобразным деликатесом, в то время как для Французов норма – есть лягушачьи лапки или виноградных улиток.

«Это чисто традиции питания, которые воспитываются со временем. Пока это подается как сенсация, но сенсации-то никакой и нет. И единственный момент в этом всем – выработка разного рода токсичности у насекомых для защиты от птиц и других животных, которые их поедают. Но, наверное, те, кто занимаются этим, знают о токсичности и как-то выявляют ее», – заключил диетолог.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ученые активно продвигают идею альтернативных белков и готовят человечество к «изменению пищевых привычек». Так, например, шведская компания IKEA в 2018 году сообщила, что намерена разработать «фастфуд будущего», где фирменные фрикадельки и бургеры будут сделаны из мучных червей.