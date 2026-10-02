Минобороны: Штурмовики на учениях «Центр-2026» зашли в тыл противника под землей

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе стратегических командно-штабных маневров российские военнослужащие применили нестандартную тактику скрытного перемещения на технике, передает РИА «Новости».

«Наступательные действия велись штурмовыми группами на скоростной технике, такой как мотоциклы, квадроциклы и багги, в тесном взаимодействии с подразделениями беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов в условиях сложной радиоэлектронной обстановки, где были созданы все благоприятные условия для штурмовых подразделений. Особенностью тактических действий являлся маневр подразделений в тыл противника по подземным коммуникациям», – сказал Мурадов в видеоролике Минобороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил важность маневров для планов военного строительства России.

Президент Владимир Путин заявил об использовании опыта спецоперации в рамках этих учений.