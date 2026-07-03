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Эксперт: Успехи ВС России в Константиновке ломают пропагандиские планы Запада
Эксперт Куликов: Освобождение Константиновки поменяет лицо войны
Успешные действия российских войск в Константиновке оказывают влияние не только на ситуацию на линии боевого соприкосновения, но и на информационную повестку, которую пытались сформировать западные страны вокруг украинского конфликта, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Куликов.
Бои за Константиновку имеют стратегическое значение, подчеркивает Куликов. «Это серьезная операция, меняющая лицо войны. Константиновка является ключом к Славянско-Краматорской агломерации и, значит, к достижению одной из самых важных целей СВО – освобождению Донбасса», – заявил эксперт.
«Конечно же, эта операция проходит под пристальным вниманием Верховного Главнокомандующего. Президент России демонстрирует блестящее владение ситуацией на линии боевого соприкосновения», – добавил он.
Отдельно политолог указал на информационный эффект от ситуации на фронте. По его мнению, продвижение российских подразделений разрушает попытки западных стран представить ситуацию на фронте в выгодном для Киева свете.
«Важно отметить и то, что успехи наших военных на этом направлении под руководством Владимира Путина сорвали план Запада по информационно-психологическому воздействию на граждан нашей страны: говорить о том, что Украина чего-то добивается на фоне явных и однозначных успехов ВС РФ на линии фронта – это по меньшей мере смешно. Даже западные СМИ начали признавать, что их самые негативные сценарии – продвижение наших войск на Донбассе – осуществились», – подчеркнул Куликов.
Схожую оценку дал командир отряда БАРС-21, заместитель командира 10-й разведывательно-штурмовой бригады «Дон» Андрей Сапрыкин, принимавший участие в боевых действиях на Луганском и Харьковском направлениях.
По его словам, российские подразделения продолжают развивать наступление сразу на нескольких участках фронта. «ВС РФ нарастили темпы продвижения по всей линии боевого соприкосновения и безоговорочно владеют стратегической инициативой. Мы контролируем более 96% территории Константиновки. Практически все 11 тысяч строений – наши, остались лишь единицы», – сказал Сапрыкин.
Он также отметил, что руководство страны получает полную информацию о положении дел на линии боевого соприкосновения: «Главное – Верховный Главнокомандующий Владимир Путин все видит, слышит и понимает».
Кроме того, Сапрыкин обратил внимание на комплексный характер действий российских сил. По его словам, «задача по уничтожению противника сегодня решается комплексно – от глубоких тылов и логистики до топливных хранилищ, энергообъектов, дорог, мостов».
Ранее Владимир Путин заявил о взятии под контроль 96% территории Константиновки.
Министерство обороны сообщило об уничтожении до 95 украинских военных в юго-западной части города за одни сутки. Военный эксперт Андрей Марочко рассказал о безуспешных контратаках противника на этом направлении.