  • Новость часаВС России ликвидировали замначальника 11-го армейского корпуса ВСУ и офицера ГУР
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    Белый дом готовит подарок для российской разведки
    Подозреваемая в теракте в Монако имела в ФРГ статус беженки
    Российские беспилотники достигли скорости ракет
    Власти Армении ввели ценз оседлости для участия в выборах и референдумах
    При ударе ВСУ по рынку Токмака погибли пять человек
    В Запорожской области намерены объявить траур в связи с ударом по Токмаку
    В Приднестровье объяснили взрывоопасность действий Кишинева
    Киев начал обязательную эвакуацию жителей с севера Харьковской области
    Медведев посетил церемонию прощания с Али Хаменеи
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России собутыльнику раскрывают душу

    «Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Киево-Печерская лавра – русская и по закону, и по сути

    Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    4 комментария
    3 июля 2026, 18:38 • Новости дня

    Эксперт: Успехи ВС России в Константиновке ломают пропагандиские планы Запада

    Эксперт Куликов: Освобождение Константиновки поменяет лицо войны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Успешные действия российских войск в Константиновке оказывают влияние не только на ситуацию на линии боевого соприкосновения, но и на информационную повестку, которую пытались сформировать западные страны вокруг украинского конфликта, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Куликов.

    Бои за Константиновку имеют стратегическое значение, подчеркивает Куликов. «Это серьезная операция, меняющая лицо войны. Константиновка является ключом к Славянско-Краматорской агломерации и, значит, к достижению одной из самых важных целей СВО – освобождению Донбасса», – заявил эксперт.

    «Конечно же, эта операция проходит под пристальным вниманием Верховного Главнокомандующего. Президент России демонстрирует блестящее владение ситуацией на линии боевого соприкосновения», – добавил он.

    Отдельно политолог указал на информационный эффект от ситуации на фронте. По его мнению, продвижение российских подразделений разрушает попытки западных стран представить ситуацию на фронте в выгодном для Киева свете.

    «Важно отметить и то, что успехи наших военных на этом направлении под руководством Владимира Путина сорвали план Запада по информационно-психологическому воздействию на граждан нашей страны: говорить о том, что Украина чего-то добивается на фоне явных и однозначных успехов ВС РФ на линии фронта – это по меньшей мере смешно. Даже западные СМИ начали признавать, что их самые негативные сценарии – продвижение наших войск на Донбассе – осуществились», – подчеркнул Куликов.

    Схожую оценку дал командир отряда БАРС-21, заместитель командира 10-й разведывательно-штурмовой бригады «Дон» Андрей Сапрыкин, принимавший участие в боевых действиях на Луганском и Харьковском направлениях.

    По его словам, российские подразделения продолжают развивать наступление сразу на нескольких участках фронта. «ВС РФ нарастили темпы продвижения по всей линии боевого соприкосновения и безоговорочно владеют стратегической инициативой. Мы контролируем более 96% территории Константиновки. Практически все 11 тысяч строений – наши, остались лишь единицы», – сказал Сапрыкин.

    Он также отметил, что руководство страны получает полную информацию о положении дел на линии боевого соприкосновения: «Главное – Верховный Главнокомандующий Владимир Путин все видит, слышит и понимает».

    Кроме того, Сапрыкин обратил внимание на комплексный характер действий российских сил. По его словам, «задача по уничтожению противника сегодня решается комплексно – от глубоких тылов и логистики до топливных хранилищ, энергообъектов, дорог, мостов».

    Ранее Владимир Путин заявил о взятии под контроль 96% территории Константиновки.

    Министерство обороны сообщило об уничтожении до 95 украинских военных в юго-западной части города за одни сутки. Военный эксперт Андрей Марочко рассказал о безуспешных контратаках противника на этом направлении.

    3 июля 2026, 12:07 • Новости дня
    Интерпол раскрыл личность подозреваемой во взрыве в Монако украинки

    Интерпол объявил в розыск украинку за подрыв бизнесмена Ермолаева в Монако

    Интерпол раскрыл личность подозреваемой во взрыве в Монако украинки
    @ Interpol

    Tекст: Мария Иванова

    Международная полиция ищет гражданку Украины Анастасию Березовскую по делу о резонансном покушении на предпринимателя Вадима Ермолаева с использованием бомбы.

    Данные о розыске предполагаемой преступницы появились в международной базе, передает РИА «Новости». Власти княжества подозревают девушку в попытке убийства общественно опасным способом.

    Инцидент произошел в понедельник вечером. В результате детонации устройства пострадали три человека: мужчина, женщина и ребенок. Представители Ермолаева подтвердили получение им ранений при атаке.

    Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо подчеркнул криминальный характер инцидента. «Произошедшее не квалифицируется как теракт», – заявил руководитель ведомства.

    Французская газета Figaro отмечает вероятную причастность Службы безопасности Украины к нападению в качестве предупреждения для коммерсанта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Монако установила личность организатора взрыва.

    Правоохранительные органы обнаружили подозреваемую на территории Германии.

    Французские следователи назвали причастность Службы безопасности Украины приоритетной версией покушения.

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    3 июля 2026, 10:21 • Новости дня
    В центре Рыльска машина с курскими чиновниками подорвалась на мине
    В центре Рыльска машина с курскими чиновниками подорвалась на мине
    @ Hinshtein

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре города Рыльска в Курской области на дистанционно управляемой мине подорвался автомобиль с местными чиновниками, пострадали четыре человека, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

    Утром 3 июля на мине подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского района, указал Хинштейн в Max.

    «Взрывное устройство сработало дистанционно. В результате ранен глава района Владимир Ковальчук», – заявил глава региона.

    Ковальчук получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения ног. Директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, находившийся за рулем, госпитализирован с непроникающим ранением живота и поврежденным бедром.

    В настоящее время его оперируют в Рыльской центральной районной больнице. После стабилизации состояния обоих пострадавших переведут в Курскую областную больницу.

    Кроме того, от взрывной волны пострадали стоявшие на крыльце здания начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС.

    Они получили акубаротравмы и слепые осколочные ранения конечностей. Их также доставили в местную больницу с возможностью перевода в Курск. В настоящее время территория оцеплена, на месте происшествия работают саперы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 июля при разминировании в Рыльске погиб взрывотехник ОМОНа.

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    2 июля 2026, 18:55 • Видео
    Залужный идет в президенты

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    3 июля 2026, 12:14 • Новости дня
    Эксперт объяснил решение Польши утилизировать предназначавшиеся Украине МиГ-29

    Политолог Козюлин: Политические разногласия лишили Украину польских МиГ-29

    Эксперт объяснил решение Польши утилизировать предназначавшиеся Украине МиГ-29
    @ Andreas Franke/DPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Срыв передачи Польшей Украине истребителей МиГ-29 объясняется не только отказом Киева от соблюдения сделки, но и их давними историческими спорами. Двусторонние политические расхождения усиливает усталость польского общества от действий Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный политолог Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах Польши утилизировать 14 истребителей МиГ-29, предназначавшихся ВСУ.

    «В основе нынешнего спора Киева и Варшавы из-за беспилотных технологий и истребителей лежат давние историко-политические разногласия стран», – считает Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ. Спикер напомнил, что еще в 2018 году польский Сейм принял закон о запрете «бандеровской идеологии», а также ввел уголовную ответственность за отрицание геноцида поляков со стороны украинских националистов в годы Второй мировой войны.

    Спикер также указал, что Варшава не приемлет культ лидеров УПА (Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской и запрещена в России), тогда как Верховная рада недавно проголосовала за закон об учреждении «украинского национального пантеона». «Здесь же нужно упомянуть и «войну орденов» между Варшавой и Киевом», – продолжил эксперт.

    «Кроме того, в польском обществе очевидным образом растет усталость от беженцев с Украины – самого их количества, а также возникающих в этой связи бытовых неудобств. Раздражение усиливается и будет копиться», – спрогнозировал аналитик.

    «С другой стороны, украинским властям продолжает казаться, что западная поддержка помогает им обрести силу. На этом фоне Банковая совершает откровенно необдуманные действия, теряет политические и дипломатические ориентиры, ссорится с соседними странами, власти которых ранее входили в число наиболее близких и поддерживающих Киев в противостоянии с Россией», – обратил внимание собеседник.

    «Все эти факторы привели к тому, что стороны не могут прийти к соглашению по поводу истребителей и дронов. Недовольство польских властей усиливает еще и то обстоятельство, что Украина договаривается с рядом других восточноевропейских стран о производстве БПЛА. Польша видит в этом нарочитое вредительство со стороны соседа», – объяснил Козюлин.

    Ранее польское издание Wiadomosci сообщило, что Варшава приняла решение о выведении из эксплуатации истребителей МиГ-29, которые планировали передать Киеву. Польша должна была получить от Украины технологии производства беспилотников в обмен на самолеты. Однако договоренности сорвались.

    «Украина не выполнила соглашение», – заявил Владислав Косиняк-Камыш, глава министерства национальной обороны Польши. По его словам, «Киев не выражает готовность к достижению соглашения». «Этот вопрос политически мотивирован и вытекает, среди прочего, из недавних исторических споров», – подчеркнул чиновник. Сообщается, что 14 истребителей, которые могли быть переданы Украине, будут утилизированы.

    Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, сообщает РИА «Новости». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Чехия вслед за Польшей начинает дистанцироваться от киевского режима на фоне украинской героизации нацистов.

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    3 июля 2026, 13:42 • Новости дня
    При ударе ВСУ по рынку Токмака погибли пять человек
    При ударе ВСУ по рынку Токмака погибли пять человек
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате обстрела торговых рядов в городе Токмаке Запорожской области смертельные травмы получили пять человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    При ударе погибли пять человек, еще 18 пострадавших доставлены в больницу для оказания экстренной помощи, пояснил Балицкий в Max.

    Местная больница экстренно развернула дополнительные операционные для спасения раненых.

    Также сформирован специальный штаб по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим горожанам.

    Социальному блоку правительства поручено незамедлительно начать работу с семьями погибших. Балицкий отметил, что все положенные выплаты будут произведены в кратчайшие сроки. Он также призвал граждан сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.

    Напомним, украинские боевики нанесли целенаправленный удар беспилотником по городскому рынку Токмака в Запорожской области.

    Ранее в ходе ударов ВСУ по региону погибли три человека.

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    3 июля 2026, 16:20 • Новости дня
    В Тбилиси обвинили сборную Украины по баскетболу в провокации

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинские болельщики и спортивная пресса обвинили сборную Украины по баскетболу и ее тренера латыша Айнарса Багатскиса в провокации во время матча квалификации ЧМ, который состоялся в Риге и завершился победой Украины 95:76, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Интернет-издание sportall.ge отмечает, что тренер Украины и один из ее игроков в начале матча спровоцировали оскорблениями лидера сборной Грузии, натурализованного американца Маркиза Рида, которого после стычки судьи удалили.

    После этого преимущество уже было на стороне Украины. «Со стороны Багатскиса это было очередное коварство», – отмечает СМИ.

    В 2022 году Багатскис оскорбил грузинских спортсменов, показав им неприличный жест после выигранного отборочного матча чемпионата мира 79:66, его поведение грузинские игроки тогда назвали «недостойным».

    Грузинские пользователи социальных сетей пишут, что «поведение украинской сборной уже как ком в горле», предлагают своим баскетболистам «не подавать руку украинцам» при очередной встрече, а также считают, что сборная Грузии «после провокации Багатскиса и украинских баскетболистов должна была прервать встречу».

    «Хватит называть украинцев братьями, в очередной раз устроили нам провокацию, ведут себя не по-мужски», – отмечает один из комментаторов.

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    3 июля 2026, 08:07 • Новости дня
    ВСУ понесли большие потери при обороне харьковского Белого Колодезя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские боевики из состава 159-й бригады ВСУ понесли большие потери в поселке Белый Колодезь на волчанском направлении и продолжают перебрасывать резервы из тыловых районов Харьковской области для его удержания, сообщили в российских силовых структурах.

    Противник понес серьезные потери в районе поселка Белый Колодезь на волчанском направлении, передает РИА «Новости». Для удержания позиций командование продолжает перебрасывать резервы из тыловых районов Харьковской области.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что большинство украинских националистов из состава 159-й бригады ВСУ были уничтожены российскими войсками именно в поселке Белый Колодезь в Волчанском районе, для удержания которого противник постоянно перебрасывает резервы из тыловых районов Харьковской области», – рассказали представители силовых структур. За прошедшие сутки подтвержденные потери украинской стороны превысили 220 человек.

    Из них более 160 военных ликвидированы в Сумской области, а свыше 60 – в Харьковской. Населенный пункт Белый Колодезь служит значимым центром снабжения группировки восточнее Волчанска. Его освобождение позволит перерезать пути сообщения, нарушить логистику и серьезно осложнить переброску дополнительных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 июля подразделения группировки «Север» нанесли поражение украинским войскам около Белого Колодезя.

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    3 июля 2026, 11:47 • Новости дня
    Дрон ВСУ ударил по рынку Токмака, есть погибшие
    Дрон ВСУ ударил по рынку Токмака, есть погибшие
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские боевики нанесли целенаправленный удар беспилотником по городскому рынку Токмака в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    «В настоящий момент известно о погибших и раненых», – указал Балицкий в Max.

    Пострадавших доставили бригадами скорой помощи в Токмакскую центральную районную больницу.

    Губернатор отметил, что атака продолжается, мобилизованы все резервы системы здравоохранения.

    «Держу ситуацию на личном контроле. Необходимая помощь семьям погибших будет оказана в полном объеме. На месте работают оперативные службы», – заключил глава региона.

    Ранее Балицкий сообщал, что в ходе ударов ВСУ по региону погибли три человека

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    3 июля 2026, 08:18 • Новости дня
    Польша решила утилизировать 14 истребителей МиГ-29 для Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша планирует утилизировать 14 истребителей МиГ-29, которые изначально предназначались для передачи Украине.

    Польская сторона планирует уничтожить 14 истребителей МиГ-29, которые изначально должны были пополнить украинский авиапарк, передают «Вести» со ссылкой на Telegram-каналы. Сделка по поставкам этих боевых машин окончательно сорвалась.

    Основной причиной отмены договоренностей стало категоричное нежелание украинских властей передавать Варшаве технологии создания беспилотников. Стороны так и не смогли прийти к компромиссу об обмене самолетов на дроны.

    Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что передача техники не состоится. Позднее это решение подтвердила его заместитель Магдалена Собковяк-Чернецкая, подчеркнув, что вопрос поставок больше не рассматривается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава отменила передачу истребителей МиГ-29 из-за нежелания украинской стороны делиться разработками беспилотников.

    Украинские власти отказались принимать самолеты без проведения их предварительной модернизации за счет польской стороны.

    Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик потребовал от Киева интересующие технологии дронов в обмен на оставшиеся машины.

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    3 июля 2026, 15:21 • Новости дня
    Киев начал обязательную эвакуацию жителей с севера Харьковской области

    Обязательная эвакуация объявлена в 60 населенных пунктах Харьковской области

    Киев начал обязательную эвакуацию жителей с севера Харьковской области
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обязательная эвакуация гражданского населения объявлена в 60 населенных пунктах Харьковской области на Украине, заявил в пятницу глава областной военной администрации Олег Синегубов.

    «Расширяем зону эвакуации гражданского населения из общин Купянского, Богодуховского и Харьковского районов области. Соответствующее решение приняли на заседании совета обороны области», – сообщил Синегубов, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что обязательный вывоз людей затронет 41 населенный пункт в Шевченковской общине, 12 сел в Богодуховском районе и семь населенных пунктов Дергачевской общины. Ранее в июне он уже информировал об эвакуации семи поселений на Золочевском направлении.

    Министерство развития общин и территорий Украины в конце 2025 года сообщало, что с июня прошлого года из прифронтовых районов Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, а также подконтрольных Киеву территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей вывезли почти 147 тыс. человек.

    В начале прошлого месяца власти объявили о принудительном перемещении жителей семи поселений на Золочевском направлении.

    В июле прошлого года украинская администрация организовала масштабный вывоз граждан из 325 населенных пунктов региона.

    В июне прошлого года обязательная эвакуация началась в семи селах Шевченковской общины Купянского района.

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    3 июля 2026, 14:43 • Новости дня
    В Киеве начались экстренные отключения света

    ДТЭК: В Киеве начались экстренные отключения света

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экстренные отключения электроэнергии начались в пятницу в Киеве и Киевской области, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.

    Экстренные отключения электроэнергии начались в пятницу в столице Украины и Киевской области. Об этом сообщили представители украинского энергохолдинга ДТЭК, передает РИА «Новости».

    «Киев и Киевская область. По команде «Укрэнерго» применены экстренные отключения», – говорится в сообщении компании. При этом энергетики не стали уточнять конкретную причину введения данных ограничений.

    Ранее эксперты предупреждали о возможных проблемах с подачей света. В мае глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отмечал, что летом при жаркой погоде отключения электроэнергии на Украине могут длиться по шесть-восемь часов в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня украинская энергокомпания ДТЭК опубликовала графики почасового отключения электроэнергии.

    Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко спрогнозировал увеличение продолжительности отсутствия света до 12 часов в сутки.

    Неделей ранее энергетики ввели экстренные меры по ограничению электроснабжения на левом берегу Киева.

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    3 июля 2026, 17:04 • Новости дня
    Медведев посетил церемонию прощания с Али Хаменеи
    Медведев посетил церемонию прощания с Али Хаменеи
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев принял участие в прощании с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

    Памятные мероприятия проходят в Мосалле имени имама Хомейни, передает ТАСС. Этот религиозно-общественный комплекс является крупнейшим в Тегеране.

    Верховный лидер исламской республики погиб в результате американских и израильских ударов. Во время траурной церемонии Дмитрий Медведев кратко пообщался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    Напомним, масштабная церемония прощания с погибшим духовным лидером Ирана стартовала в Тегеране.

    Бывшего верховного руководителя похоронят в его родном городе Мешхеде.

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    3 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    В Запорожской области намерены объявить траур в связи с ударом по Токмаку

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Запорожской области намерены почтить память мирных жителей, ставших жертвами атаки украинских войск на городской рынок.

    День траура будет объявлен в Токмаке Запорожской области по погибшим в результате удара ВСУ по рынку, передает ТАСС. Во всех организациях муниципального округа приспустят государственные флаги.

    В результате жестокой атаки украинских вооруженных формирований на городской рынок погибли пять человек. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще 18 мирных жителей.

    «Сейчас делаем постановление о дне траура, который, еще решаем, будет завтра или послезавтра, чтобы люди пришли в себя. Приспустим флаги, обратимся ко всем организациям, которые у нас на территории», – заявил представитель местной администрации. Он подчеркнул, что таким образом власти отдадут дань памяти погибшим и поблагодарят горожан за мужество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе украинских военных по рынку Токмака погибли пять человек.

    Четверых тяжелораненых пострадавших доставили в Мелитопольскую областную больницу.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту атаку очередным гнусным военным преступлением киевского режима.

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    3 июля 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили днепропетровскую Александровку
    Российские войска освободили днепропетровскую Александровку
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группировка «Восток» взяла под контроль Александровку в Днепропетровской области, всего же за минувшую неделю ВС России освободили 11 сел.

    В течение недели подразделения группировки «Восток» продолжали наступательные действия и освободили Новоскелеватое, Писанцы и Богодаровку в Днепропетровской области, а также Новоселовку, Ровное, Лесное и Копани в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А за прошедшие сутки была освобождена Александровка в Днепропетровской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки при этом составили свыше 3140 военнослужащих, 17 бронемашин и девять орудий полевой артиллерии.

    За последнюю неделю подразделения группировки «Север» установили контроль над Украинским в Харьковской области. Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад ВСУ и четырех бригад теробороны.

    Всего в зоне ответственности группировки войск противник за этот период потерял свыше 1485 военнослужащих, восемь бронемашин, 13 орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Параллельно подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника и освободили Малиновку и Пискуновку в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшую неделю ВСУ потеряли свыше 1405 военнослужащих, два танка, 22 бронемашины, 22 орудия полевой артиллерии и четыре станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили до 1490 военнослужащих, 27 бронемашин и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 11 станций РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, нацгвардии и теробороны.

    Потери противника на этом направлении составили более 2160 военнослужащих, 20 бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии и 12 станций РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад беспилотных систем ВСУ и морской пехоты.

    За минувшую неделю на этом направлении противник потерял более 425 военнослужащих, две бронемашины и 15 станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Пискуновку в ДНР.

    До этого они освободили запорожские Копани и харьковское Украинское.

    За день до того ВС России зачистили от противника Малиновку в ДНР, запорожские Ровное и Лесное.

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    3 июля 2026, 04:25 • Новости дня
    МИД назвал абсурдным призыв Киева к переговорам

    Tекст: Катерина Туманова

    Заявление украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги о необходимости начать диалог с Москвой противоречит действующему запрету Киева на подобные контакты, заметил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    «Двадцать восьмого июня мининдел Украины Андрей Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России «сесть за стол переговоров». Парадокс в том, что до сих пор остается в силе утвержденное Владимиром Зеленским еще в октябре 2022 года решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с руководством России», – напомнил дипломат в комментарии РИА «Новости».

    Галузин отметил, что прямые контакты между представителями двух стран проходили в 2025 году в Стамбуле. Однако в конце 2025 года именно Сибига объявил об одностороннем выходе украинской стороны из переговорного процесса.

    Представитель МИД указал на то, что Москва никогда не отказывалась от диалога, в то время как Киев неоднократно прерывал контакты.

    Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова к мирному диалогу с Киевом. В качестве основы для обсуждения предлагаются договоренности, которые были достигнуты сторонами в Стамбуле. Глава МИД Сергей Лавров подтверждал готовность российской стороны возобновить переговорный процесс в любой момент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Gallup выяснила, что большинство украинцев выступают за переговоры с Россией. Рютте заявил о планах НАТО усилить Киев перед переговорами. Мерц заявил о надежде на переговоры с Россией по украинскому конфликту.

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    3 июля 2026, 19:32 • Новости дня
    ВС России ликвидировали замначальника 11-го армейского корпуса ВСУ и офицера ГУР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие ликвидировали в зоне специальной военной операции заместителя начальника 11-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины полковника Александра Желтова.

    Также ликвидирован майор Главного управления разведки украинского Минобороны, передает ТАСС. Информацию об успешных действиях военных подтвердили в силовых структурах.

    «В зоне СВО 30 июня уничтожен полковник Желтов Александр Валерьевич, занимавший должность замначальника 11-го АК ВСУ. По всей видимости, был уничтожен в районе Запорожья. 1 июля на херсонском направлении ликвидирован офицер ГУР МО Украины майор Б. И. Поляк», – уточнил представитель ведомства. Собеседник агентства добавил, что Желтов родился 8 июля 1977 года.

    В конце июня российские военнослужащие уничтожили офицера шестого полка «Рейнджер» ССО Украины Павла Антоненко.

    Неделей ранее ВС России ликвидировали двух украинских командиров в Запорожской области.

    В январе текущего года армия России поразила пятерых офицеров ВСУ на различных участках фронта.

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