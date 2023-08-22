Арбитражный суд подтвердил обязанность Siemens ремонтировать «Сапсаны» для РЖД

Рогов заявил о боях сверхвысокой интенсивности в Работино

Рогов: Противник ввел в Работино в бой дополнительные подразделения из стратегического резерва

Tекст: Дарья Волкова

«В северной и центральной части Работино продолжаются тяжелые кровопролитные бои сверхвысокой интенсивности. Противник ввел в бой дополнительные подразделения из стратегического резерва 10-го армейского корпуса ВСУ. Часть из них попытались забросить в центр села на бронетехнике, не менее пяти единиц техники ВСУ тут же были уничтожены», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Ради сохранения жизней бойцов Российской армии было принято решение оставить несколько наших опорников в районе населенного пункта Вербовое. После того как боевики ВСУ зашли на эти позиции, их накрыла артиллерия ВС РФ. Наше преимущество в том, что военные успели хорошо изучить и пристреляться на этом ландшафте», – отметил он.

В ночь на понедельник Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что информация о переходе населенного пункта Работино под контроль противника не соответствует действительности. «Я специально проверил данную информацию в нескольких источниках, три из которых физически находятся на переднем крае Ореховского направления. Все они ее опровергают», – написал он.

«Русские воины продолжают удерживать позиции в Работино, по позициям ВСУ постоянно наносятся массированные артиллерийские удары, а также удары фронтовой авиации, включая прилеты «умных» бомб ФАБ-500. Наши спартанцы перемалывают элиту, которую командование украинской армии держало в резерве для главного этапа контрнаступа», – подчеркнул Рогов.

Кроме того, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что российские силы уничтожили три штурмовые группы ВСУ, которые в ночь на понедельник пытались атаковать село Вербовое в Запорожской области. Он отметил, что в составе трех штурмовых групп было до 40 человек. Они пытались прорвать оборону севернее села. Также была уничтожена РСЗО «Град», которую украинские военные пытались замаскировать в лесополосе.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на Ореховском направлении присутствует большое количество живой силы НАТО и западной боевой техники. Как он написал в своем Telegram-канале, украинские атаки ВС РФ отбивают успешно, а подразделения БПЛА батальона «Юг-Ахмат» МО РФ делятся результатами своих трудов.

Накануне в Минобороны РФ рассказали, что ВС России на Запорожском направлении при поддержке артиллерии отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое. Как сообщают в ведомстве, потери ВСУ составили до 135 украинских военнослужащих, два танка, артиллерийская система М777 производства США, гаубицы FH-70 производства Великобритании и M119 производства США, два бронетранспортера Stryker, три автомобиля, две боевые машины пехоты, САУ Krab, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.