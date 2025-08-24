РЖД удвоили количество мест в поездах «Сапсан» Петербург – Москва

Tекст: Дмитрий Зубарев

Количество мест в некоторых поездах «Сапсан» по маршруту Петербург – Москва увеличено вдвое на 24 и 25 августа, передает РИА «Новости». Этот шаг связан с отменой ряда авиарейсов из Петербурга и повышенным спросом на железнодорожные билеты, уточнили в РЖД.

В компании сообщили, что речь идет о поездах №783, который отправляется 24 августа в 20:50 из Петербурга, и №756, следующий 25 августа в 06:50 из Москвы. «Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки на направлении Санкт-Петербург – Москва удвоили количество мест в поездах «Сапсан», – сообщили в РЖД.

Компания также отметила, что продолжит отслеживать ситуацию и по мере необходимости будет увеличивать количество мест на наиболее востребованных рейсах. РЖД рекомендует пассажирам заранее планировать поездки и приобретать билеты на популярные направления.

