Губернатор Дрозденко: Над Кингисеппским районом Ленобласти сбиты еще два дрона

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из Telegram-канала Дрозденко, пожарные и сотрудники МЧС продолжают работу по локализации возгорания на территории терминала порта Усть-Луга. Он подчеркнул, что огонь не затронул емкости с топливом.

«Над Кингисеппским районом сбито еще два БПЛА. Пожарные локализуют возгорание на площадке терминала в Усть-Луге. Емкости с топливом не затронуты огнем», – говорится в сообщении.

На место происшествия был направлен пожарный поезд РЖД с более чем 183 тоннами воды и пятью тоннами пенообразователя, сообщается в Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

Напомним, над портом Усть-Луга в Ленобласти в воскресенье сбили 10 украинских беспилотников.

Напомним, Минобороны сообщило об уничтожении 95 украинских БПЛА за ночь.