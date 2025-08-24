Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?0 комментариев
Губернатор Дрозденко: Над Кингисеппским районом Ленобласти сбиты еще два дрона
Над Кингисеппским районом Ленинградской области ликвидированы еще два беспилотных летательных аппарата, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
По информации из Telegram-канала Дрозденко, пожарные и сотрудники МЧС продолжают работу по локализации возгорания на территории терминала порта Усть-Луга. Он подчеркнул, что огонь не затронул емкости с топливом.
«Над Кингисеппским районом сбито еще два БПЛА. Пожарные локализуют возгорание на площадке терминала в Усть-Луге. Емкости с топливом не затронуты огнем», – говорится в сообщении.
На место происшествия был направлен пожарный поезд РЖД с более чем 183 тоннами воды и пятью тоннами пенообразователя, сообщается в Telegram-канале Октябрьской железной дороги.
Напомним, над портом Усть-Луга в Ленобласти в воскресенье сбили 10 украинских беспилотников.
Напомним, Минобороны сообщило об уничтожении 95 украинских БПЛА за ночь.