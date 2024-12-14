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Турчак попросил не продлевать членство в генсовете ЕР
Турчак попросил руководство ЕР не продлевать его членство в генсовете
Глава Республики Алтай Андрей Турчак в ходе съезда партии в Национальном центре «Россия» попросил руководство «Единой России» не продлевать его членство в генеральном совете партии.
Турчак в ходе съезда партии в Национальном центре «Россия» обратился к руководству партии с просьбой не продлевать его полномочия в генеральном совете «Единой России», передает «Коммерсант».
«Уходя уходи. Президент ясно и четко определил направление моей деятельности. И это – Республика Алтай. Считаю необходимым сконцентрироваться на поручении президента и оправдать доверие жителей республики, отдавших за меня свои голоса на выборах. Я в течение семи лет возглавлял генсовет партии. Сегодня надо дать возможность работать новой команде», – заявил политик.
По словам Турчака, существует «огромная пропасть» между представлением о Республике Алтай как о регионе с потрясающей природой, экологией, туристическим потенциалом и реальным уровнем жизни ее жителей.
«В XXI веке люди так жить не должны. И моя главная задача сейчас – исправить эту ситуацию. Жители республики поддержали меня на выборах. Разрываться между работой для них и какой-либо другой деятельностью считаю неправильным, не привык работать спустя рукава», – считает Андрей Турчак.
Напомним, в субботу «Единая Россия» проводит съезд. Андрей Турчак с 2017 года являлся секретарем ее генсовета. Однако в июне по предложению президента возглавил Республику Алтай и покинул партийную должность. Его преемником на этой позиции стал Владимир Якушев.