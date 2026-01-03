Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.2 комментария
МВД: Мошенники заражают устройства под предлогом обновлений ПО
Злоумышленники под видом якобы новой версии программного обеспечения предлагают пользователям загружать файлы, которые заражают их мобильные устройства вредоносными программами, заявили в МВД.
Мошенники распространяют вредоносное ПО, выдавая себя за официальных разработчиков, предупредили в ведомстве, передает ТАСС.
Жертвам предлагают скачивать зараженные файлы, такие как Антирадар.apk, GDEDPS.apk, Видеоплеер.apk и другие, под предлогом установки уникальной или взломанной версии приложения. Пользователей убеждают в бесплатности и особом функционале этих программ.
«Основные функциональные возможности этого программного обеспечения позволяют аферистам при взаимодействии с управляющим сервером осуществлять сбор информации о мобильном устройстве потерпевшего», – добавили в МВД.
К примеру, собираются сведения о модели устройства, версии системы и используемых номерах, а также доступны сообщения, контакты, журналы вызовов, данные геолокации. Кроме того, мошенники получают удаленный доступ к управлению функциями зараженного телефона в реальном времени.
Также в МВД предупредили, что мошенники начали применять более сложные схемы обмана, используя психологическое давление и новые технологии для введения граждан в заблуждение.