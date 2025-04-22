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Патриарх Кирилл рассказал о позиции папы Франциска по РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что папа римский Франциск проявлял твердость и не поддавался на давление, направленное на охлаждение отношений с Русской православной церковью.
О позиции папы римского Франциска в отношении Русской православной церкви патриарх Кирилл рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным и патриархом Сербским Порфирием, передает ТАСС. По словам патриарха, Франциск был человеком твердых взглядов и не позволял своему окружению ссорить его с РПЦ, несмотря на значительное давление по поводу отношений между церквями.
Патриарх Кирилл подчеркнул, что теперь может открыто процитировать Франциска: «Не ссорьте меня с Кириллом», – сказал папа, после чего развернулся и ушел. Кирилл отметил, что Франциск оказывал сопротивление попыткам охлаждения отношений с Русской православной церковью.
Папа римский Франциск скончался после перенесенного инсульта и остановки сердца в возрасте 88 лет, он почувствовал себя плохо спустя час после пробуждения, несмотря на удовлетворительное самочувствие утром.
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