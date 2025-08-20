Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.6 комментариев
Патриарх Кирилл прибыл на Соловки с первосвятительским визитом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный монастырь с первосвятительским визитом.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, передает ТАСС.
Его встречали десятки верующих, несмотря на дождливую погоду.
В поездке патриарха сопровождают митрополит Воскресенский Григорий, митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, а также игуменья Ксения, возглавляющая правовое управление патриархии. Для встречи главы Русской православной церкви на Соловки также прибыл губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
В монастыре сообщили, что патриарх Кирилл совершит в обители в среду утреню всенощного бдения. В четверг он возглавит Божественную литургию в день памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких.
