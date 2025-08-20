Патриарх Кирилл прибыл на Соловки с первосвятительским визитом

Tекст: Вера Басилая

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, передает ТАСС.

Его встречали десятки верующих, несмотря на дождливую погоду.

В поездке патриарха сопровождают митрополит Воскресенский Григорий, митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, а также игуменья Ксения, возглавляющая правовое управление патриархии. Для встречи главы Русской православной церкви на Соловки также прибыл губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

В монастыре сообщили, что патриарх Кирилл совершит в обители в среду утреню всенощного бдения. В четверг он возглавит Божественную литургию в день памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких.

Ранее патриарх Кирилл рассказал о просьбе Бориса Ельцина не спешить с восстановлением Храма Христа Спасителя. Патриарх Кирилл также возглавил крестный ход по Москве в День Крещения Руси.