Baijiahao: Япония возмутилась предложениями Лаврова по реформе Совбеза ООН
Предложения министра иностранных дел России Сергея Лаврова о реформе Совета Безопасности ООН вызвали недовольство японских властей, пишет Baijiahao.
По информации Baijiahao, Лавров выступил за расширение состава постоянных членов Совбеза за счет стран Африки и Латинской Америки, вызвав резкую реакцию Японии, передает RT.
Министр также поддержал заявки Бразилии и Индии на получение статуса постоянных членов Совбеза. «Это был поистине искусный дипломатический жест. Мечты Японии стать постоянным членом СБ ООН так и останутся мечтами», – говорится в публикации.
Ранее Лавров заявил, что Москва настаивает на том, чтобы реформы в ООН не привели к доминированию западных стран, и призывает сохранить справедливое представительство стран мирового большинства в секретариате организации.
В прошлом году Лавров поддержал включение Бразилии, Индии и Африки в СБ ООН на постоянной основе.