Tекст: Мария Иванова

Несмотря на режим перемирия, ВСУ наносили удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям российских войск и гражданским объектам в Республике Крым, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

За сутки ВСУ совершили 676 обстрелов позиций ВС России из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков. Также нанесли 6331 удар с использованием беспилотников.

ВСУ были предприняты восемь атак позиций российских подразделений, говорится в канале Max Минобороны.

Всего в зоне спецоперации зафиксировано 16071 нарушение режима прекращения огня.

В результате ВС России зеркально реагировали на нарушения, нанося ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА.

В ходе нанесения ответных ударов подразделения группировки «Север» поразили живую силу и технику двух механизированных бригад ВСУ около Андреевки и Малой Корчаковки Сумской области.

А в Харьковской области поражены формирования механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанскими Хуторами, Ветеринарным и Покаляным.

Противник при этом потерял до 80 военнослужащих, бронемашину, РСЗО, два ЗРК и три станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Запад» в ходе ответных ударов нанесли поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ возле Маяков Донецкой народной республики (ДНР). Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, танк, орудие полевой артиллерии и семь станций РЭБ.

Параллельно подразделения Южной группировки в ответ на огневые налеты нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Пискуновки, Рай-Александровки, Тихоновки и Константиновки ДНР.

При этом противник потерял более 60 военнослужащих и две бронмашины.

Подразделения группировки «Центр» отразили восемь атак подразделений двух механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Торецкого, Торского, Кучерова Яра, Кутузовки, Нового Донбасса, Белицкого, Родинского и Новоалександровки ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 290 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне ВСУ 8970 раз нарушили режим прекращения огня. Минобороны сообщило о зеркальных ответах на нарушение перемирия по позициям ВСУ.