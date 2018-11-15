Путин подписал указ об увековечивании памяти Говорухина

Президент Владимир Путин сообщил, что подписал указ об увековечивании памяти режиссера Станислава Говорухина.

«Не могу не вспомнить о человеке, который много сделал для становления Общероссийского народного фронта, имея в виду Говорухина Станислава Сергеевича. Сегодня мною подписан указ об увековечивании его памяти – ну, почитаете, увидите, что предлагается сделать. Он был очень талантливый, если не гениальный человек, и очень светлый, и с ярко выраженной гражданской позиции, настоящий патриот нашей родины», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Станислав Говорухин скончался в июне в возрасте 82 лет в санатории «Барвиха» после продолжительной болезни.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, для каждого нового поколения зрителей Говорухин умел снять фильм, который становился «главным».