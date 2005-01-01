Умер Станислав Говорухин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти советского и российского актера, кинорежиссера, политического и общественного деятеля Станислава Говорухина.

«В 10.37 в санатории «Барвиха» после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила», – сказал Володин.

После этого депутаты почтили минутой молчания память Говорухина, передает ТАСС.

Днем ранее также сообщалось о смерти режиссера, но тогда эти заявления опровергли.

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермской области. Его отец, донской казак, был репрессирован, в 1938 году умер в Сибири. Мать работала портнихой, одна растила Станислава и его сестру.

В 1958 году Говорухин окончил геологический факультет Казанского государственного (ныне федерального) университета. В 1966 году с отличием окончил ВГИК, его дипломной работой стал фильм «Вертикаль».

В 1959–1961 годах Говорухин работал редактором, ассистентом режиссера на Казанской студии телевидения. В 1966–1988 годах был режиссером Одесской студии художественных фильмов. В 1988–1993 годах работал на «Мосфильме». До последнего времени был художественным руководителем киностудии «Вертикаль» киноконцерна «Мосфильм».

Говорухин снял более 20 художественных фильмов, самые известные среди них «Белый взрыв» (1969), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Приключения Тома Сойера и Гекельберри Финна» (1981), «В поисках капитана Гранта» (1985), «Десять негритят» (1987), «Ворошиловский стрелок» (1998), «Благословите женщину» (2003), «Не хлебом единым» (2005).

Говорухин сыграл главные роли в картинах «Среди серых каменей» (1983) Киры Муратовой, «Асса» (1987) Сергея Соловьева, «Ка-ка-ду» (1992) Сергея Гурзо (младшего), в сериале «Женская логика» (2001–2004). Он также снимался в фильмах «Сукины дети» (1990) Леонида Филатова, «Анкор, еще Анкор» (1992) Петра Тодоровского, «Радости и печали маленького лорда» (2003) Ивана Попова, «9 рота» (2005) Федора Бондарчука, в своих кинолентах «Благословите женщину» (2003), «Не хлебом единым» (2005), «Пассажирка» (2008) и др.

В 1993, 2005, 2007 и 2011 годах Говорухин избирался в Государственную думу. В Госдуме VI созыва был председателем комитета по культуре. Был кандидатом на пост президента России на выборах 2000 года. В декабре 2011 года возглавил предвыборный штаб Владимира Путина. Был сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта.

Говорухин – народный артист России (2006). Среди его наград – премии «Ника» (1990), МКФ в Монреале (1990), «Золотой Витязь» (1994), кинофестивалей «Литература и кино» в Гатчине (1997, 2000, 2004, 2006, 2008, 2009), «Кинотавр» (1999), «Окно в Европу» (2005, 2007, 2008) и др.

Станислав Говорухин был женат вторым браком. Его первой супругой была заслуженная артистка Татарстана, театральный педагог Юнона Карева (1933–2013). Вторая жена Галина в прошлом работала монтажером Одесской киностудии.