Сообщение о смерти Говорухина опровергли

Пресс-секретарь советского и российского актера, кинорежиссера, политического и общественного деятеля Станислава Говорухина опровергла сообщения о его смерти.

«Господи, он жив. Я не буду комментировать, просто я опровергаю информацию, которая появилась в СМИ. Он жив», – сказала помощница Говорухина Мария Шоппо телеканалу «360».

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что состояние Говорухина не настолько тяжелое, чтобы говорить о госпитализации, он находится сейчас в санатории, передает РИА «Новости».

«Он находится в санатории «Барвиха». У него не до такой степени тяжелое состояние, чтобы говорить о его госпитализации. Он в Барвихе. Чувствует он себя терпимо, находится не в больнице, а в санатории. Проверили час назад, позвонили его жене», – сказала Драпеко.

Ранее некоторые СМИ и журналист Максим Кононенко в Twitter сообщили о смерти режиссера.

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермской области. Его отец, донской казак, был репрессирован, в 1938 году умер в Сибири. Мать работала портнихой, одна растила Станислава и его сестру.

В 1958 году Говорухин окончил геологический факультет Казанского государственного (ныне федерального) университета. В 1966 году с отличием окончил ВГИК, его дипломной работой стал фильм «Вертикаль».

В 1959-1961 годах Говорухин работал редактором, ассистентом режиссера на Казанской студии телевидения. В 1966-1988 годах был режиссером Одесской студии художественных фильмов. В 1988-1993 годах работал на «Мосфильме». В настоящее время является художественным руководителем киностудии «Вертикаль» киноконцерна «Мосфильм».

Говорухин снял более 20 художественных фильмов, самые известные среди них «Белый взрыв» (1969), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (1981), «В поисках капитана Гранта» (1985), «Десять негритят» (1987), «Ворошиловский стрелок» (1998), «Благословите женщину» (2003), «Не хлебом единым» (2005).

Говорухин сыграл главные роли в картинах «Среди серых каменей» (1983) Киры Муратовой, «Асса» (1987) Сергея Соловьева, «Ка-ка-ду» (1992) Сергея Гурзо (младшего), в сериале «Женская логика» (2001-2004). Он также снимался в фильмах «Сукины дети» (1990) Леонида Филатова, «Анкор, еще Анкор» (1992) Петра Тодоровского, «Радости и печали маленького лорда» (2003) Ивана Попова, «9 рота» (2005) Федора Бондарчука, в своих кинолентах «Благословите женщину» (2003), «Не хлебом единым» (2005), «Пассажирка» (2008) и др.

В 1993, 2005, 2007 и 2011 годах Говорухин избирался в Государственную думу. В Госдуме VI созыва является председателем комитета по культуре. Был кандидатом на пост президента России на выборах 2000 года. В декабре 2011 года возглавил предвыборный штаб Владимира Путина. Является сопредседателем Центрального штаба Общероссийского народного фронта.

Говорухин – народный артист России (2006). Среди его наград – премии «Ника» (1990), МКФ в Монреале (1990), «Золотой Витязь» (1994), кинофестивалей «Литература и кино» в Гатчине (1997, 2000, 2004, 2006, 2008, 2009), «Кинотавр» (1999), «Окно в Европу» (2005, 2007, 2008) и др.

Станислав Говорухин женат вторым браком. Его первой супругой была заслуженная артистка Татарстана, театральный педагог Юнона Карева (1933-2013). Вторая жена Галина в прошлом работала монтажером Одесской киностудии.