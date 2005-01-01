Говорухин, которого мы потеряли

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14 июня, четверг  |  Последнее обновление — 18:33  |  vz.ru
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Озвучены параметры новой пенсионной реформы

Пенсионная реформа позволит быстрее повышать пенсии Фото: Юрий Белинский/ТАСС
Премьер Дмитрий Медведев раскрыл подробности будущей пенсионной реформы. Мужчины будут выходить на пенсию на пять лет позже, женщины – на восемь лет. Это позволит повышать пенсию в среднем на 1 тыс. рублей в год вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год. Какие именно изменения ждут пенсионеров и льготные категории граждан? Подробности...
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Чемпионат мира по футболу уже принес России победу

Владимир Путин с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой и председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Чемпионат мира по футболу – не только спортивный праздник, но еще и политическое мероприятие. Не только в смысле продвижения в мире образа настоящей России, но и как удобный повод для встреч на высшем уровне и переговоров. В ближайший месяц в нашу страну приедет множество политиков из самых разных стран мира. Какое это имеет значение для Москвы? Подробности...
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Российский фильм об инвалидах обвинили в фашизме

Критика фильма «Временные трудности» объединила даже абсолютных антиподовФото: The Cantillon Company
Очередной скандал вокруг российского фильма. Рецензии пестрят обвинениями в пропаганде насилия и фашизма, а их авторы укоряют государство за финансирование подобных проектов. Такое бывало уже не единожды, но на сей раз в центре сюжета инвалиды и вопрос отношения к ним. «Ломать» их или поддерживать? И существует ли вообще жестокость во благо? Подробности...
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Что стоит за словами о «потере Одессы по сценарию Донбасса»

Митинг протеста против государственного переворота на Украине, Одесса, 2014 годФото: Volokin Yevgeny/Reuters
В Киеве бьют тревогу: Одесса уходит из страны по донбасскому сценарию, в городе участились нападения на проукраинских активистов. Действительно, в дни «русской весны» на одесские площади выходили десятки тысяч людей, в городе до сих пор отказываются говорить по-украински. Но что стоит за словами об угрозе потерять Одессу на самом деле? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Почему феминистки поддерживают повышение пенсионного возраста

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Как и я предполагала, многие феминистки и другие женщины с активной социальной позицией оценивают повышение пенсионного возраста догадайтесь как. Так, как и я об этом давно говорю. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Украина расколота без перспективы расколоться

Денис Селезнев, блогер
Украинские придворные социологи и политологи бьют в набат. Оказывается, в преддверии выборов на Украине вновь обнаруживается региональный раскол. Невероятные открытия делают эти не очень почтенные люди. Подробности...

Мы говорим цитатами героев Говорухина

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Когда уходят великие, тогда и уходит великая эпоха. Ушёл из жизни Станислав Говорухин. И неслучайно его последний – теперь уже не крайний, а именно что последний – фильм назывался «Конец прекрасной эпохи». Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
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      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
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      В крымском сафари-парке «Тайган» показали недавно родившихся белых львят. На данный момент в мире насчитывается около 300 белых львов. «Тайган» – крупнейший в Европе питомник больших кошек
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          Говорухин, которого мы потеряли

          Коллеги Станислава Говорухина назвали его «стопроцентным человеком»   14 июня 2018, 17:50
          Фото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
          Текст: Антон Крылов

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          Станислав Говорухин обладал удивительным даром – для каждого нового поколения зрителей он умел снять фильм, который становился «главным». Сложно найти человека, не смотревшего в свое время говорухинские фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». И, в отличие от многих политиков, Говорухин не только знал, как нельзя, но и мог сказать, как надо.

          В России надо жить долго. Станислав Сергеевич Говорухин прожил 82 года и сумел сказать очень важные вещи представителям совершенно разных поколений, начиная со своих ровесников и заканчивая сегодняшними школьниками.

          Тем, кто в силу возраста не успел на Великую Отечественную и, подобно Владимиру Высоцкому, изнывал среди сытых советских будней «от мелких своих катастроф». Говорухин подарил горы. Фильм «Вертикаль», снятый более чем полвека назад, в 1967 году, стал 73-минутым рекламным роликом альпинизма – со всенародно известными песнями все того же Высоцкого.

          А ведь повернись что-то по-другому – и «спортом настоящих мужчин» в СССР мог бы стать вовсе не любимый Говорухиным альпинизм, а, например, водные лыжи. Да и самым популярным певцом 70-х был бы не друг режиссера Владимир Высоцкий, а кто-нибудь другой.

          «Место встречи изменить нельзя» стал главным советским телефильмом, конкурировать с ним по популярности могут только «17 мгновений весны». Про Жеглова и Шарапова, в отличие от Штирлица, не сочиняли анекдотов, зато сочинили песню. Композиция «Атас!» группы «Любэ» в начале 90-х звучала из каждого утюга, и абсолютно ни у кого не возникало вопросов, что это за «пресловутая «Черная кошка».

          Фильм «Пираты ХХ века» снял друг Говорухина режиссер Борис Дуров, поэтому, когда говорят о самом кассовом советском кино, в первую очередь вспоминают его. Но сценарий суперпопулярного фильма, прославившего Николая Еременко-младшего и Талгата Нигматуллина (к сожалению, ненадолго), написал Станислав Говорухин.

          Те, кто был детьми в первой половине 80-х, неизбежно смотрели по телевизору «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», а те, кто помладше – «В поисках капитана Гранта». Говорухин был и режиссером, и автором сценария обоих телефильмов, без которых невозможно представить детство тех, кому сейчас около сорока.

          В «главном фильме русского рока» «Асса» Говорухин сыграл основную отрицательную роль. И опять-таки, кто знает, смогли бы питерские рокеры так громко прозвучать и заявить о себе как о голосе нового поколения, если бы их благородство и красоту не подчеркивал мерзкий «папик» и безжалостный убийца Крымов, блестяще сыгранный Станиславом Сергеевичем.

          Картина «Десять негритят» снималась в Крыму параллельно с «Ассой», Говорухин был и сценаристом, и режиссером. Этот фильм стал ярким примером кинематографического воплощения такого сложного для воспроизведения визуальными средствами жанра, как герметичный детектив (недавно провалился голливудский блокбастер «Убийство в Восточном экспрессе», снятый по произведению той же Агаты Кристи).

          Документальный фильм «Так жить нельзя», вышедший в 1990 году, поставил жирную точку на «советском мифе». Конечно, вряд ли можно говорить, что благодаря Говорухину отрицавший все советское Борис Ельцин смог выиграть выборы сперва председателя Верховного Совета в 1990, а затем президента в 1991 году. Но фильм стал, пожалуй, одним из самых мощных антисоветских высказываний, сравнимым по степени влияния на умы разве что с многолетней подрывной работой, которую вел журнал «Огонек» под руководством Виталия Коротича.

          В отличие от большинства политиков, умеющих хорошо объяснять, как жить нельзя, но не представляющих, как жить надо, у делавшего первые шаги в этом направлении режиссера был готов ответ. В 1992 году, уже после распада СССР, вышел фильм «Россия, которую мы потеряли». Если во второй половине десятых над наивным монархизмом Натальи Поклонской в основном смеются, то в начале 90-х «хруст французской булки» еще был не забавным мемом, а вполне всерьез обсуждаемым вариантом будущего.

          В том, что свежеразвалившаяся страна искала образы будущего в прошлом, нет ничего удивительного. С монархизмом в те годы играли многие, но особенно популярен он был у кинематографистов, возможно, из-за их художественного мышления. Монархическую идею активно продвигал Никита Михалков, чья роль Александра III в фильме «Сибирский цирюльник» была воспринята как политическое высказывание.

          Увлечение Говорухина монархизмом продлилось недолго. Став депутатом Госдумы от Демократической партии России, Говорухин ушел в оппозицию власти. Единственной реальной альтернативой в те годы была левая оппозиция, поэтому, не вступая в КПРФ, режиссер поддерживал инициативы коммунистов – и лично Геннадия Зюганова на выборах 1996 года. В 2000 году Говорухин решил баллотироваться в президенты сам, но занял восьмое место, набрав 0,44% голосов, меньше Эллы Памфиловой и Бориса Титова.

          За полтора года до выборов Говорухин снял очередной «главный фильм десятилетия» – «Ворошиловский стрелок» с Михаилом Ульяновым в главной роли. Это диагноз 90-м годам и фактически апология самосуда на фоне полной импотенции и капитуляции перед криминалом государственной машины. По сути, это был ремейк «Так жить нельзя», только в виде художественного, а не документального фильма.

          Говорухин далеко не сразу поверил, что в 2000-е жизнь изменилась. Он был в оппозиции еще несколько лет, и только в 2005 году решил вернуться в большую политику, вновь выдвинувшись в Государственную думу, на этот раз – от правящей партии «Единая Россия». Все последние годы он занимал пост председателя комитета по культуре.

          Работа в Государственной думе не мешала ему регулярно выпускать новые фильмы. Причем, подобно Валентину Катаеву, поздний Говорухин стилистически очень сильно отличается от своих же произведений раннего и среднего периода творчества. "Weekend" и «Конец прекрасной эпохи» – это легкие и непафосные черно-белые вариации на тему классического французского детектива «Лифт на эшафот» и рассказов Сергея Довлатова соответственно.

          В десятые годы Говорухин уже не пытался снять очередной «главный фильм» – он уже сказал все, что хотел сказать, и просто делал кино, которое ему нравилось. «Либеральный обком», разумеется, сурово порицал Говорухина и за письмо, призывавшее не искать политику в деле ЮКОСа, и за руководство штабом Владимира Путина в 2012 году, но нет ни малейших свидетельств того, что его это как-то всерьез задевало. Говорухин всегда был патриотом и действовал в соответствии со своими убеждениями, обвинить его в том, что он действовал исходя из конъюнктурных соображений, не может никто.

          За последние полвека в СССР и России сменились не одна, не две и даже не три эпохи. Но всегда рядом были фильмы Станислава Говорухина. Он ушел, а они останутся навсегда, и цитатами из «Места встречи изменить нельзя» еще будет говорить не одно поколение русских людей.


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