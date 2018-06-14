Коллеги Говорухина назвали его «стопроцентным человеком»

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14 июня, четверг  |  Последнее обновление — 15:09  |  vz.ru
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Озвучены параметры новой пенсионной реформы

Пенсионная реформа позволит быстрее повышать пенсии Фото: Юрий Белинский/ТАСС
Премьер Дмитрий Медведев раскрыл подробности будущей пенсионной реформы. Мужчины будут выходить на пенсию на пять лет позже, женщины – на восемь лет. Это позволит повышать пенсию в среднем на 1 тыс. рублей в год вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год. Какие именно изменения ждут пенсионеров и льготные категории граждан? Подробности...
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Чемпионат мира по футболу уже принес России победу

Владимир Путин с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой и председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Чемпионат мира по футболу – не только спортивный праздник, но еще и политическое мероприятие. Не только в смысле продвижения в мире образа настоящей России, но и как удобный повод для встреч на высшем уровне и переговоров. В ближайший месяц в нашу страну приедет множество политиков из самых разных стран мира. Какое это имеет значение для Москвы? Подробности...
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Российский фильм об инвалидах обвинили в фашизме

Критика фильма «Временные трудности» объединила даже абсолютных антиподовФото: The Cantillon Company
Очередной скандал вокруг российского фильма. Рецензии пестрят обвинениями в пропаганде насилия и фашизма, а их авторы укоряют государство за финансирование подобных проектов. Такое бывало уже не единожды, но на сей раз в центре сюжета инвалиды и вопрос отношения к ним. «Ломать» их или поддерживать? И существует ли вообще жестокость во благо? Подробности...
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Что стоит за словами о «потере Одессы по сценарию Донбасса»

Митинг протеста против государственного переворота на Украине, Одесса, 2014 годФото: Volokin Yevgeny/Reuters
В Киеве бьют тревогу: Одесса уходит из страны по донбасскому сценарию, в городе участились нападения на проукраинских активистов. Действительно, в дни «русской весны» на одесские площади выходили десятки тысяч людей, в городе до сих пор отказываются говорить по-украински. Но что стоит за словами об угрозе потерять Одессу на самом деле? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Мы говорим цитатами героев Говорухина

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Когда уходят великие, тогда и уходит великая эпоха. Ушёл из жизни Станислав Говорухин. И неслучайно его последний – теперь уже не крайний, а именно что последний – фильм назывался «Конец прекрасной эпохи». Подробности...

Новая система формирования элиты в России пытается решить серьезную проблему

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В России в сфере формирования элит идут настолько масштабные процессы, что их целенаправленный характер должен быть очевиден любому. Но большинство не замечает происходящего. А раз так, то стоит поговорить об этом подробнее. Подробности...
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Что скрывается за новым планом Авакова по «деоккупации Донбасса»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Любой профессиональный разбор этого «плана» показывает его антиправовой и популистский характер. Это даже не плацебо, а чистый беспримесный яд, с помощью которого мир бы получил гуманитарную катастрофу глобальных масштабов. Подробности...
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          Коллеги Говорухина назвали его «стопроцентным человеком»

          14 июня 2018, 14:24

          Текст: Виктория Федотова

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          Режиссеры и актеры тепло отозвались о Станиславе Говорухине, заявив что он навсегда останется в сердцах зрителей, а коллеги запомнят его как честного и мудрого человека. По их словам, картины режиссера – украшение российского кинематографа.

          Режиссер Алексей Учитель считает, что Станислав Говорухин был человеком, у которого за все и за всех болела душа.

          «Кончина Говорухина – это огромная потеря. Мы потеряли и творца, человека, у которого, как бы пафосно это ни прозвучало, болела душа и за страну, и за всех нас. Говорухин был уникальным человеком. И дело даже не только в его замечательных фильмах, его непохожести ни на кого. В нем были гармония и твердость, он заставлял себя уважать практически всех. Я не знаю человека, который бы сказал про него гадость», – приводит его слова ТАСС.

          Учитель считает, что «то хорошее, что происходит сейчас в кино, это во многом его заслуга».

          «Это был абсолютно полноценный человек, стопроцентный. Который занимал по важнейшим вопросам важнейшие позиции», – заявил «Комсомольской правде» актер Сергей Бугаев, который снимался с Говорухиным в фильме «Асса».

          По его словам, во время последней встречи с режиссером: «В одной руке у него была трубка, в другой – кардиостимулятор».

          «Ушла легенда, эпоха нашего кинематографа. Я с ним работал не над одной картиной, он меня приглашал. Он великий режиссер, великий человек, великий художник, великий мужчина, к сожалению, жалко, что таких нет больше. Я даю 100%, что больше таких не будет, к сожалению. Потому что это был великий человек. В первую очередь человек, а потом уже режиссер, художник, актер», – рассказал Башаров «Пятому каналу».

          Режиссер Станислав Говорухин, народный художник СССР Илья Глазунов и главный редактор журнала «Огонек» Виталий Коротич на кинофестивале «Золотой Дюк» в Одессе

          «Всегда понимаешь, что ты имел, только тогда, когда это теряешь… Станислав Сергеевич снимал честные картины, пробивал дорогу к пониманию того, что происходит в России. Его картины не просто развлекали, а помогали людям жить. Очень жаль, очень жаль», – сказал актер Валентин Гафт журналисту RT.

          «Человек, который создал ряд фильмов, вошедших в золотой фонд советской и российской кинематографии и телевидения. Человек, который вылепил плеяду блистательных артистов, которые в его фильмах впервые проявили свой талант», – сказал актер Олег Басилашвили, пожелав родным покойного твердости духа.

          Режиссер Андрей Звягинцев заявил изданию «360», что новость о кончине Говорухина стала для него неожиданностью:

          «Это очень неожиданная новость для меня. Надо собраться с мыслями», – отметил Звягинцев.

          «Очень жаль, что мы потеряли такого замечательного человека. Не только потрясающего режиссера, который останется в сердцах зрителей своими легендарными картинами, но и общественного деятеля и настоящего патриота нашей страны. Неравнодушного, мудрого, но при этом простого. Очень большой человек», – сказал режиссер и продюсер Егор Кончаловский о смерти Станислава Говорухина.

          Режиссер Станислав Говорухин – выдающаяся фигура в кинематографе и в жизни страны, переоценить его очень сложно, рассказал РИА «Новости» глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

          «Это огромная утрата для нашей культуры, для нашей страны и для меня лично. Нас связывали очень теплые, дружеские отношения. Это потеря не только огромного мастера кинематографа, он еще и выдающийся политический деятель последних лет. Говорухин оказывал влияние на формирование нашего общества, переоценить его очень сложно, он выдающаяся фигура в жизни нашей страны», – сказал Шахназаров.

          «Его земной путь закончился, но его наследие останется вместе с нами, его фильмы будут смотреть еще миллионы зрителей», – сказал Шахназаров.

          По мнению актера Дмитрия Астрахана, фильмы Станислава Говорухина являются украшением отечественного кинематографа, а он сам был жизнелюбивым и душевным человеком.

          «Он прекрасный режиссер, который вошел в историю советского и российского кино. Его фильмы украшают наш кинематограф. У меня был счастливый период, я снимался в его картине «Конец прекрасной эпохи» про Довлатова, с ним было очень приятно работать. Он был человеком доброжелательным, творческим, живым, несмотря на все свои регалии и статус. Он был очень жизнелюбивый и открытый, душевный», – сказал Астрахан.

          По его словам, на съемочной площадке режиссера всегда царила демократичная обстановка. Он отметил, что Говорухин еще много мог бы сделать, хотя ему удалось реализоваться творчески и войти в истории российского кинематографа.

          «Не стало великого человека – Станислава Сергеевича... Честный, талантливый, умный. Искренне любил свою Родину и умел дарить своим высоким, но понятным искусством радость зрителю. По-настоящему жаль, что он ушел. Говорухин понимал жизнь, понимал людей, умел и серьезно, и иронично смотреть на вещи. Спасибо ему за те картины, которые он оставил после себя. Спасибо за простой язык, которым он умел высказать самые сложные мысли и чувства», – написал в Instagram российский теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин.

          «И снова страшная болезнь забирает лучших... Нам Вас будет сильно не хватать...», – отметила модель и певица Олеся Кожина. Она написала об этом в Instagram, разместив совместное фото с режиссером.

          Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти советского и российского актера, кинорежиссера, политического и общественного деятеля Станислава Говорухина. Российские политики вспомнили заслуги скончавшегося режиссера и депутата Госдумы Станислава Говорухина. По их словам, смерть Говорухина стала большой потерей для страны.

          Говорухин снял более 20 художественных фильмов, самые известные среди них «Белый взрыв» (1969), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Приключения Тома Сойера и Гекельберри Финна» (1981), «В поисках капитана Гранта» (1985), «Десять негритят» (1987), «Ворошиловский стрелок» (1998), «Благословите женщину» (2003), «Не хлебом единым» (2005).

          Говорухин сыграл главные роли в картинах «Среди серых каменей» (1983) Киры Муратовой, «Асса» (1987) Сергея Соловьева, «Ка-ка-ду» (1992) Сергея Гурзо (младшего), в сериале «Женская логика» (2001–2004). Он также снимался в фильмах «Сукины дети» (1990) Леонида Филатова, «Анкор, еще Анкор» (1992) Петра Тодоровского, «Радости и печали маленького лорда» (2003) Ивана Попова, «9 рота» (2005) Федора Бондарчука, в своих кинолентах «Благословите женщину» (2003), «Не хлебом единым» (2005), «Пассажирка» (2008) и др.


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