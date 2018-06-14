Политики высказались по поводу ухода из жизни Станислава Говорухина

Российские политики вспомнили заслуги скончавшегося режиссера и депутата Госдумы Станислава Говорухина. По их словам, смерть Говорухина стала большой потерей для страны.

«Считаю, что страна потеряла одного из ярких талантов, очень жаль, когда уходят знаменитые, очень влиятельные, крайне нужные всем нам люди», – заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.

«Мы с ним дружили много лет... Он был одним из первых талантливых художников, который протянул мне руку, помогал выбраться из того крайне драматического исхода. Он помогал мне активно на выборах в 1996 году вместе с Владимиром Меньшовым, тоже очень известным, талантливым режиссером и художником. Он вместе со мной проводил пресс-конференции, когда нам перекрывали все каналы, настойчиво требовал подлинной гласности», – приводит слова Зюганова РИА «Новости».

Политик отметил, что Говорухин многое сделал для того, чтобы «настоящая и подлинная» культура вошла в стены Госдумы.

Зюганов отметил, что режиссер болел раком, и добавил, что такие формы онкологии пока не лечатся.

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, у Говорухина был редчайший талант и уникальный творческий почерк.

«Станислав Сергеевич обладал редчайшим талантом, уникальным творческим почерком, особым взглядом художника. В своих фильмах он, как никто другой, мог пронзительно, правдиво и искренне рассказать о нашей стране, которую любил больше всего в жизни», – написал премьер на своей странице в Facebook.

Соболезнования близким Говорухина выразил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Нет его с нами. Мы скорбим. Но навсегда останутся его фильмы, его роли, его картины, его законы. Навсегда останется светлая память об этом замечательном человеке», – сказал журналистам Миронов.

Член думского комитета по культуре Александр Шолохов назвал смерть Говорухина огромной утратой для Госдумы:

«Утрата человека творческого, человека-легенды в советском и в российском кинематографе, человека, мнение которого было невероятно ценным для его коллег. Помимо этого, это потеря учителя, потеря человека, который мог очень здорово подсказать и в личных жизненных ситуациях, и на политических перепутьях», – сказал Шолохов.

Он также подчеркнул, что Говорухин всегда имел свое мнение и никогда не терял лица, а его мнение всегда подкреплялось практически безусловным авторитетом.

Сенатор Алексей Пушков в своем блоге в Twitter заявил, что смерть Говорухина трудно принять:

«Скончался Станислав Говорухин. Это очень трудно принять. Казалось, он всегда будет среди нас – со своей неизменной трубкой, со своим спокойным, пристальным, вдумчивым взглядом», – отметил сенатор.

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким режиссера. «Мы будем всегда помнить о нем», – подчеркнул Пушков.

Советник президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Толстой заявил, что Говорухин был совестью нашего кино последних десятилетий:

«Я, честно говоря, до сих пор не могу поверить в то, что его нет с нами. Он удивительно важная фигура для всей нашей культуры, нашего кинематографа, блестящий режиссер, культовый, можно сказать. Яркая, глубокая личность. Утрата огромная», – цитирует Толстого ТАСС.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выразил соболезнования родным и близким режиссера Станислава Говорухина, отметив его вклад в развитие культуры и построение гражданского общества.

«Ушел из жизни выдающийся режиссер, один из лучших мастеров отечественного и мирового кино. Его художественные и публицистические фильмы вошли в золотую сокровищницу российского кинематографа, нашли отклик у миллионов зрителей. «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Место встречи изменить нельзя» – эти и другие незабываемые киноленты стали знаковыми событиями в российском искусстве», – говорится в тексте соболезнования.

Губернатор Петербурга также отметил вклад Говорухина в построение ответственного гражданского общества в стране.

«Неоценим вклад Говорухина в развитие отечественной культуры, построение ответственного гражданского общества в нашей стране», – отмечается в тексте соболезнования губернатора.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти советского и российского актера, кинорежиссера, политического и общественного деятеля Станислава Говорухина.

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермской области. Его отец, донской казак, был репрессирован, в 1938 году умер в Сибири. Мать работала портнихой, одна растила Станислава и его сестру.

В 1958 году Говорухин окончил геологический факультет Казанского государственного (ныне федерального) университета. В 1966 году с отличием окончил ВГИК, его дипломной работой стал фильм «Вертикаль».

В 1993, 2005, 2007 и 2011 годах Говорухин избирался в Государственную думу. В Госдуме VI созыва был председателем комитета по культуре. Был кандидатом на пост президента России на выборах 2000 года. В декабре 2011 года возглавил предвыборный штаб Владимира Путина. Был сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта.