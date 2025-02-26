Британия ищет способ второй раз сорвать переговоры по Украине

Эксперты объяснили желание Британии разместить европейский контингент на Украине

Tекст: Олег Исайченко

В Британии пройдет саммит европейских лидеров по конфликту на Украине. По словам премьер-министра страны Кира Стармера, ведущие политики Старого света должны обсудить, «как двигаться дальше в свете сложившейся ситуации». По данным агентства Bloomberg, встреча состоится уже 2 марта. До этого схожие консультации проводились в Париже.

Примечательно, что за несколько дней до новой встречи европейцев Стармер намерен посетить Вашингтон. Ожидается, что во время встречи с Дональдом Трампом британский премьер представит план по размещению на Украине до 30 тыс. европейских солдат. Как сообщает The Daily Telegraph, войска будут дислоцироваться в городах, портах, а также на инфраструктурных объектах (в частности, на атомных станциях).

Оговаривается, что европейцы будут находиться вдали от текущей линии фронта. При этом миссия будет подкреплена «достаточной огневой мощью», чтобы «отслеживать и сбивать» воздушные цели. Кроме того, в Черном море будут созданы военно-морские патрули для «отслеживания российской угрозы коммерческим судоходным маршрутам».

В свою очередь Politico напоминает, что накануне поездки Страмер также сообщил о планах увеличить долю ВВП на оборонные нужды Британии до 2,5% к 2027 году. Для этого правительство страны намерено сократить финансирование программ помощи другим странам. Премьер также намерен попросить Трампа усилить присутствие американских истребителей в Румынии и Польше.

Западные эксперты полагают, что глава Белого дома может одобрить предложенные Страмером инициативы, поскольку они не предполагают прямого присутствия солдат США на территории Украины. Предполагается, что пятая статья устава НАТО о коллективной обороне не будет распространяться на европейские войска, присутствующие на территории республики.

В России предложения Британии и Франции восприняли негативно. Так, глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что размещение европейских миротворцев на Украине будет способствовать эскалации. По его мнению, подобные предложения должны согласовываться с обеими сторонами конфликта.

Ранее США посетил Эммануэль Макрон. Во время встречи с Дональдом Трампом президент Франции призвал Штаты предоставить Киеву гарантии безопасности. По его мнению, на аналогичный шанс должны пойти и государства ЕС.

«Правительство Британии не питает теплых чувств к Дональду Трампу и рассматривает будущие четыре года как период, который надо просто пережить. Они верят, что после этого вернутся «золотые времена», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

Вместе с тем Лондон за это время попытается стать «любимой женой Америки в Европе», которая сможет удовлетворить свои интересы в обороне и разведке в разных регионах мира, добавил Ткаченко. «Дело в том, что британцы активно предлагают себя американцам как специалистов по азиатскому региону», – указал собеседник.

«Британские политики понимают, что для администрации Трампа сдерживание Китая становится едва ли не главной целью. В связи с этим стоит ожидать, что они увеличат свою активность в рамках AUKUS», – детализировал аналитик.

Не исключено, что эти вопросы окажутся в повестке переговоров Кира Стармера и Трампа,

которые запланированы на 27 февраля. Как считает политолог, в программу-минимум Стармера войдет также тема сохранения военного присутствия Соединенных Штатов на островах и поддержка Вашингтона в размещении контингента на Украине, уточнил спикер.

Вместе с тем британскому премьеру предстоит пройти «проверку» от Трампа. «Для американского президента важно понять, является ли Стармер сторонником активного либерализма, либо у него какие-то другие «тени», – отметил политолог.

На этом фоне эксперт напомнил, что в понедельник в Штаты ездил президент Франции, но вернулся оттуда ни с чем. «Макрон отправился убеждать Трампа сделать его главным по Европе, вложиться в страны континента, но эта попытка обернулась фиаско. Стармер в некотором смысле идет по тому же пути», – полагает Ткаченко.

«Однако ключевое отличие состоит в том, что Стармер возглавляет страну, которая за последние десять лет растеряла свое влияние в Европе,

– продолжил он. – Если у Макрона просматривалась хоть какая-то стратегия по отношениям континентальной Европы и США, то британец просто едет торговать своей лояльностью».

Аналитик обратил внимание на еще одну деталь: Стармер, как и глава Франции, инициирует саммит европейских лидеров. Однако если Макрон сначала провел встречу и только потом отправился в США, то британский премьер решил поступить иначе – в первую очередь он едет в Вашингтон и только потом планирует провести переговоры с европейцами.

«Дело в том, что Стармеру важно отдать поклон Трампу. Если все сложится удачно для Лондона, тогда британские политики будут диктовать Европе условия. В этой связи наблюдается некое соперничество премьера Британии с Макроном за лидерство на континенте. При этом аргументов в пользу второго было больше, однако, повторюсь, ничего у президента Франции не вышло. Нынешнее поколение европейских лидеров не умеет играть в дипломатию», – акцентирует Ткаченко.

При этом мотив Стармера соответствует давней британской дипломатической традиции, суть которой сводится к разжиганию или поддержке конфликтов в Европе, тем самым ослабляя своих конкурентов. В этой связи возможная отправка британских войск на Украину или же отправка европейских войск под началом Лондона смотрится как попытка сорвать наметившийся мирный процесс.

Примечательно, что Стармер в полной мере унаследовал логику действий экс-премьера Бориса Джонсона, который не только сорвал переговоры в Стамбуле в 2022 году, но и был одним из ключевых вдохновителей провального «контрнаступа» ВСУ годом позже. Таким образом инициатива Стармера направлена на эскалацию конфликта, срыв переговоров (во второй раз за три года) и не может рассматриваться в качестве «миротворческой».

Что касается завлений европейских ястребов, то они являются блефом,

считает американист Малек Дудаков. «Они всего лишь пытаются повысить уровень собственной значимости перед США. Тем не менее, страны Старого света не смогут самостоятельно потянуть размещение контингента на Украине. Им придется получать одобрение со стороны Вашингтона», – рассуждает он.

«Кроме того, европейцам потребуется прямая поддержка со стороны Штатов. Не только финансовая, но и военная. Британских и французских солдат должны будут прикрывать американские летчики. Дональд Трамп же намерен избежать привлечения солдат США к операциям на территории Украины. Собственно, свою позицию он четко обозначил во время переговоров с Макроном», – говорит собеседник.

«Поэтому Страмеру не удастся о чем-либо договориться с новой администрацией Белого дома. Ему придется смириться с тем, что Брюссель и Лондон не будут присутствовать за столом переговоров. Отношения этих акторов с Вашингтоном постепенно ухудшаются и контакты США с Британией рушатся быстрее всего», – полагает эксперт.

«Трамп и его соратники активно критикуют внутреннюю политику Страмера. В идеологическом плане они радикально отличаются. Кроме того, совсем скоро республиканцы развяжут тарифную войну в отношении ЕС, и тогда экономике Старого света будет причинен значительный ущерб», – заключил Дудаков.