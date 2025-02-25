Трамп поддержал идею ввода европейских миротворцев на Украину после конфликта

Tекст: Александра Юдина

Американский лидер заявил о своей поддержке присутствия европейских войск на Украине в качестве миротворческих сил после завершения конфликта, передает РИА «Новости».

Глава Белого дома подчеркнул, что обсуждение такой меры ведется с европейскими партнерами, включая Францию.

По мнению американского лидера, участие европейских войск в миротворческой миссии может стать значимым шагом к стабилизации ситуации на Украине и укреплению международного сотрудничества в разрешении конфликта.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия прекратит боевые действия на Украине только при достижении устраивающего ее результата в переговорах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры России и США по раздражителям в отношениях являются началом разговора на экспертном уровне, о чем договорились в Эр-Рияде.

Накануне командующий швейцарскими вооруженными силами генерал-лейтенант Томас Зюссли заявил о возможности отправки 200 военнослужащих для поддержания мира на Украину при условии урегулирования конфликта.