Европейские политики не пошлют умирать своих граждан – у тех есть права, они могут возмутиться. Ни один западный политик не скажет своим избирателям «давайте отправим нашу молодежь воевать с русскими». А вот израсходовать еще тысячи украинцев – это можно без колебаний. За них никто не потребует отчета.0 комментариев
Трамп поддержал идею ввода европейских миротворцев на Украину после конфликта
Президент США выразил поддержку возможности размещения европейских миротворческих войск на Украине после окончания конфликта, подчеркнув, что такая мера обсуждается с европейскими партнерами, включая Францию.
Американский лидер заявил о своей поддержке присутствия европейских войск на Украине в качестве миротворческих сил после завершения конфликта, передает РИА «Новости».
Глава Белого дома подчеркнул, что обсуждение такой меры ведется с европейскими партнерами, включая Францию.
По мнению американского лидера, участие европейских войск в миротворческой миссии может стать значимым шагом к стабилизации ситуации на Украине и укреплению международного сотрудничества в разрешении конфликта.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия прекратит боевые действия на Украине только при достижении устраивающего ее результата в переговорах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры России и США по раздражителям в отношениях являются началом разговора на экспертном уровне, о чем договорились в Эр-Рияде.
Накануне командующий швейцарскими вооруженными силами генерал-лейтенант Томас Зюссли заявил о возможности отправки 200 военнослужащих для поддержания мира на Украину при условии урегулирования конфликта.