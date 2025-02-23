Зюссли: Швейцария выразила готовность направить 200 военных на Украину для миротворческой миссии

Tекст: Дарья Григоренко

«Если бы нам приказали принять участие в миссии, мы бы разработали концепцию подготовки, чтобы обучить наших членов ополчения и подготовить их к участию. Затем бы мы начали набирать и обучать военных. Вероятно, мы могли бы предоставить около 200 военнослужащих через 9-12 месяцев», – заявил Зюссли в интервью газете Blick, передает РИА «Новости».

Он отметил, что вопрос отправки военных носит гипотетический характер, так как пока неясно, как ситуация в украинском конфликте будет развиваться.

Ранее Daily Telegraph писала, что европейские государства вряд ли смогут создать постоянный контингент миротворцев на Украине из-за значительных финансовых затрат, необходимых для этой задачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ сообщали, что Британия и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия, тогда как Германия и другие страны выражают несогласие с этой инициативой. Премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил о готовности страны отправить войска на Украину для обеспечения безопасности.