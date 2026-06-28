Как трубы «Северного потока» заставят Европу просить мира

На фоне очевидной военной эскалации и пробуксовки любых переговорных форматов удивительным образом обострилась дискуссия вокруг газопроводов, которые вот уже четыре года лежат мертвым грузом на дне Балтийского моря. Казалось бы, в реалиях 2026 года возвращаться к теме «Северных потоков» – странно. Инфраструктура уничтожена, политические мосты сожжены, а европейские регуляторы законодательно взяли курс на отказ от российского трубопроводного газа в 2027 году.

Однако информационный фон последних недель заставляет пересмотреть отношение к сюжету, который из военно-диверсионного триллера постепенно оборачивается историей про большую коммерцию, смену элит и активизацию мирного трека.

Судите сами. Глава МИД России Сергей Лавров на «Примаковских чтениях» вдруг заявляет о плане США выкупить европейскую часть газопроводов, чтобы восстановить их, взять под контроль и перепродавать российский газ с наценкой. Ранее президент Владимир Путин на встрече с главами иностранных СМИ говорит, что уцелевшую нитку «Северного потока-2» можно запустить «хоть завтра» – достаточно снятия американских санкций и политического решения Берлина.

В это же время швейцарский оператор Nord Stream 2 AG подает иск в Генеральный суд ЕС, требуя отменить норму о запрете импорта газа из России. Главный юридический аргумент истца – процедурный: документ, по сути вводящий экспроприацию без компенсации, был принят квалифицированным большинством, тогда как санкционные меры требуют консенсуса всех 27 стран. Словакия и Венгрия подали аналогичные иски ранее, но именно иск оператора переводит спор в принципиально иную плоскость – коммерческого права и неприкосновенности частной собственности.

Возникает закономерный вопрос: почему тема восстановления «Северных потоков» активизировалась именно сейчас, на фоне отсутствия видимого прогресса в урегулировании украинского кризиса?

Европейский, и в первую очередь германский бизнес, задыхается. Концерн Volkswagen, флагман немецкой индустрии, пребывает в состоянии, близком к паническому. Согласно внутреннему опросу, шестеро из девяти членов правления считают, что существование компании находится под угрозой, еще трое характеризуют ситуацию как «напряженную». Обсуждается сокращение расходов по всем брендам на 20% до конца 2028 года и возможное закрытие заводов.

Причина – схлопывание спроса, отставание в электрификации, проигрыш китайским производителям и неподъемная себестоимость, в которую весомый вклад вносит дорогая энергия. Это не единичный случай, а системный срез болезни, поразившей европейские отрасли с высокой добавленной стоимостью. Доля российского газа в импорте ЕС рухнула с 40% в 2021 году до 13% по итогам прошлого года, но замещение произошло за счет более дорогого американского и ближневосточного СПГ, что подорвало ценовую конкурентоспособность европейских товаров.

Со ссылкой на контакты с представителями партии «Альтернатива для Германии» глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил: от многих немцев исходят прямые призывы восстановить «Северные потоки». Добавим сюда требование той же АдГ к Украине о компенсации за подрыв инфраструктуры. Это уже не маргинальная риторика, а зарождающийся политический заказ со стороны крупной оппозиционной силы, наращивающей популярность по мере углубления экономического кризиса.

Речь, конечно, не о внезапной любви к России. Это инстинкт выживания бизнеса, который будет давить на европейское руководство, побуждая его к прагматизму.

«Северные потоки» – это идеальный опережающий индикатор гипотетического мирного трека. Их реанимация немыслима без коренного изменения архитектуры европейской безопасности, но именно в моменте глубочайшего экономического кризиса, когда смена элит в Европе может стать необратимой, этот энергомост превращается еще и в мост мира. Бизнесу нужен газ по вменяемой цене, и, если ради этого потребуется пересмотреть догмы санкционной политики, лоббистский нажим будет лишь нарастать.

Параллельно расследование подрыва обрастает все более пикантными подробностями. Выход книги-расследования журналиста Бояна Панчевски «Заговор Северного потока» с детальным изложением украинского следа, вербуемых для диверсии гражданских дайверов, нелепой легенды о съемках «порнофильма» и роли высшего военно-политического руководства в Киеве выводит эту историю на качественно новый уровень публичности. Утечки о том, что ЦРУ на ранней стадии знало о планах, но предпочло тактическое невмешательство, лишь сгущают тени.

Для большой игры это означает одно: Киев рискует стать нерукопожатным именно в тот момент, когда он наиболее уязвим. Желающих финансировать государство, доказанно причастное к подрыву критической инфраструктуры Евросоюза, будет сильно меньше. Особенно с учетом приближающихся промежуточных выборов в Конгресс США, где Дональд Трамп наверняка использует этот кейс, чтобы в очередной раз обвинить демократов и администрацию Байдена в организации дорогостоящей и разрушительной авантюры. Совпадение интересов американских политиков-республиканцев, европейских промышленников и российских прагматиков выглядит парадоксальным, но именно оно формирует окно возможностей.

Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России, продолжая выжимать последние соки из украинского инструмента, или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ. И, судя по искам в судах ЕС и паническим сводкам из штаб-квартир немецких концернов, момент истины может наступить гораздо быстрее, чем мы склонны думать.