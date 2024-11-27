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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия тестирует новый тип политики на Востоке

    Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.

    2 комментария
    Кирилл Кабанов Кирилл Кабанов В школах Афганистана точно нет свинины

    Отмена свинины в наших школьных столовых – это не мелочь, это первый шаг к уничтожению нашего мира. Новогодние елки в наших русских школах приезжие родители и их имамы уже пытались отменить.

    20 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Орешник» cпровоцировал отрицание, гнев и торг

    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

    23 комментария
    27 ноября 2024, 14:57 • Новости дня

    Минфин поддержал использование б/у деталей в ремонте по ОСАГО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов поддержало использование бывших в употреблении деталей для ремонта по ОСАГО при условии их надлежащего качества, чтобы избежать неполноценного или опасного ремонта транспортных средств.

    «Для Минфина важно не допустить снижения качества страховых услуг, осуществления неполноценного, а возможно и опасного ремонта транспортных средств с применением деталей неудовлетворительного качества», – отметила пресс-служба ведомства, передает РИА «Новости».

    Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев подчеркнул, что только исправные и годные к дальнейшей эксплуатации детали могут быть использованы повторно. Эти компоненты не должны иметь повреждений или изменений, которые влияют на их целостность или безопасность. Также они не должны подвергаться изменениям, не предусмотренными изготовителем транспортного средства.

    Уфимцев добавил, что использование деталей, признанных непригодными, запрещено. Особое внимание уделяется компонентам, которые имеют коррозионные повреждения или требуют ремонта, а также тем, повторное использование которых ограничено действующими нормативными правовыми актами. Российский союз автостраховщиков предложил правительству установить стандарты для таких комплектующих, чтобы решить проблему дефицита деталей.

    В начале ноября РСА отправил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением разрешить использование бывших в употреблении деталей. Это предложение направлено на решение проблемы дефицита деталей для ремонта автомобилей по ОСАГО, и предполагает, что правительство РФ сможет установить конкретные требования к таким комплектующим.

    В июле в России предложили увеличить предельный срок ремонта по ОСАГО, а в ноябре МВД отменило требование предъявлять ОСАГО при регистрации автомобилей.

    26 ноября 2024, 16:18 • Новости дня
    Военные пострадали при атаке ATACMS на аэродром в Курской области

    Минобороны: Военные пострадали при атаке ATACMS на аэродром в Курской области

    Военные пострадали при атаке ATACMS на аэродром в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аэродром Курск-Восточный подвергся обстрелу восемью ракетами ATACMS, семь из которых были сбиты российскими системами ПВО, сообщило Минобороны.

    «25 ноября 2024 года киевский режим нанес еще один удар восемью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный (н. п. Халино)», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Российские системы противовоздушной обороны, включая ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь», сбили семь из восьми запущенных ракет. Одна ракета достигла цели, в результате чего два военнослужащих получили легкие ранения. Также было зафиксировано незначительное повреждение объектов инфраструктуры аэродрома.

    По итогам обследования мест атак было подтверждено, что удары наносились именно ракетами ATACMS американского производства, сообщило Минобороны.

    Накануне Telegram-каналы сообщили, что украинские военные обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области, большую часть выпущенных ракет перехватили. Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, при этом этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные. Американское издание National Review считает, что разрешение США использовать ракеты ATACMS для ударов с территории Украины по России будет неэффективно из-за позднего принятия решения.

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    26 ноября 2024, 20:11 • Новости дня
    Царев: Зеленский рискнет отправить ВСУ в контрнаступление до инаугурации Трампа
    Царев: Зеленский рискнет отправить ВСУ в контрнаступление до инаугурации Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зеленский может до инаугурации Трампа отправить войска в контрнаступление, чтобы создать ложное впечатление о возможностях ВСУ. Но неудача будет стоить ему дорого, заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

    Царев отметил, что несмотря на недостаток ресурсов, контрнаступление ВСУ не следует исключать. «Несмотря на явный недостаток ресурсов, я бы не отметал контрнаступление ВСУ на каком-либо участке как невозможное», – написал экс-депутат Рады в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что попытка к инаугурации Дональда Трампа создать иллюзию способности ВСУ навязывать инициативу может дорого обойтись президенту Украины Владимиру Зеленскому в случае неудачи. Однако, по мнению Царева, Зеленский «может рискнуть и попробовать».

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский анонсировал контратаки украинских войск. По его словам, победа невозможна, если ВСУ будут действовать только в обороне. Ранее Сырский рассказал главкому сил НАТО в Европе Кристоферу Каволи о сложной ситуации на фронте.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    26 ноября 2024, 21:04 • Новости дня
    Блинкен пообещал Украине скорое получение 50 млрд долларов из российских активов

    Блинкен рассказал о завершении процесса предоставления 50 млрд долларов Украине из активов России

    Блинкен пообещал Украине скорое получение 50 млрд долларов из российских активов
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США и страны «Большой семерки» завершают процесс выделения 50 млрд долларов Украине из замороженных российских активов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Италии по итогам встречи глав МИД стран G7.

    «Мы завершаем процесс, чтобы направить 50 миллиардов долларов, обеспеченных замороженными российскими суверенными активами, на поддержку Украины», – сказал Блинкен, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что на прошлой неделе США объявили о новых санкциях против финансового сектора России, включая Газпромбанк. По словам Блинкена, в ближайшее время можно ожидать дополнительных мер со стороны стран G7.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что западные страны предоставили Украине 50 млрд долларов, чтобы президент Украины Владимир Зеленский не выдвигал требований о ядерном оружии и не ставил ультиматумы по членству в НАТО. Она также сообщила, что Россия готовит ответ на попытки Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины.

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    26 ноября 2024, 16:36 • Новости дня
    Минобороны показало фото сбитых в Курской области американских ракет ATACMS

    Минобороны показало фото атаковавших аэродром в Курской области американских ракет ATACMS

    Минобороны показало фото сбитых в Курской области американских ракет ATACMS
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых запечатлены обломки американских дальнобойных ракет ATACMS, накануне атаковавших аэродром Курск-Восточный в Курской области.

    На фото из Telegram-канала военного ведомства показаны фрагменты уничтоженных российской ПВО ракет ATACMS американского производства.

    Во вторник Минобороны сообщило, что аэродром Курск-Восточный 25 ноября подвергся обстрелу восемью ракетами ATACMS, семь из которых были сбиты российскими системами ПВО. Одна ракета достигла цели, в результате чего два военнослужащих получили легкие ранения.

    Также сообщалось, что 23 ноября ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS по дивизиону С-400 в Курской области.

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    26 ноября 2024, 19:52 • Новости дня
    Россия не вернулась в Исполсовет ОЗХО

    Россия не смогла вернуться в Исполсовет ОЗХО

    Tекст: Валерия Городецкая

    На состоявшемся голосовании в рамках 29-й Конференции государств-участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) России не удалось получить место в Исполнительном совете на 2025-2027 годы.

    Два места от восточноевропейской группы достались Северной Македонии и Чехии, набравшим 86 и 128 голосов соответственно, передает ТАСС. Россия получила 56 голосов.

    Посол РФ в Нидерландах, постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что сложившаяся ситуация является признаком кризиса в организации. Он подчеркнул, что при формировании состава совета важно учитывать справедливое географическое распределение и политические интересы безопасности, но по политическим мотивам препятствуется участие определенных стран.

    Тарабрин отметил, что на Россию приходится почти 37% объектов в Восточной Европе, подлежащих инспекциям ОЗХО. Он добавил, что Россия уничтожила крупнейший в мире арсенал химического оружия, доставшийся от СССР, и обладает уникальной экспертизой в этой области. Он также подчеркнул, что Чехия и Северная Македония в своих заявлениях бросали тень на Россию, а не говорили о своих достижениях.

    В ноябре прошлого года Россия лишилась места в Исполнительном совете ОЗХО по результатам голосования. В октябре Россия выдвинула свою кандидатуру на одно из двух свободных мест в Исполнительном совете ОЗХО.

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    26 ноября 2024, 18:54 • Новости дня
    WP: Украину вскоре могут подтолкнуть к переговорам с Россией
    WP: Украину вскоре могут подтолкнуть к переговорам с Россией
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские и европейские чиновники обсуждают возможность мирных переговоров между Украиной и Россией, пишет Washington Post (WP).

    Как говорится в материале WP, источники издания отмечают, что эти переговоры могут включать территориальные уступки со стороны Украины, передает РИА «Новости».

    Кроме того, отмечается, что ранее в Европейском союзе тема мирных переговоров была практически табуирована, но теперь наблюдается «тихое признание» возможности территориальных уступок для достижения мира.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Китай выразил готовность содействовать мирным переговорам по украинскому конфликту и охлаждению ситуации.

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    26 ноября 2024, 21:15 • Новости дня
    Кустурица назвал себя россиянином

    Кустурица заявил о намерении получить российское гражданство

    Кустурица назвал себя россиянином
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил о намерении получить российское гражданство, отметив, что уже считает себя россиянином.

    В интервью телеканалу «Москва 24» Кустурица рассказал о своих планах получить гражданство России, передает ТАСС. По его словам, он уже считает себя россиянином. «Российское [гражданство получать] буду, да», – подтвердил он свои намерения.

    Кустурица выразил сожаление о недостаточном культурном сотрудничестве между Россией и Сербией, подчеркнув, что жители этих стран представляют очень близкие культуры. Режиссер уже обладает двумя гражданствами – сербским и французским.

    Ранее Кустурица не исключил возможности оформления российского гражданства. Он также заявил, что большинство значительных открытий в музыке и литературе произошли в России, приводя в пример композиторов Рахманинова и Мусоргского, а также величие произведения «Война и мир» Толстого.

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    26 ноября 2024, 17:56 • Новости дня
    Для детей мигрантов запланировали создать образовательные центры

    Кравцов рассказал о планах создать центры изучения русского языка для детей мигрантов

    Для детей мигрантов запланировали создать образовательные центры
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России планируют открыть центры по изучению русского языка для детей мигрантов, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече со студентами института «Первая академия медиа» Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

    Кравцов отметил, что вопрос создания таких центров активно прорабатывается, однако точные сроки их открытия пока сложно назвать, передает ТАСС. По его словам, это может занять два-три года.

    «Да, такие центры [по изучению русского языка] планируются создать. В какие сроки? Сложно сказать, <…> но этот вопрос сейчас прорабатывается. Может, в течение двух-трех лет. Обязательно, конечно, такие центры помощи в изучении русского языка надо создавать», – сказал министр.

    Напомним, в Госдуму внесли законопроект, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Ранее педагоги раскритиковали идею не принимать в школы не говорящих по-русски детей мигрантов.

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    27 ноября 2024, 10:51 • Новости дня
    Германия закрыла бюро Первого канала в Берлине
    Германия закрыла бюро Первого канала в Берлине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Германии закрыли бюро Первого канала в Берлине и предписали сотрудникам уехать из страны после сюжета о задержании гражданина ФРГ Николая Гайдука.

    Власти Германии закрыли немецкое бюро Первого канала и обязали сотрудников Ивана Благого и Дмитрия Волкова покинуть страну, передает РИА «Новости».

    Решение связано с репортажем о задержании гражданина ФРГ Николая Гайдука, который подозревается в подрыве на газораспределительной станции в Калининграде.

    По словам Благого, Гайдук пытался ввезти в Россию взрывчатку и дело возбуждено по статьям «Контрабанда взрывчатых веществ» и «Террористический акт». Съемочная группа работала в Гамбурге, где Гайдук проживал и встречался с куратором из украинских спецслужб.

    Спикер МИД Мария Захарова в свою очередь подчеркнула, что Россия готовит ответные меры на закрытие бюро. «Сегодня будут объявлены ответные меры», – заверила она.

    Ранее в ноябре ФСБ России задержала Гайдука, прибывшего из Польши в Калининградскую область для совершения диверсии на энергетическом объекте, в его автомобиле нашли взрывчатку.

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    27 ноября 2024, 11:50 • Новости дня
    Военный эксперт: «Воины трех стихий» героизмом в бою заслужили День морской пехоты
    Военный эксперт: «Воины трех стихий» героизмом в бою заслужили День морской пехоты
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российские морпехи всегда с честью и доблестью встречают любые вызовы в рамках боевых действий. Будучи воинами трех стихий, они во все времена демонстрировали невероятные навыки и высокую профессиональную подготовку, сказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее Владимир Путин учредил День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября.

    «Официальное оформление профессионального праздника морской пехоты давно напрашивалось. Теперь представители данного рода войск получили свою собственную памятную дату, что не может не радовать. Не совру, если скажу, что наши бойцы добивались этого больше 25 лет», – считает военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    «Российские морпехи, как никто другой, заслуживают уважения. Они, наравне с представителями ВДВ, считаются «гвардией» Владимира Путина. В настоящий момент на территории Курской области сражаются представители всех флотов нашей страны. Они проявляют настоящие чудеса героизма. Неслучайно самые сложные участки достаются именно им», – отмечает он.

    «Девиз морской пехоты всегда был простым: «Где мы, там – победа». В этой фразе нет бахвальства. Солдаты продолжают славные традиции своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, и преумножают боевой опыт военной школы России, привнося в него много интересных и полезных нововведений», – акцентирует собеседник.

    «Морпехи – это воины трех стихий. Они обучены сражаться на земле, на воде и в воздухе. Бойцы данного рода войск готовы к любым сложностям и своевременно отвечают на любые вызовы в рамках текущего конфликта. Уверен, спецоперация еще даст им возможность продемонстрировать свои навыки высадки на берег противника», – заключил Дандыкин.

    Ранее Владимир Путин установил День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября. Соответствующий указ уже опубликован на сайте правовой информации. Памятная дата также получила официальный статус в календаре военных праздников России. Прежде праздник отмечался на основании приказа главкома ВМФ.

    Морпехи доблестно проявляют себя при исполнении воинского долга на полях СВО. Так, адмирал Александр Моисеев, главнокомандующий Военно-морским флотом, объявил о награждении свыше 20 тыс. морпехов государственными наградами за проявленный героизм в ходе конфликта на Украине. По его словам, из этого числа 26 бойцов были удостоены звания Героя России. Моисеев подчеркнул, что морские пехотинцы, участвующие в спецоперации, сравнимы с героями Великой Отечественной. Представители данного рода войск с первых дней СВО с честью выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях.


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    26 ноября 2024, 18:39 • Новости дня
    МИД выразил протест послу Британии по поводу ситуации с дипломатом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД выразил протест послу Британии Найджелу Кейси из-за выявленных ложных сведений в анкете второго секретаря британского посольства Эдварда Уилкса и заявил о намерении ужесточить требования к британским дипломатам.

    Согласно заявлению российского МИД, Уилкс указал заведомо ложные сведения при получении разрешения на въезд в Россию, передает РИА «Новости».

    Российские власти выразили недовольство действиями британского дипломата и сообщили о планах ужесточить требования к заполнению анкет британскими дипломатами. «Российская сторона настоятельно рекомендует гражданам Великобритании при подаче визовых заявок сообщать только достоверную информацию о своем прошлом», – подчеркнули в российском МИД.

    Напомним, второго секретаря политического отдела посольства Британии Уилкса Эдварда Прайора лишили аккредитации и предписали покинуть Россию в течение двух недель из-за угрозы безопасности страны. Посла Британии в Москве Найджела Кейси вызвали в МИД России из-за разведдеятельности сотрудника дипмиссии.

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    26 ноября 2024, 20:28 • Новости дня
    Депутат сняла фильм о Казахстане перед визитом Путина

    Депутат Марина Ким сняла фильм о Казахстане перед визитом Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Госдумы, российская журналистка Марина Ким посетила Казахстан, чтобы показать достижения республики в сферах финтеха, IT и креативной индустрии в преддверии визита президента России Владимира Путина.

    В рамках проекта «Новый мир» Ким вместе со своей командой посетила три города: Астану, Караганду и Алма-Ату, чтобы осветить развитие современного Казахстана, передает Tengrinews.kz.

    Ким представила 32-минутный фильм, в котором акцентировала внимание на ключевых достижениях Казахстана за последние десять лет. В нем она рассказала о значительном прогрессе страны в сферах финтеха, IT и креативной индустрии. Среди объектов, попавших в объектив Ким, – Астана Hub, который считается технологическим хабом для стартапов и инновационных IT-проектов.

    В фильме также показан креативный облик бывшей столицы Алма-Аты, которая стала культурным центром с уникальным горнолыжным курортом, и проект российского-казахского производства шин в Караганде, служащий примером успешного промышленного сотрудничества. Внимание уделяется и казахстанским продюсерам, создающим контент для ведущих мировых блогерских домов.

    Кроме того, в фильме поднимается историческая тема. Одной из героинь является внучка легендарного генерала Панфилова, которая возглавляет музей Победы в Алма-Ате.

    Напомним, Кремль анонсировал государственный визит Путина в Казахстан 27-28 ноября. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на предстоящей встрече в Астане лидеры России и Казахстана могут обсудить возможность транспортировки казахстанской нефти в Германию через российскую территорию.

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    27 ноября 2024, 05:32 • Новости дня
    Депутаты Приморья предложили платный проезд к погранпереходам

    Приморские депутаты предложили плату за проезд к погранпереходам в ДФО

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутаты Приморья предложили ввести плату за проезд к пограничным переходам в ДФО при отсутствии альтернативных бесплатных дорог, что позволит привлечь инвестиции для реконструкции инфраструктуры.

    Как сообщает РИА «Новости», депутаты Приморья внесли в Госдуму проект федерального закона о плате за проезд по дорогам к пунктам пропуска через госграницу в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Заместитель председателя краевого правительства Николай Стецко отметил, что нынешнее состояние подъездных дорог приводит к потерям федерального бюджета в размере около 6 млрд рублей ежемесячно.

    Стецко пояснил, что проект предусматривает возможность платного проезда по дорогам к пунктам пропуска в случае отсутствия бесплатного альтернативного маршрута. Это позволит привлечь инвестиции и федеральное софинансирование для улучшения дорожной инфраструктуры. Платежи будут касаться грузовых автомобилей и туристических автобусов.

    Власти Приморья уже ведут предварительные переговоры по концессионному соглашению с потенциальными инвесторами и банками. Подача концессионной инициативы запланирована на первое полугодие 2025 года, а реконструкция дорог намечена на 2026-2028 годы. Принятые изменения статьи 37 Федерального закона дадут возможность другим регионам Дальнего Востока внедрять подобные проекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России разработали проект закона об увеличении штрафов за неоплату проезда по платным дорогам для легковых и грузовых автомобилей.

    Госкомпания «Автодор» объявила о повышении тарифов на проезд по платным магистралям в среднем на 8%, при этом на участках трассы М-3 «Украина» в Калужской области стоимость проезда для легковых автомобилей выросла на 25%.

    Плата за проезд по трассе М-12 от Москвы до Арзамаса для легковых машин составит 2,8 тыс. рублей, а для грузовых – около 6 тыс. рублей, при этом программа лояльности с транспондером T-pass позволяет экономить до 15% от стоимости проезда.

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    27 ноября 2024, 14:36 • Новости дня
    Украинская журналистка рассказала о ненависти Зеленского к Трампу

    Украинская журналистка Панченко рассказала о ненависти Зеленского к Трампу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение испытывают ненависть к избранному президенту США Дональду Трампу из-за различных целей по окончанию конфликта, заявила украинская журналистка Диана Панченко.

    Панченко в посте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) указала, что больше всего Зеленский боится прекращения конфликта, которое поддерживает Трамп, поскольку это может привести к пересмотру всей западной помощи Украине, передает РИА «Новости».

    «Для Зеленского война означает деньги и славу. Для украинцев – смерть, нищету и разруху. Не верьте, что украинцы поддерживают его и хотят продолжать воевать!» – написала журналистка.

    Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США позволяет сделать семимильный шаг к урегулированию конфликта на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что Москва считает Дональда Трампа прагматичной личностью, которая может помочь завершить конфликт на Украине.

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    27 ноября 2024, 05:58 • Новости дня
    В Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности из-за циклона

    В Улан-Удэ подготовили технику для уборки улиц из-за надвигающегося циклона

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности перед приближением циклона, подготовив городские службы к оперативной уборке улиц в случае снегопада.

    Власти Улан-Удэ в Бурятии приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды, сообщает ТАСС. Глава города Игорь Шутенков объявил об этом в своем Telegram-канале, подчеркнув, что все городские службы переведены в усиленный режим.

    «Вводим режим повышенной готовности. Из-за надвигающегося циклона все службы переведены в усиленный режим, техника комбината по благоустройству наготове. Оперативно будем убирать и посыпать улицы, тротуары в случае снегопада», – отметил Шутенков.

    Он добавил, что в случае ухудшения погоды в школах Улан-Удэ будет введено свободное посещение, а занятия будут проходить как в очном, так и в дистанционном формате. Кроме того, предприятиям и учреждениям города рекомендовано сократить рабочий день или перевести его в онлайн-режим, если начнется снегопад.

    Ранее мэрия Улан-Удэ оповестила, что 27 ноября учащиеся, обучающиеся в первую смену, будут заниматься дистанционно. Сообщалось, что в городе установилась аномально снежная и теплая погода, что требует дополнительных мер для обеспечения безопасности и комфорта жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопад в Благовещенске, названный «бурей столетия», затруднил движение общественного транспорта, а школы города перевели на дистанционное обучение.

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о рекордных температурных аномалиях в различных регионах России, например, в Западной Сибири и Якутии, где температура на 16-18 градусов выше нормы.

    Понедельник в Москве стал вторым самым снежным 4 ноября в XXI веке благодаря снежному покрову высотой 6 сантиметров, что превышает норму на 2 сантиметра, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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    Три сценария торговой войны Трампа с Китаем

    Избранный президент США Дональд Трамп предпринял атаку на соседей – Мексику и Канаду, а еще, конечно, на своего основного экономического противника – Китай. Трамп пригрозил ввести пошлины на все товары из этих стран. Эксперты называют три варианта развития торговой войны между США и Китаем. Самый жесткий вариант неминуемо приведет к мировому кризису. Как это повлияет на Россию и российскую валюту? Подробности

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    Британского шпиона раскрыли анкетные данные

    Москва лишила аккредитации второго секретаря политотдела посольства Британии Уилкса Эдварда Прайора. ФСБ заявила об участии британца в разведывательно-подрывной деятельности против России, а при въезде он указал о себе ложные данные. Несколько месяцев назад по обвинению в шпионаже страну покинули еще несколько британских дипломатов. Как отмечают эксперты, значительная часть сотрудников посольства традиционно «находится на службе внешней разведки MИ-6». Подробности

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    Почему украинцы выбирают жизнь в России

    Украинские политики и чиновники возмущены – уехавшие в свое время из зоны боевых действий граждане страны массово возвращаются домой. То есть на территории, которые сегодня являются частью Российской Федерации. Однако винить за это киевский режим может только себя: Украина фактически бросила переселенцев – в отличие от России. Подробности

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    Байден попробовал задуть ближневосточный пожар

    Израиль одобрил предложенное США соглашение о прекращении огня с «Хезболлой» на территории Ливана. Западные СМИ называют это событие важнейшим достижением администрации Джо Байдена, однако среди экспертов обозначенные Вашингтоном меры вызывают много вопросов. В России и Израиле считают, что добытое Байденом перемирие не обеспечит стабилизацию региона, а «реальная политика» начнется после вступления в должность Дональда Трампа. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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