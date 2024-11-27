Минфин поддержал использование б/у деталей в ремонте по ОСАГО

Tекст: Валерия Городецкая

«Для Минфина важно не допустить снижения качества страховых услуг, осуществления неполноценного, а возможно и опасного ремонта транспортных средств с применением деталей неудовлетворительного качества», – отметила пресс-служба ведомства, передает РИА «Новости».

Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев подчеркнул, что только исправные и годные к дальнейшей эксплуатации детали могут быть использованы повторно. Эти компоненты не должны иметь повреждений или изменений, которые влияют на их целостность или безопасность. Также они не должны подвергаться изменениям, не предусмотренными изготовителем транспортного средства.

Уфимцев добавил, что использование деталей, признанных непригодными, запрещено. Особое внимание уделяется компонентам, которые имеют коррозионные повреждения или требуют ремонта, а также тем, повторное использование которых ограничено действующими нормативными правовыми актами. Российский союз автостраховщиков предложил правительству установить стандарты для таких комплектующих, чтобы решить проблему дефицита деталей.

В начале ноября РСА отправил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением разрешить использование бывших в употреблении деталей. Это предложение направлено на решение проблемы дефицита деталей для ремонта автомобилей по ОСАГО, и предполагает, что правительство РФ сможет установить конкретные требования к таким комплектующим.

В июле в России предложили увеличить предельный срок ремонта по ОСАГО, а в ноябре МВД отменило требование предъявлять ОСАГО при регистрации автомобилей.