Monaco-Matin: Пострадавшими от взрыва в Монако могла стать семья

Monaco-Matin: Пострадавшими от взрыва в Монако стали три человека

Tекст: Катерина Туманова

«Можно предположить, что жертвы были выбраны целенаправленно. Расследование это подтвердит. Трое пострадавших находились у входа в здание, когда взорвалось устройство в сумке. Можно предположить, что они были членами одной семьи», – передает слова Мирмана газета Monaco-Matin.

Здание находилось под усиленной охраной, пока работали специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ. В настоящее время помещение недоступно.

Следствие считает, что пострадавшие проживали в этом здании и возвращались домой, когда произошел взрыв. Согласно предварительной информации, злоумышленник оставил пакет со взрывчаткой перед вестибюлем здания, после чего скрылся.

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев получил серьезные ранения, как и двое других пострадавших, которых госпитализировали в Ниццу.

«На данном этапе власти Монако отказались подтвердить его личность, хотя эта информация была подтверждена несколькими надежными источниками», – отметила газета.

При этом издание Nice-Matin, указало, что все трое пострадавших находятся в критическом состоянии, являются членами одной семьи и имеют украинское гражданство.

«Пострадавшие – мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также подросток. Первые двое были доставлены в больницу Пастера в Ницце, а несовершеннолетний – в больницу Ленваля», – сказано в материале..

Поздним вечером понедельника французский телеканал BFMTV сообщил, что в Монако прогремел взрыв, среди пострадавших могут быть россияне. Затем телеканал назвал пострадавшим в Монако украинского олигарха Ермолаева и, возможно, его семью.