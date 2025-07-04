ЦБ: Лимит выплат по европротоколу с 5 июля увеличится до 200 тыс. рублей

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канал ЦБ говорится, что оформлять ДТП без вызова инспекторов ГИБДД можно, если в аварии участвовали не более двух автомобилей, вред причинен только транспортным средствам, у обоих водителей есть действующий полис ОСАГО и между участниками отсутствуют разногласия по обстоятельствам происшествия.

В случае, если пострадали люди, имущество (например, дорожные ограждения) или один из водителей скрылся с места происшествия, а также если вы считаете, что ущерб превысит лимит по европротоколу, необходимо обязательно вызывать сотрудников ГИБДД. Важно помнить, что лимит по выплате по европротоколу составляет 400 тыс. рублей при отсутствии разногласий и наличии фотофиксации повреждений, 200 тыс. рублей – если есть разногласия, но сделаны фотографии, и 100 тыс. рублей – если нет разногласий, но нет фотофиксации.

Европротокол можно оформить как на бумажном бланке, который выдается с полисом ОСАГО или скачивается на сайте страховщика, так и онлайн через приложения «Госуслуги Авто», «Помощник ОСАГО» или приложение вашей страховой компании. Для онлайн-оформления у обоих водителей должна быть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.

Особое внимание стоит уделять фотофиксации повреждений – снимки обязательно нужно делать через мобильное приложение и дождаться подтверждения их отправки. Всю информацию о ДТП необходимо загрузить в приложение в течение 60 минут после аварии. Если не успеть это сделать, оформление документов без вызова сотрудников ГИБДД будет считаться нарушенным, и страховая компания может отказать в выплате.

В июне Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об увеличении лимита выплат по европротоколу до 200 тыс. рублей при наличии разногласий у водителей.

В феврале президент Владимир Путин утвердил возможность подачи электронных извещений о ДТП через сайты и приложения страховых компаний, расширив перечень платформ для оформления европротокола.