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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России ОБСЕ и прочие бессмысленные структуры

    Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?

    10 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Своими атаками Запад вынуждает Россию идти до конца

    Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.

    15 комментариев
    Олег Матвейчев Олег Матвейчев Перед россиянами на выборах-2026 стоит простой выбор

    Россия не может быть слабой державой. В противном случае ее просто не станет – ее разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако все это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.

    0 комментариев
    30 июня 2026, 20:10 • Новости дня

    Российские дроны сорвали попытку прорыва ВСУ на Константиновском направлении

    Российские дроны сорвали попытку прорыва ВСУ под Константиновкой

    Российские дроны сорвали попытку прорыва ВСУ на Константиновском направлении
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие Южной группировки войск успешно отразили наступление украинских подразделений, уничтожив живую силу и танки противника с помощью FPV-дронов.

    «Операторы подразделений беспилотных систем Южной группировки войск вскрыли попытку контратакующих действий ВСУ на Константиновском направлении», – сообщили представители группировки, передает РИА «Новости».

    Для отвлечения внимания четыре пехотинца при поддержке танка выдвинулись по дороге Осыково – Новоселовка. Одновременно вторая группа из десяти человек в сопровождении бронетехники попыталась пройти со стороны дамбы.

    Ударами FPV-дронов севернее Новоселовки российские бойцы ликвидировали десять солдат противника и танковые экипажи. В ведомстве подчеркнули, что украинское командование организует подобные бессмысленные атаки ради медийного эффекта и демонстрации активности западным спонсорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные ликвидировали до 95 солдат противника в юго-западной части Константиновки.

    Ранее операторы беспилотников сорвали четыре попытки ротации украинских войск на этом направлении.

    До этого артиллеристы уничтожили пункт управления дронами Вооруженных сил Украины.

    30 июня 2026, 09:52 • Новости дня
    Эксперт сказал, как повысить эффективность борьбы с украинскими дронами

    Эксперт Асафьев: Для борьбы с украинскими дронами нужны мобильные группы с FPV-перехватчиками

    Эксперт сказал, как повысить эффективность борьбы с украинскими дронами
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Эффективно противостоять атакам БПЛА ВСУ можно за счет использования дронов-перехватчиков и активного оснащения ими мобильных огневых групп. Большим подспорьем для работы МОГов также станет создание единой информационной системы обнаружения и целеуказания, сказал газете ВЗГЛЯД аналитик ИМИ МГИМО Александр Асафьев. Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов заявил об оснащении дронов ИИ и вооружении МОГ FPV-перехватчиками.

    «Дроны-перехватчики, о которых говорил Андрей Белоусов, наиболее эффективны при использовании по распространенному принципу зенитных управляемых ракет, то есть в соотношении две противоракеты на одну летящую цель. Поэтому крайне важно, чтобы такие аппараты были не только эффективными, но и стоили не намного дороже самой цели, как это происходит, например, с зенитными ракетными комплексами», – заявил газете ВЗГЛЯД специалист в области военной теории, аналитик ИМИ МГИМО Александр Асафьев.

    По его словам, существующие сегодня модели перехватчиков, в том числе «Елка», рассчитаны на кинетическое поражение цели – непосредственное столкновение с ней. На нынешнем этапе развития этого направления такой подход эксперт считает вполне оправданным.

    «Однако рано или поздно скорость, маневренность и программное обеспечение ударных дронов по типу украинских «Лютых» и наших «Гераней» будут совершенствоваться. При таком сценарии эффективность дронов-перехватчиков с кинетическим типом поражения ощутимо снизится», – считает аналитик.

    По его прогнозу, следующим этапом развития станут более дорогие, чем нынешние, но все еще значительно более дешевые по сравнению с зенитными ракетами перехватчики, оснащенные осколочно-фугасной боевой частью и системой дистанционного подрыва.

    «При идеальном сценарии все это должно работать в автономном или полуавтономном режиме, чтобы свести участие человека до уровня – вывести дрон на стартовую позицию и подтвердить поражение цели. Все остальное, включая наведение на цель, в перспективе может определять сама автоматика», – добавил собеседник.

    Отдельное внимание Асафьев уделил развитию мобильных огневых групп. По его словам, сегодня для выполнения задач в них по-прежнему вынужденно задействуется большое количество личного состава, особенно в расчетах с легким стрелковым оружием.

    «Использование автоматизированных пулеметных турелей могло бы высвободить ощутимое число людей для выполнения непосредственных боевых задач. Еще лучше было бы использовать пушечные турели с боеприпасами управляемого подрыва, но это уже орудия калибра 30 мм и выше. Впрочем, при грамотной работе и серьезных усилиях специалистов калибр может быть уменьшен до 20 мм и менее, однако это крайне экономически невыгодное решение», – отметил эксперт.

    По мнению Асафьева, для эффективного противодействия налетам беспилотников, в том числе на тыловые районы России, необходимо решить две ключевые задачи.

    «Во-первых, довести стоимость применения существующих средств поражения до уровня, сопоставимого со стоимостью ударных средств противника», – пояснил он. При этом даже если стоимость перехвата окажется несколько выше, это не станет критичной проблемой, поскольку необходимо учитывать потенциальный ущерб, который беспилотник мог бы нанести, выполнив свою задачу.

    «Вторая задача – обнаружение аппаратов ВСУ. Наиболее продвинутые из них сейчас используют алгоритмы искусственного интеллекта для автономной и полуавтономной навигации, а также низкоорбитальные группировки Starlink. Это делает их практически неуязвимыми для глушения, поскольку радиосигнал идет почти вертикально, а подавлять его наземными комплексами с точки зрения физики не слишком рационально, дорого и неэффективно», – указал аналитик.

    По его словам, подавить канал связи Starlink можно лишь с небольшого расстояния и при помощи очень мощного комплекса радиоэлектронной борьбы. «Для эффективного обнаружения таких аппаратов на малой высоте нужны самолеты ДРЛО, которых у нас откровенно не так много. И если наладить производство дронов-перехватчиков можно, то быстро построить новые такие машины не представляется возможным», – сказал Асафьев.

    Именно в этом контексте эксперт обратил внимание на слова Андрея Белоусова о необходимости объединения системы ПВО в единую сеть. «Насколько мне известно, у нас уже ведется работа на этом направлении. Однако говорить о полной интеграции сетецентрических технологий пока преждевременно. Но сама по себе эта задача весьма перспективна и сегодня крайне востребована. Поскольку именно единая система обнаружения и целеуказания с обменом данными отличает современную ПВО от несовременной», – подчеркнул он.

    В завершение Асафьев отметил, что России были бы полезны более легкие, чем самолеты ДРЛО, воздушные платформы с радиолокационными станциями обнаружения, которые могли бы обнаруживать цели в приграничных районах. При этом они должны быть объединены в единую сеть обмена данными в реальном времени и находиться на постоянном дежурстве. В качестве примера таких самолетов спикер, среди прочего, назвал Gulfstream E-550A CAEW.

    По его мнению, в сочетании с дронами-перехватчиками и оснащенными ими мобильными огневыми группами такая система могла бы значительно повысить эффективность противовоздушной обороны.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что созданные в ВС РФ подразделения беспилотных систем продемонстрировали высокую эффективность.

    «В войсках беспилотных систем не расчеты воюют, а подразделения. Например, подразделению ставится задача изолировать район, перерезать пути снабжения, вот они этим начинают заниматься. У них эффективность применения дронов… примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов», – пояснил глава оборонного ведомства на встрече с военными корреспондентами.

    Он также сообщил о двукратном увеличении финансирования технико-эксплуатационных частей в зоне спецоперации. Так, дополнительные деньги пойдут на закупку комплектующих, запчастей, 3D-принтеров и расходных материалов для доработки поступающей техники.

    Говоря о беспилотниках, Белоусов также обратил внимание на оснащение аппаратов искусственным интеллектом (ИИ). По словам главы Минобороны, ведомство форсирует использование передовых вычислительных систем для распознавания целей, навигации дронов и повышения эффективности противовоздушной обороны.

    При этом ИИ используется в беспилотниках «в двух ипостасях». «Первое – все, что касается распознавания образов и автозахвата целей, и второе – это навигация. Нейросети должны обучаться», – сказал министр.

    Речь шла и о способах противодействия дронам противника. Так, в этих целях ВС России начали масштабное развертывание специальных подразделений. «Мобильные огневые группы (МОГ), вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем», – заявил глава ведомства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что МОГи играют важную роль в защите воздушного пространства. Между тем, в экспертной среде отмечали, что из-за своей эффективности мобильные группы стали лакомой целью для противника, поэтому сейчас им также требуется защита.

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    30 июня 2026, 17:25 • Новости дня
    Удары «Гераней» обесточили военные заводы ВСУ в Запорожье

    Минобороны: Удары «Гераней» обесточили военные заводы ВСУ в Запорожье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли успешные удары беспилотниками по линии электропередачи в находящемся под контролем Киева Запорожье, сообщили в Минобороны.

    В результате атаки были полностью обесточены промышленные предприятия, работающие на нужды украинской армии, передает РИА «Новости».

    Минобороны опубликовало видеозапись, демонстрирующую момент поражения украинских энергетических объектов. Для атаки использовались беспилотные летательные аппараты «Герань-2 Сикер» и «Герань-4 Сикер».

    «В результате ударов по опорам ЛЭП 154 киловольт в районе населенного пункта Запорожье (Запорожская область) были обесточены промышленные объекты и предприятия, работавшие в интересах вооруженных формирований Украины», – заявили в российском военном ведомстве.

    Несколькими днями ранее российские беспилотники обесточили промышленные предприятия ВСУ в Конотопе. В тот же день дроны «Герань» поразили нефтеперерабатывающий завод в Запорожье. Накануне этого аппараты «Герань-2 Сикер» уничтожили пять украинских локомотивов.

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    30 июня 2026, 16:44 • Видео
    Трамп уничтожает ЦРУ

    В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

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    30 июня 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Малиновку в ДНР, запорожские Ровное и Лесное
    Российские войска освободили Малиновку в ДНР, запорожские Ровное и Лесное
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Малиновка в Донецкой народной республике (ДНР), а группировка «Восток» взяла под контроль Ровное и Лесное в Запорожской области.

    Южная группировка нанесла поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ около Дружковки, Ореховатки, Николаевки и Никаноровки ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 175 военнослужащих, две бронемашины, четыре артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Ровное и Лесное в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты возле Великомихайловки, Гавриловки Днепропетровской области, Новоукраинки, Нового Поля, Любицкого и Тимошевки Запорожской области.

    Противник при этом потерял свыше 455 военнослужащих и три бронемашины.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии рядом с Лужками, Суходолом и Краснопольем Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Лосевки, Старицы и Бугаевки, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих и артиллерийское орудие.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны у Малеевки, Изюмского, Червоного Става Харьковской области, Волчьего Яра и Пискуновки ДНР.

    Всего в полосе ответственности группировки за минувшие сутки потери противника составили до 210 военнослужащих. Уничтожены пять, две самоходные артиллерийские установки и две станции РЭБ «Дамба».

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии поблизости от Веселого, Новоподгородного, Новопавловки Днепропетровской области, Доброполья и Светлого ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 270 военнослужащих и две бронемашины.

    Напомним, накануне ВС России взяли под контроль днепропетровскую Богодаровку.

    За день до того они освободили днепропетровские Писанцы и запорожскую Новоселовку.

    А до ранее российские войска освободили Новоскелеватое в Днепропетровской области.

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    30 июня 2026, 09:05 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили 25 автозаправок ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска дальними ударами беспилотников поразили 25 заправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в разных городах Украины, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России успешно атаковали топливные объекты на территории Украины, поразив 25 заправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами, передает РИА «Новости».

    «Дальними ударами расчеты беспилотников обр ВБпС «Варяг» поразили 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами, расположенными в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое, Змиевка», – сообщили в Министерстве обороны.

    В оборонном ведомстве также отметили, что украинские мониторинговые каналы уже подтвердили факт успешного поражения указанных топливных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российская армия осуществила серию атак по автозаправочным станциям в Харьковской и Днепропетровской областях.

    За последний месяц войска уничтожили более 150 подобных объектов топливной инфраструктуры противника.

    Украинские военные активно задействуют гражданские заправки для снабжения своих подразделений.

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    30 июня 2026, 13:45 • Новости дня
    Су-34 уничтожили позиции ВСУ авиабомбой ФАБ-3000 у Орехова
    Су-34 уничтожили позиции ВСУ авиабомбой ФАБ-3000 у Орехова
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Истребители-бомбардировщики Су-34 поразили позиции украинских военных возле Орехова в Запорожской области, сообщило Минобороны.

    Снаряд ФАБ-3000 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) ударил по пунктам временной дислокации 65-й отдельной механизированной бригады (до 20 боевиков) у Орехова, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Четыре ФАБ-500 с УМПК ударили по опорному пункту подразделения 13-й отдельной бригады особого назначения Нацгвардии (до 20 боевиков) возле Краснополья в Сумской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российские войска поразили тяжелой авиабомбой ФАБ-3000 временное укрытие украинских солдат в ДНР.

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    30 июня 2026, 08:31 • Новости дня
    Российские войска начали штурм Осыково на константиновском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие начали бои за Осыково, расположенное на северо-западе от Константиновки в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения российской армии завязали бои за населенный пункт Осыково в ДНР, передает ТАСС. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши военнослужащие сейчас работают над выбиванием украинских боевиков из населенного пункта Осыково. Украинские пытаются сопротивляться, но, по моей информации, элементы обрушения фронта у противника на данном направлении вырисовываются», – отметил специалист.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о контроле над 96% территории Константиновки.

    Украинские военные полностью утратили возможность входа и выхода из этого города.

    До этого противник безуспешно атаковал российские позиции со стороны Осыково.

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    30 июня 2026, 08:14 • Новости дня
    На Западе признали правоту Путина о скорой победе России

    Британский аналитик Меркурис признал правоту Путина о скорой победе России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин прав, говоря, что Россия близка к победе в специальной военной операции, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.

    Зарубежные специалисты разделяют мнение президента России Владимира Путина о скором успешном завершении специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала прокомментировал текущую ситуацию на линии соприкосновения.

    «Я должен сказать, что Путин абсолютно прав, говоря, что русские на самом деле ближе к победе в войне, чем многие вообще осознают», – заявил эксперт.

    По оценке аналитика, украинская армия находится в одном шаге от полного разгрома. Меркурис уверен, что попытки западных лидеров усилить давление на Москву дадут обратный эффект и обернутся величайшим поражением для самих стран Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о взятии под контроль 96% территории Константиновки.

    На съезде «Единой России» глава государства отметил неспособность западных элит нанести стране стратегическое поражение.

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    30 июня 2026, 06:39 • Новости дня
    Пленный бразилец поблагодарил армию России за спасение жизни

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сдавшийся российским военным в плен 23-летний бразилец Эрик Феррейра Соариш поблагодарил их за спасение.

    Гражданин Бразилии Эрик Феррейра Соариш в возрасте 23 лет добровольно сдался в плен, передает ТАСС. «Слава богу, я жив. И спасибо российским военным, которые мне оказали гуманитарную медицинскую помощь», – сказал он на опубликованной видеозаписи.

    Иностранец попросил прощения у матери за отъезд на фронт вопреки ее советам. Пленный признался, что поездка на чужую войну ради денег не стоила расставания с семьей и не принесла ожидаемого достатка. Боец передал привет родственникам и пообещал однажды вернуться.

    Ранее Министерство обороны России сообщало о присутствии в рядах украинской армии множества иностранных граждан. Украинское командование использует их в качестве пушечного мяса, совершенно не жалея жизней наемников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Чечни Рамзан Кадыров несколькими днями ранее показал пленных колумбийских боевиков.

    Французский военный корреспондент Лоран Брайар весной оценил общее число иностранных солдат в рядах ВСУ в 25 тыс. человек.

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    30 июня 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне»: Боевики ВСУ неделями ждут эвакуацию из Бачевска среди трупов

    Боевики ВСУ вынуждены неделями ждать эвакуацию из Бачевска

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки в Шосткинском районе продолжили стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, узнав, как боевикам ВСУ приходится прятаться и неделями ждать эвакуации.

    «Данные радиоперехватов показывают, что солдаты 2-го батальона 104 обр ТерО уже несколько суток просят у командования эвакуацию из Бачевска. Украинские солдаты занимают погреба и подвалы жилых строений, где неделями находятся без нормального обеспечения, окруженные трупами собственных сослуживцев», –  сообщили бойцы неофициальном Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 17 участках до 600 метров. Стрелковые бои не прекращаются в Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень и окрестностях населенных пунктов. В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах.

    В Черниговской области жители Новгород-Северского района жалуются на украинских боевиков, которые неизбирательно бьют по жилым строениям.

    На Харьковской направлении стрелковые бои идут в сёлах Лосевка, Украинское, Земляной Яр и в лесных массивах Волчанского района.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на шести участках до 400 метров. На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут бои в селе Петро-Ивановка и в окрестностях, а также в лесных массивах около сёл Бударки и Землянки.

    «Северяне» продвинулись на двух участках до 300 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях), – отметили в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали, как выкуривали батальон ВСУ на окраинах Бачевска. Пленные ВСУ рассказали, как в Волчанском районе в течение 150 дней не было снабжения. Марочко сообщил о закреплении ВС России в Малой Волчьей.

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    30 июня 2026, 13:10 • Новости дня
    Пушилин сообщил о завершении изоляции Константиновки российскими войсками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска завершают изоляцию Константиновки ДНР, попыток прорыва со стороны ВСУ практически нет, эвакуация пресекается подразделениями ВС России, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    Российские силы успешно завершают процесс изоляции Константиновки в Донецкой народной республике, пресекая любые попытки украинских военных покинуть город, сообщил глава региона Денис Пушилин каналу «Вести».

    «Продолжается зачистка разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта [Константиновка]. По сути, завершается фаза изоляции города. Попыток прорыва со стороны противника практически нет. Фиксируются лишь отдельные попытки эвакуации, но они также пресекаются нашими подразделениями», – рассказал руководитель республики.

    Кроме того, армия России берет в охват Красный Лиман. Боевые действия уже развернулись в центральной части населенного пункта около железнодорожных путей, а также на севере в районе озер Лиман и Голубое. Группировка войск «Запад» методично лишает противника возможности для отхода.

    Западнее Красного Лимана российские военные перерезают логистические маршруты ВСУ, нанося массированные удары по переправам и тропам. В результате этих действий украинские подразделения столкнулись с острой нехваткой провизии и критическим дефицитом личного состава, потеряв возможность осуществлять ротацию и получать снабжение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные изолировали украинскую группировку в Константиновке.

    Штурмовые группы подавили сопротивление окруженных подразделений противника на юго-западной окраине города.

    Вооруженные силы России продвинулись к населенному пункту Щурово для обрезания логистики ВСУ на краснолиманском направлении.

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    29 июня 2026, 21:17 • Новости дня
    Политолог: Принципиальность ветеранов СВО поможет обновить «Единую Россию»

    Политолог Костин: ЕР помогает ветеранам СВО стать политиками

    Политолог: Принципиальность ветеранов СВО поможет обновить «Единую Россию»
    @ пресс-служба МГРО партии «Единая Россия»

    Tекст: Алексей Нечаев

    Участники СВО способны привнести в политику новый взгляд на проблемы общества, а задача партийного обучения заключается не в том, чтобы изменить их, а в том, чтобы помочь раскрыть потенциал, сказал газете ВЗГЛЯД координатор экспертного совета «Единой России» Константин Костин. 30 июня Высшая партийная школа «Единой России» откроет второй поток очного обучения кандидатов на выборы 2026 года из числа ветеранов СВО.

    «Для «Единой России» образовательный трек – это системное и важное направление работы. Партия недаром создала Высшую партшколу как платформу обучения и повышения квалификации для разных категорий партийного актива. Само собой, депутатский и кандидатский корпус различных уровней тоже включен в этот процесс. Тем более особую актуальность образовательный модуль приобретает в год федеральных выборов», – сказал газете ВЗГЛЯД координатор экспертного совета «Единой России» Константин Костин.

    Среди тех, кто в этом году сел «за парты», много участников специальной военной операции. «Причину долго искать смысла нет – ЕР с 2022 года в постоянном формате работает с ними, помогает и на фронте, организуя гуманитарные миссии, и в ходе реабилитации и социализации после возвращения и, что особенно важно, выполняя поручение президента о поддержке тех, кто с оружием в руках защищает Родину, в их желании служить стране, но уже в новом статусе – в качестве политиков новой формации», – отметил эксперт.

    Костин подчеркнул, что для ветеранов нет какой-то отдельной системы обучения. «Все методики имеют, если можно так выразиться, постоянную и переменную составляющие – базовый модуль и модуль, учитывающий специфику слушателей. Но никто никого не ломает и не меняет. Задача совсем в другом – помочь раскрыть потенциал и получить новые знания и навыки, а иногда и взглянуть на ситуацию с неожиданного ракурса, почувствовать себя в другой среде и роли», – пояснил политолог.

    Трудности характерны для любого человека, впервые приходящего в политику, подчеркивает Костин. «Болевые точки одинаковы для новичков: владение набором коммуникационных практик, в первую очередь речь идет о публичности и раскрытии эмпатии», – отметил эксперт.

    Костин считает ошибочным представление о ветеранах как о людях, которым сложнее адаптироваться к гражданской политике. «Они такие же люди. Хотя и более ответственные, иногда более обстоятельные, в чем-то более прямолинейные. Но именно в этом их ценность для ЕР, для политической системы – они не другие, они просто на многие проблемы смотрят по-другому, четче находят болевые точки. Именно соединение принципиальности с традиционным набором политических практик и дает импульс для обновления партии и оздоровления системы», – сказал собеседник.

    Костин подчеркнул, что привлечение ветеранов в политику – это естественный путь развития политической системы. «Партии нужно развиваться, обновляться, думать о будущем, завоевывать голоса избирателей, но при этом быть как можно ближе к людям и их проблемам. Мне кажется, что приглашение ветеранов СВО в политику как раз этому и способствует. Политика ведь – это люди, которые ее делают. А изменение политического поля неизбежно приведет к изменениям в жизни страны и людей», – сказал он.

    При этом эксперт отмечает, что окончательный выбор всегда остается за гражданами. «Избирателю советы не нужны. Он сам решит, за кого ему голосовать – за того, кто сможет родить у него эмоцию. Это в политике самое главное. Опыт приходит быстро, а вот быть готовым не только выполнять функцию, но и сопереживать, служить, бороться – это дорогого стоит. А ветераны СВО именно этим и отличаются», – считает Костин.

    Напомним, 30 июня Высшая партийная школа «Единой России» откроет второй поток очного обучения кандидатов на выборы 2026 года из числа ветеранов спецоперации. Пройти очное обучение по курсу «Политический лидер» смогут все победители предварительного голосования ЕР по выборам в нижнюю палату парламента из числа ветеранов СВО.

    Напомним, Владимир Путин в своей речи на съезде «Единой России» отметил, что партия обладает «прямой связью с боевыми подразделениями ВС РФ, оборонными заводами и массовыми волонтерскими движениями». «Вы помогаете жителям Донбасса и Новороссии, Крыма, Севастополя, нашим приграничным регионам, поддерживаете семьи защитников Родины и, конечно, самих ветеранов боевых действий», – обратился он к участникам мероприятия.

    Глава государства заметил, что ветераны являются «подлинной элитой России», в связи с чем особенно важно продолжить создавать условия для их дальнейшего «служения стране в гражданских сферах, в политике, в экономике, в государственном и муниципальном управлении».

    Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября и, как подчеркивал Владимир Путин, «в непростых условиях». По словам президента России, внешние силы будут делать все, чтобы внести раскол в общество. Российский лидер выразил уверенность, что такие попытки будут пресечены, а избиратели поддержат «конструктивные политические программы и патриотов, людей дела».

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    30 июня 2026, 04:43 • Новости дня
    Белоруссия призвала ООН осудить атаку дрона ВСУ на автобус в Брянской области

    Белоруссия призвала ООН осудить атаку дрона ВСУ на автобус с детьми

    Tекст: Катерина Туманова

    Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков потребовал от международного сообщества осудить теракт против белорусских граждан, следовавших на отдых в Геленджик.

    Подобные атаке дрона ВСУ на автобус с детьми в Брянской области действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права и угрожают международному миру и безопасности, заявил постпред Рыбаков.

    «Республика Беларусь решительно осуждает и призывает международное сообщество безоговорочно осудить этот бесчеловечный террористический акт, которому нет и не может быть никакого оправдания. Призываем Совет Безопасности ООН дать всеобъемлющую и исчерпывающую оценку этому преступлению», – приводит РИА «Новости» слова Рыбакова на заседании СБ ООН по Украине.

    Ударный дрон ВСУ 17 июня атаковал автобус, перевозивший в Геленджик 44 гражданина Белоруссии, среди которых были 22 ребенка. В результате нападения погибла женщина, девять человек, включая шестерых детей, получили ранения различной степени тяжести.

    Следственный комитет России возбудил по факту удара уголовное дело о террористическом акте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Анна Евстигнеева назвала целью удара попытку втягивания Минска в конфликт. Кроме того, Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми. Россия в ООН указала на ответственных за атаку на автобус с детьми.

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    30 июня 2026, 13:29 • Новости дня
    Украинский пулеметчик получил 16 лет за теракты под Курском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский пулеметчик Назарий Боднар приговорен к 16 годам лишения свободы за совершение терактов в Курской области, информирует пресс-служба СК.

    Украинский пулеметчик Назарий Боднар приговорен к 16 годам лишения свободы за совершение терактов в Курской области, информирует пресс-служба СК в Max.

    Весной 2025 года осужденный в составе вооруженного подразделения незаконно пересек государственную границу. Во время блокирования и удержания поселка Краснооктябрьский Глушковского района он вел наблюдение за населенным пунктом, местными жителями и российскими военнослужащими.

    Боднар был признан виновным в совершении террористического акта. «Суд приговорил Боднара к наказанию в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима», – сообщили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае этого года российский суд вынес приговоры четверым украинским военнослужащим за терроризм в Курской области.

    В апреле Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил боевика Антона Зайцева к 16 годам лишения свободы.

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    30 июня 2026, 07:58 • Новости дня
    Российские войска закрепились северо-западнее Красного Лимана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные серьезно закрепились северо-западнее Красного Лимана (украинское название – Лиман) в ДНР и зачистили данный район от Вооруженных сил Украины, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Вооруженные силы России уверенно продвинулись в Донецкой народной республике, выбив противника из стратегически важного сектора, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко подтвердил успешные действия российских подразделений на этом направлении.

    «Северо-западнее от Красного Лимана мы уже серьезно закрепились и зачистили данный район», – подчеркнул Марочко. По его словам, наступательные действия привели к полному освобождению указанной территории от присутствия украинской армии.

    Эксперт также добавил, что в ходе боев за Красный Лиман основные силы противника были вытеснены за пределы города. Текущая обстановка позволяет констатировать масштабное поражение украинских войск на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о продвижении штурмовых отрядов на северо-западе Красного Лимана.

    Подразделения 67-й мотострелковой дивизии заняли 48 зданий на западном направлении.

    Российская артиллерия точечно бьет по позициям противника для защиты мирных граждан.

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    29 июня 2026, 22:27 • Новости дня
    Пушилин сообщил о гибели трех человек при атаке дронов ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ударов беспилотников украинских войск по территории Донецкой Народной Республики погибли трое мирных жителей, еще 13 получили ранения различной степени тяжести, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    В Старобешевском муниципальном округе погибли мужчины 1972, 1987 и 1991 годов рождения, написал в своем Telegram-канале Пушилин.

    Помимо этого, в Старобешевском округе тяжелые ранения получила женщина, а мужчина пострадал от травм средней степени тяжести. В Новоазовском округе на трассе в сторону Мариуполя ранены двое мужчин. В Селидово, Мироновском и Мангушском округе также зафиксированы пострадавшие среди мирного населения. В Куйбышевском районе Донецка при ударе по автозаправочной станции тяжелые ранения получил мужчина, еще двое отделались травмами средней тяжести.

    Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В результате атак повреждены жилой дом, пять объектов гражданской инфраструктуры, автобус, а также легковой и два грузовых автомобиля в нескольких округах республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате массированных ударов дронов ВСУ по территории ДНР пострадали 15 гражданских лиц.

    24 июня глава региона Денис Пушилин сообщил о гибели трех человек от атак украинских беспилотников.

    За два дня до этого при аналогичных налетах ранения получили еще 18 мирных жителей республики.

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