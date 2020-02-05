Добрые дела надо делать ради хейтерских комментариев

На днях я купила и посмотрела лекции одного популярного блогера, который обещал научить продвигать свой блог в Instagram. У меня есть там блог, но он не растет в подписчиках, что иногда причиняет мне страдания. Надо отдать мне должное – лекции я купила с огромной скидкой, но время – все-таки дороже денег. Денег я потратила мало, но времени собиралась потратить четыре часа.

Сначала блогер рассказывала большой аудитории, как надо обращаться с хейтерами. «Ну ладно, – думала я про себя. – Ты давай рассказывай, как раскрутить блог, с хейтерами разберемся потом, они приходят в раскрученный блог». Потом блогер долго рассказывала, почему нам – начинающим инстаграмерам – все равно придется обращаться к психологу, и тот изгонит из нас зависимость от соцсетей. А, кроме того, посещения психолога можно описывать у себя в блоге, и, таким образом, у тебя всегда будут темы для постов. «И как ты собираешься избавиться от зависимости, если даже посещение психолога, в котором тебя избавляют от зависимости, выставляегт на всеобщее обозрение? – удивлялась про себя я. – Или врешь?».

Лектор еще и еще рассказывала о подводных камнях большого блогерства, о том, что если у тебя несколько миллионов подписчиков, то ты всем не сможешь угодить, кто-то будет тебя любить, а кто-то ненавидеть, кто-то – отвешивать комплименты, а кто-то – давать непрошенные советы. И к этому надо относиться спокойно. «Я буду относиться к этому спокойно, – уже сквозь зубы процедила в экран своего ноута я. – Ты давай расскажи, как ты раскрутила свой Instagram». К концу второго часа блогер открыла эту тайну – «Надо покупать рекламу – и у Цукерберга и у других больших блогеров».

– И все? – удивленно и даже как-то безжизненно спросила у экрана я. – И все это затевалось только ради вот этой простой мысли – что надо платить за рекламу?

Тогда я начала разглядывать многочисленных посетителей лекции. Мой суетливый ум поставил себе вопрос – а они лекцией довольны? Ума-то много не надо для того, чтобы рекламу покупать. И не интересней ли им без купленной рекламы сделать что-то такое, что привлечет само по себе, что по-настоящему будет нравиться и приносить пользу людям?

– Не бойтесь отписок, – сказала на этом этапе моих размышлений блогер. – Они бывают у всех. Когда я вижу, что у меня отписки, я просто беру и сразу покупаю рекламу на миллион рублей.

Я встала со стула. Нет, ну если бы я могла потратить на рекламу в Instagram миллион рублей, и если предположить, что я не нашла бы более благородных способов потратить этот миллион, то я бы сейчас не тратила свое время на просмотр этих лекций.

Но это очень хорошо, что она заговорила про миллион. На лицах, сидящих в зале, появилось восхищенное и завистливое выражение. И я поняла: они всем довольны и не жалеют, что потратили на лекцию деньги и время. Ведь блогер дала им уверенность в том, что она зарабатывает на Instagram так много, что легко тратит миллион на покупку рекламы. Значит, эта новая мечта молодежи о том, что можно ничего не делать, не заканчивать университеты, не получать профессию, не работать, а вести блог и зарабатывать деньги вполне реальна. Вот ведь стоит на сцене девушка и рассказывает о том, как это получается у нее.

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Я призадумалась о том, что будет, если интеллектуально неустойчивая пока молодежь уверует в эту мечту слишком крепко? Лет через пять мы получим «потерянное поколение» – людей, которые, ожидая денег от Instagram, не получали никакой специальности и которые слишком рано разочаровались в себе, потому что у них, в отличие от других, не получилось разбогатеть через блог. Они позже начнут учиться хотя б на кого-нибудь, и пополнят собой ряды людей, причисляющих себя к неудачникам. Тогда они уже отпишутся от блогера, ведь поймут – ее посты пусты, и весь ее блог – пузырь, надуваемый миллионом.

– Есть еще способы, – сказала блогер, и я переключила все свое внимание на нее. – Вы можете попросить свою подругу написать вам хейтерский комментарий, устроить с ней срач. Люди любят срачи, они на них приходят и подписываются.

– Оксан, – застрочила я подруге в мессенджере, – напиши мне в Instagram хейтерский комментарий.

– Зачем? – спросила Оксана.

– Будем вместе развивать мой блог. Люди любят скандалы.

Подруга отказалась. И я, конечно, шутила. Мы – я и моя подруга – считаем, что люди рождаются в этот мир не для того, чтобы производить в него ненависть и возбуждать в других людях плохие чувства и инстинкты.

– Вы можете выбрать себе какую-нибудь социально значимую тему, например, защищать животных, заниматься феминизмом или выступать против домашнего насилия, – сказала блогер. – Это вам нужно, чтобы поддерживать интерес к своему блогу. Если вы будете рассказывать о социальном, всегда будут находиться хейтеры, которые будут писать вам комментарии.

Я снова села на стул. Вот, оказывается, для чего надо совершать добрые дела – чтобы тебе писали хейтерские комментарии. В этот момент мне захотелось, чтобы этот пузырь поскорей лопнул. И он, конечно, лопнет, когда одни пойдут учиться и работать, а у других так и не появится миллиона на рекламу.