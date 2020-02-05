Добрые дела надо делать ради хейтерских комментариев

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5 февраля, среда  |  Последнее обновление — 18:32  |  vz.ru
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Коронавирус уничтожает нефтяные доходы

Коронавирус может обвалить нефть к 30 долларамФото: REUTERS/Lucy Nicholson
Пока от китайского коронавируса больше всего пострадала нефть. Крупнейший за последний год обвал барреля испугал даже ОПЕК+, которая экстренно ищет ответ на вспышку вируса. Как ситуация будет развиваться с медицинской точки зрения, никто пока не знает. В худшем случае баррелю прогнозируют падение до 30 долларов. Впрочем, российская экономика имеет запас прочности, чтобы выдержать и такие цены на нефть. Подробности...
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Уникальный «парад послов» в Кремле станет намеком на встречу «Большой пятерки»

Во время церемонии вручения верительных грамот президенту РоссииФото: Михаил Метцель/ТАСС
В среду в Александровском зале Кремля пройдет церемония вручения иностранными послами верительных грамот президенту Путину. В отличие от всех предыдущих подобных мероприятий, она будет уникальной и символической: впервые сменяются послы всех великих держав – постоянных членов Совета Безопасности ООН. Подобного не было ни в новейшей российской, ни в советской истории. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Как Москва ответит на заигрывание Лукашенко с Вашингтоном

Лукашенко всячески демонстрировал, как он рад визиту ПомпеоФото: NIKOLAI PETROV / BELTA / POOL/ТАСС
Отношения США и Белоруссии, похоже, внезапно радикально улучшились. По крайней мере, именно так можно трактовать итоги визита госсекретаря США в Минск. О чем договорились Майк Помпео и Александр Лукашенко, зачем белорусский лидер пытается сблизиться с Вашингтоном и какой будет реакция России? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Добрые дела надо делать ради хейтерских комментариев

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Лет через пять мы получим «потерянное поколение» – людей, которые, ожидая денег от Instagram, не получали никакой специальности и которые разочаровались в себе, потому что у них не получилось разбогатеть через блог. Подробности...

Дать врачам больше возможностей и больше ответственности

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              Марина Ахмедова

              Добрые дела надо делать ради хейтерских комментариев

              Марина Ахмедова
              Журналист, писатель
              		 5 февраля 2020, 18:20

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              На днях я купила и посмотрела лекции одного популярного блогера, который обещал научить продвигать свой блог в Instagram. У меня есть там блог, но он не растет в подписчиках, что иногда причиняет мне страдания. Надо отдать мне должное – лекции я купила с огромной скидкой, но время – все-таки дороже денег. Денег я потратила мало, но времени собиралась потратить четыре часа.

              Сначала блогер рассказывала большой аудитории, как надо обращаться с хейтерами. «Ну ладно, – думала я про себя. – Ты давай рассказывай, как раскрутить блог, с хейтерами разберемся потом, они приходят в раскрученный блог». Потом блогер долго рассказывала, почему нам – начинающим инстаграмерам – все равно придется обращаться к психологу, и тот изгонит из нас зависимость от соцсетей. А, кроме того, посещения психолога можно описывать у себя в блоге, и, таким образом, у тебя всегда будут темы для постов. «И как ты собираешься избавиться от зависимости, если даже посещение психолога, в котором тебя избавляют от зависимости, выставляегт на всеобщее обозрение? – удивлялась про себя я. – Или врешь?».

              Лектор еще и еще рассказывала о подводных камнях большого блогерства, о том, что если у тебя несколько миллионов подписчиков, то ты всем не сможешь угодить, кто-то будет тебя любить, а кто-то ненавидеть, кто-то – отвешивать комплименты, а кто-то – давать непрошенные советы. И к этому надо относиться спокойно. «Я буду относиться к этому спокойно, – уже сквозь зубы процедила в экран своего ноута я. – Ты давай расскажи, как ты раскрутила свой Instagram». К концу второго часа блогер открыла эту тайну – «Надо покупать рекламу – и у Цукерберга и у других больших блогеров».

              – И все? – удивленно и даже как-то безжизненно спросила у экрана я. – И все это затевалось только ради вот этой простой мысли – что надо платить за рекламу?

              Тогда я начала разглядывать многочисленных посетителей лекции. Мой суетливый ум поставил себе вопрос – а они лекцией довольны? Ума-то много не надо для того, чтобы рекламу покупать. И не интересней ли им без купленной рекламы сделать что-то такое, что привлечет само по себе, что по-настоящему будет нравиться и приносить пользу людям?

              Фото: Revierfoto/Global Look Press

              – Не бойтесь отписок, – сказала на этом этапе моих размышлений блогер. – Они бывают у всех. Когда я вижу, что у меня отписки, я просто беру и сразу покупаю рекламу на миллион рублей.

              Я встала со стула. Нет, ну если бы я могла потратить на рекламу в Instagram миллион рублей, и если предположить, что я не нашла бы более благородных способов потратить этот миллион, то я бы сейчас не тратила свое время на просмотр этих лекций.

              Но это очень хорошо, что она заговорила про миллион. На лицах, сидящих в зале, появилось восхищенное и завистливое выражение. И я поняла: они всем довольны и не жалеют, что потратили на лекцию деньги и время. Ведь блогер дала им уверенность в том, что она зарабатывает на Instagram так много, что легко тратит миллион на покупку рекламы. Значит, эта новая мечта молодежи о том, что можно ничего не делать, не заканчивать университеты, не получать профессию, не работать, а вести блог и зарабатывать деньги вполне реальна. Вот ведь стоит на сцене девушка и рассказывает о том, как это получается у нее.

              Я призадумалась о том, что будет, если интеллектуально неустойчивая пока молодежь уверует в эту мечту слишком крепко? Лет через пять мы получим «потерянное поколение» – людей, которые, ожидая денег от Instagram, не получали никакой специальности и которые слишком рано разочаровались в себе, потому что у них, в отличие от других, не получилось разбогатеть через блог. Они позже начнут учиться хотя б на кого-нибудь, и пополнят собой ряды людей, причисляющих себя к неудачникам. Тогда они уже отпишутся от блогера, ведь поймут – ее посты пусты, и весь ее блог – пузырь, надуваемый миллионом.

              – Есть еще способы, – сказала блогер, и я переключила все свое внимание на нее. – Вы можете попросить свою подругу написать вам хейтерский комментарий, устроить с ней срач. Люди любят срачи, они на них приходят и подписываются.

              – Оксан, – застрочила я подруге в мессенджере, – напиши мне в Instagram хейтерский комментарий.

              – Зачем? – спросила Оксана.

              – Будем вместе развивать мой блог. Люди любят скандалы.

              Подруга отказалась. И я, конечно, шутила. Мы – я и моя подруга – считаем, что люди рождаются в этот мир не для того, чтобы производить в него ненависть и возбуждать в других людях плохие чувства и инстинкты.

              – Вы можете выбрать себе какую-нибудь социально значимую тему, например, защищать животных, заниматься феминизмом или выступать против домашнего насилия, – сказала блогер. – Это вам нужно, чтобы поддерживать интерес к своему блогу. Если вы будете рассказывать о социальном, всегда будут находиться хейтеры, которые будут писать вам комментарии.

              Я снова села на стул. Вот, оказывается, для чего надо совершать добрые дела – чтобы тебе писали хейтерские комментарии. В этот момент мне захотелось, чтобы этот пузырь поскорей лопнул. И он, конечно, лопнет, когда одни пойдут учиться и работать, а у других так и не появится миллиона на рекламу.    


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