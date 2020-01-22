Интернет-пользователи стали меньше доверять блогерам

Доверие интернет-пользователей к блогерам снижается как в России, так и во всем мире, исключением из тенденции пока остаются российские подростки, говорится в исследовании медиаагентства UM.

Число интернет-пользователей, доверяющих мнениям блогеров о продуктах и услугах, в прошлом году снизилось во всем мире, говорится в исследовании медиаагентства UM. Предыдущий опрос проводился в 2017 году, тогда блогерам доверяли 44%, тогда как в 2019-м – уже 42%. Всего опрошены 56,3 тыс. интернет-пользователей от 16 до 54 лет в 81 стране мира, пишет «Коммерсант».

В России уровень доверия среди аудитории от 16 до 54 лет также снижается. При этом точные данные приводятся только по российской аудитории 16-19 лет, среди которой доверие к блогерам в 2019 году сохранилось на уровне 2014 года – 42%. «В отличие от взрослых, которым свойственно верить традиционным СМИ, 16-19-летним характерно считать социальные медиа и полученные результаты в ходе поиска в интернете наиболее правдивыми источниками информации», – говорится в исследовании.

При этом в целом в мире подростки уже теряют доверие к инфлюенсерам, в 2019 году его уровень снизился до 42%.

Сохранение доверия у части российской аудитории может быть связано с тем, что российский рынок блогеров сформировался позже, чем западный, считает директор по новым медиа Isobar Moscow Лина Лобач. При этом в России рекламные размещения у блогеров не регулируются, в отличие, например, от США и некоторых стран Европы, где инфлюенсер обязан помечать рекламу в блоге, отмечает она.

Эксперты также полагают, что снижение доверия среди российской аудитории в целом могло наступить из-за перенасыщения рынка.

В 2020 году участники рынка ждут дальнейшего снижения доверия к инфлюенсерам. При этом объем рекламы у них, по прогнозам, продолжит расти, в том числе за счет роста стоимости размещений, появления новых платформ и продолжения роста аудитории Instagram.