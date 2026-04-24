«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».6 комментариев
Россия вновь стала крупнейшим экспортером удобрений в Грузию
Россия в марте нарастила впятеро поставки удобрений на грузинский рынок и вновь стала их крупнейшим экспортером, следует из данных статслужбы Грузии.
Россия в марте значительно увеличила экспорт удобрений в Грузию – объем поставок вырос в 5,5 раза по сравнению с февралем, сообщает РИА «Новости». Российские компании отправили в Грузию удобрений на сумму 3,1 млн долларов, тогда как в феврале этот показатель составлял 562,9 тыс. долларов.
Основная часть экспорта пришлась на смешанные удобрения – на них пришлось 2,9 млн долларов. Благодаря столь значительному увеличению объемов поставок Россия вновь заняла первое место среди крупнейших поставщиков удобрений на грузинский рынок.
В марте на Россию пришлось 49,1% от общего объема импорта удобрений в Грузию. Месяцем ранее страна занимала второе место, однако большую часть 2025 года сохраняла лидирующую позицию. После России по объему поставок в марте следовали Турция с 10,9% и Испания с 6,4%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам 2025 года Россия стала третьим внешнеэкономическим партнером Грузии. В феврале соседняя страна увеличила импорт российского молока до исторического рекорда. В марте РФ утроила экспорт пшеницы на грузинский рынок.