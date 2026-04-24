Райски: Упавшие в Финляндии БПЛА могли запустить внутри страны или в Эстонии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Райски заявила, что упавшие на территории Финляндии беспилотники, которые поначалу связывали с Украиной, могли быть запущены не только с Украины, но и непосредственно из Финляндии или с территории Эстонии, где находятся базы НАТО, передает РИА «Новости».

Она отметила, что первоначально беспилотник был идентифицирован как украинский, однако позже стали высказываться версии о его более простой конструкции. «Первая информация была – это украинское производство, плюс сейчас они хотят немножко смягчить ситуацию и сказать, что это был не такой дорогой вариант какого-то дрона», – рассказала активистка.

По её мнению, запуск мог осуществляться с территории Финляндии в рамках учений с участием натовских военных или с эстонских баз. Она подчеркнула, что более лёгкие модели беспилотников не способны преодолеть расстояние от Украины до Петербурга, поэтому «подозрение уже на нашу страну», а также на соседнюю Эстонию, где также идут учения.

Активистка полагает, что подобные запуски могут быть частью обучения, которое в дальнейшем способно перерасти в провокацию против России. Райски подчеркнула, что речь может идти о тренировках, которые могут стать началом более серьёзных инцидентов.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил увеличение случаев использования Финляндии и стран Балтии для запуска украинских беспилотников по территории России. Он предупредил, что если эти страны сознательно предоставляют своё воздушное пространство для атак, то становятся соучастниками агрессии против России и Россия оставляет за собой право на самооборону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Финляндии подтвердила украинское происхождение всех упавших в стране беспилотников.