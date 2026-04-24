  За ночь над Россией уничтожили 10 украинских БПЛА
    «Золотой линкор» потопил министра ВМС США
    Умер ведущий телепередачи «Человек и закон» Пиманов
    Орешкин: Оценивать знания на устных экзаменах может ИИ
    Психолог призвала поддерживать соло-материнство
    В Кремле оценили перспективы запуска уцелевшей ветки «Северного потока»
    ЕС запретил транзакции с четырьмя банками Киргизии, Лаоса и Азербайджана
    Путин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета
    Захарова предложила Соловьеву прокомментировать новые санкции ЕС
    Медведев: Деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится Белоруссию

    «Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».

    Марина Ахмедова Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    Антон Крылов Антон Крылов Зачем русской кухне стандарт

    Разрабатывать стандарт национальной кухни лучше, чем надеяться, что рыночек порешает и настоящие исторические рецепты сами собой выплывут из глубины времен, из-под множества наслоений, упрощений и извращений по итогам разрушительного для русской традиции ХХ века.

    24 апреля 2026, 08:10 • Новости дня

    ВСУ перебросили наемников в Волчанск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование ВСУ для исправления положения на волчанском направлении перебросило туда иностранных наемников, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование ВСУ перебросило в район Волчанска иностранных наемников для стабилизации ситуации на этом участке фронта, сообщили представители российских силовых структур, передает ТАСС.

    По их данным, бойцы 36-й дорожно-строительной бригады ВСУ, которые работают над укреплениями в районе Циркунов, пишут в соцсетях о том, что командование направило в Волчанский район наемников. «Командование ВСУ перебросило в Волчанский район наемников, которые должны «исправить бедственное положение ВСУ», – пишут солдаты ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска попытались вернуть утраченные позиции в Волчанске. Киев перебросил значительное число колумбийских наемников в Сумскую область для удержания линии фронта. Значительная группа иностранных наемников оказалась переброшена к линии фронта на южнодонецком направлении.

    23 апреля 2026, 13:14 • Новости дня
    В Сети появились фотографии истощенных бойцов ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сети появились фотографии истощенных бойцов 14-й бригады 2-го батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры с военнослужащими опубликовало украинское издание «Страна.ua».

    Фотографии истощенных бойцов 14-й бригады 2-го батальона Вооруженных сил Украины появились в сети, сообщает Газетa.Ru. Снимки были опубликованы украинским изданием «Страна.ua».

    На фото видно, что военнослужащие сильно истощены: у них выпирают ребра и ключицы, а живот вогнут внутрь, на руках отчетливо видны мышцы из-за выраженной худобы.

    В публикации отмечается, что солдаты находятся на позициях без продовольствия, воды, медикаментов и топлива. Журналисты «Страна.ua» сообщают, что командование ВСУ не реагирует на их жалобы, а у бойцов возникают проблемы со связью.

    Министерство обороны Украины подтвердило нарушение логистики снабжения этой бригады. В ведомстве заявили, что командир бригады взял ситуацию под контроль и работает над обеспечением солдат и их заменой.

    Ранее начальник расчета взвода БПЛА ВС России с позывным «Шил» также сообщал о критическом положении украинских военных на Харьковском направлении. По его словам, украинские бойцы неделями сидят без еды и тепла из-за перебоев в логистике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские операторы беспилотников зафиксировали крайне сложное положение украинских подразделений на харьковском направлении.

    Разведчик группировки войск «Север» рассказал о голодающих из-за проблем со снабжением военнослужащих.

    Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о поедании снега отрезанными от продовольствия бойцами в Сумской области.

    24 апреля 2026, 03:00 • Новости дня
    Макрон назвал санкции ЕС «четким сигналом для России»
    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз, одобрив кредит Украине, подтвердил решимость поддерживать Киев, новые санкции против Москвы – это «четкий сигнал для России», заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон выразил поддержку решению одобрить кредит, демонстрирующий «решимость и впредь поддерживать Украину». «Достигнутое соглашение по 20-му пакету санкций также является четким сигналом для России», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы Европейского союза согласовали выделение Киеву кредита на 90 млрд евро. ЕС также официально принял новый пакет антироссийских санкций.

    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    23 апреля 2026, 22:55 • Новости дня
    Песков заявил о планах Европы компенсировать «эрозию» в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны активно развивают собственную политику безопасности для компенсации «эрозии» Североатлантического альянса, называя Россию своим главным противником, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «РФ провозглашена противником Европы. Помимо НАТО Европа сейчас семимильными шагами развивает свое измерение общей политики в области безопасности. Фактически, дело идет к тому, что, скажем так, определенную эрозию в НАТО они будут компенсировать созданием своей идентичности в области безопасности», – приводит слова Пескова РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

    По его словам, на европейском континенте вновь проводится разделительная линия. В связи с этим Россия должна четко осознавать, с кем имеет дело, сохранять силу и достигать поставленных целей, прежде всего в рамках специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии представили новую военную стратегию, в качестве главной угрозы в стратегии указывается Россия. Планы Финляндии по разрешению ввоза ядерного оружия демонстрируют явную конфронтацию со стороны Хельсинки, заявил Песков.

    23 апреля 2026, 19:07 • Новости дня
    Казачья бригада имени Платова уничтожила 11 укрытий с личным составом ВСУ в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лисичанская казачья бригада имени Платова уничтожила военную технику ВСУ в районе села Каленики в Донецкой народной республике.

    В течение апреля на Славянско-Краматорском направлении бойцы бригады ликвидировали 35 дронов, 10 пунктов управления беспилотниками, 11 укрытий с личным составом, восемь складов боевой комплектации, пять полевых складов и четыре антенны управления блиндажа, сообщается на сайте Российского казачества.

    Кроме того, уничтожены четыре блиндажа, два наземных телевизионных ретрансляционных комплекса, терминал Starlink и одна бронемашина.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил героизм казаков в зоне СВО.

    23 апреля 2026, 12:22 • Новости дня
    ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли более 1,3 тыс. военных
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе продвижения на разных направлениях российские подразделения нанесли значительный урон силам ВСУ, уничтожив в общей сложности более 1,3 тыс. военнослужащих и десятки единиц техники.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны около Новодмитровки, Стецковки, Писаревки и Малой Слободкb Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух погранотрядов погранслужбы Украины рядом с Макарихой, Рубежным, Веселым и Сосновым Бором.

    Противник при этом потерял более 220 военнослужащих, бронетранспортер, израильскую станцию контрбатарейной борьбы RADA, две станции РЭБ, склад боеприпасов и семь складов матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ возле Осадьковки, Боровой Харьковской области, Татьяновки и Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

    При этом ротери ВСУ составили до 205 военнослужащих, две бронемашины и три артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Рай-Александровки, Тихоновки, Новоселовки и Константиновки ДНР.

    Противник потерял до 185 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ. Уничтожены три склада боеприпасов и пять складов матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии у Новогригоровки, Новопавловки Днепропетровской области, Кучерова Яра, Светлого, Торецкого, Доброполья и Калинино ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 360 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Покровского, Гавриловки, Лесного, Великомихайловки, Александровки Днепропетровской области, Ясной Поляны и Воздвижевки Запорожской области.

    Противник потерял до 295 военнослужащих, две бронемашины, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили более 1,1 тыс. военнослужащих.

    В начале недели российские войска освободили харьковское Ветеринарное и Гришино в ДНР.

    Ранее они освободили Зыбино в Харьковской области.

    23 апреля 2026, 11:48 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик пролетел над Черным морем рядом с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский самолет-разведчик вновь выполняет полет над акваторией Черного моря недалеко от российских границ, следует из полетных данных.

    Американский самолет-разведчик снова осуществил полет над Черным морем недалеко от границы России, передает РИА «Новости».

    Полет был осуществлен на бизнес-джете Bombardier Challenger 650, переоборудованном под нужды радиолокационной разведки компанией Leidos и получившем военное обозначение Artemis II.

    Самолет вылетел из румынского города Констанца около девяти утра по московскому времени. Он пролетел мимо Крыма и развернулся практически у границы России и Грузии. За последние несколько дней данный самолет в этом районе не фиксировался, хотя подобные полеты выполняются им регулярно.

    Согласно открытым данным, для нужд Пентагона существует всего две такие машины, вторая из которых была выпущена в конце 2022 года. Основное их назначение – перехват, запись и расшифровка данных на больших расстояниях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация США выполняет наблюдательные полеты вблизи российских рубежей на переоборудованном бизнес-джете Artemis II.

    Несколько дней назад этот самолет-разведчик совершил облет побережья Крыма и Краснодарского края.

    До этого данное воздушное судно сделало несколько кругов над нейтральными водами Черного моря.

    23 апреля 2026, 09:06 • Новости дня
    ВС России заняли новые позиции на северо-востоке Рай-Александровки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские бойцы заняли новые рубежи и позиции на северо-восточных окраинах Рай-Александровки ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко рассказал, что российские бойцы заняли новые рубежи и позиции на северо-восточных окраинах населенного пункта Рай-Александровка в ДНР, передает ТАСС.

    По его словам, российские военные продолжают развивать успех юго-западнее Калеников в ДНР.

    Эксперт также уточнил, что командование украинской армии предпринимает попытки стабилизировать фронт в этом районе. При этом ранее проведенный огневой налет вооруженных сил России по позициям украинских формирований, находящимся на стратегических высотах, значительно снизил их обороноспособность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие начали бои за освобождение Рай-Александровки.

    Ранее армия России приблизилась к восточным окраинам Дружковки.

    Штурмовые подразделения зашли на окраины населенного пункта Белицкое.

    24 апреля 2026, 05:56 • Новости дня
    Беспилотник сбит над Ростовской областью
    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Ростовской области сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. 

    Дрон сбили в районе города Каменск-Шахтинский. О пострадавших и разрушениях на земле не сообщалось. Информация продолжает уточняться, говорится в сообщении главы региона в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях российские военные отразили массированный налет более 40 украинских беспилотников на Ростовскую область.

    23 апреля 2026, 12:30 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты десять управляемых авиабомб и 418 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 137 138 беспилотников, 656 ЗРК, 29 020 танков и других бронемашин, 1 705 боевых машин РСЗО, 34 583 орудия полевой артиллерии и миномета, 60 019 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне Черноморский флот потопил безэкипажный катер ВСУ.

    До этого ВС России поразили места подготовки к запуску дальнобойных беспилотников ВСУ. Ранее они нанесли групповой удар возмездия по объектам ОПК Украины.

    23 апреля 2026, 21:50 • Новости дня
    Украинские войска повредили школу и детский сад в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате атак со стороны вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике пострадали школа и детский сад.

    Детский сад и школа получили повреждения в ДНР из-за действий украинских военных, передает ТАСС. Информацию об инциденте подтвердил глава республики Денис Пушилин на своей странице в социальной сети.

    «Повреждены два объекта гражданской инфраструктуры – в городе Снежное (детский сад) и селе Осыково (школа) Старобешевского муниципального округа», – сообщил руководитель региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска за сутки осуществили 23 атаки на населенные пункты Донецкой народной республики.

    Обстрел ракетами HIMARS повредил школу и больницу в Макеевке и Волновахе.

    Детский сад в Куйбышевском районе Донецка получил повреждения в результате удара со стороны ВСУ.

    23 апреля 2026, 23:50 • Новости дня
    Открытое горение на морском терминале в Туапсе ликвидировано

    Tекст: Антон Антонов

    Оперштаб Краснодарского края сообщил о локализации возгорания и ликвидации открытого горения на морском терминале в Туапсе.

    В настоящее время работы по полной ликвидации пожара продолжаются. В ликвидации пожара участвуют 276 человек и 77 единиц техники, сообщает оперштаб в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, свыше 20 жилых зданий и несколько объектов социальной инфраструктуры в кубанском городе получили серьезные повреждения в результате недавних атак украинских беспилотников.

    Власти сообщили о превышении допустимых концентраций вредных веществ в воздухе Туапсе после пожара на морском терминале.

    23 апреля 2026, 09:30 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 24 беспилотника над Воронежской областью

    Tекст: Дарья Григоренко

    Над Воронежской областью были сбиты и подавлены 24 беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Александр Гусев.

    Гусева в своем Telegram-канале отметил, что атака была отражена дежурными силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы. БПЛА были зафиксированы над одним городом и восемью районами региона.

    Он уточнил, что по предварительным данным никто не пострадал. Однако из-за падения обломков в одном из муниципальных образований разрушены кровля и фасад частного дома, повреждены два автомобиля.

    Ранее Минобороны сообщило, что в ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 154 украинских беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 4 апреля ПВО уничтожила 18 дронов ВСУ в Воронежской области.

    23 апреля 2026, 09:15 • Новости дня
    ПВО отразили атаку 11 БПЛА на Нижегородскую область

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Атаку 11 БПЛА отразили над Нижегородской областью, поврежден объект на территории одного из предприятий, сообщил глава региона Глеб Никитин.

    Как сообщил Никитин в MAX, силы противовоздушной обороны отразили атаку 11беспилотных летательных аппаратов над промышленной зоной Кстовского района.

    В результате падения обломков повреждения получил объект на территории одного из предприятий, после чего начался пожар.

    Оперативные службы занимаются ликвидацией последствий инцидента. По предварительной информации, никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2026 года силы ПВО отразили атаку 30 беспилотников над промышленной зоной Кстово.

    В конце того же месяца Министерство обороны сообщило о перехвате 155 украинских дронов над несколькими регионами страны.

    В январе 2025 года обломки сбитого аппарата упали на территорию завода «Сибур-Кстово» в Нижегородской области.

    24 апреля 2026, 06:46 • Новости дня
    ВСУ превратили Мирополье на Сумском направлении в единый укрепленный район

    Tекст: Антон Антонов

    На Сумском направлении вооруженные силы Украины превратили Мирополье в единый укрепленный район, где каждое каменное строение используется как опорный пункт, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

    Штурмовики «Севера» продолжают вести ожесточенные бои, продвигаясь вглубь Сумской области. Российские войска нанесли удары по скоплениям техники и живой силы ВСУ в районах Новой Слободы, Мануховки, Новоивановки, Павловки, Бачевска, Новгород-Северского, Сытного, Краснополья, Новодмитровки и села Кружок.

    «Упорные стрелковые бои продолжаются в Мирополье. Враг превратил это некогда густонаселенное село в единый укрепленный район, где каждое каменное строение используется противником как опорный пункт», – сообщил «Северный Ветер» в Max.

    Военнослужащие ВСУ, отвечающие за оборону Мирополья жалуются на невыплату довольствия.

    В Шосткинском районе ситуация осталась без существенных изменений. Российские артиллеристы и операторы беспилотников продолжили наносить удары по вскрытым ранее позициям ВСУ. В Сумском районе штурмовики «Северян» продвинулись на 20 участках до 500 м за сутки. В Краснопольском районе идут бои у села Таратутино и в Новодмитровке, где «Северяне» за сутки продвинулись на четырех участках до 600 м.

    На Харьковском направлении «Северяне» продолжают бои и отодвигают ВСУ от государственной границы, атакуя в районах Избицкого, Терновой, Бугаевки, Лозовой, Великого Бурлука, Польной и села Красный Яр. После освобождения российскими силами Ветеринарного ВСУ пытаются выстроить оборону в Казачьей Лопани.

    На Липцовском направлении изменений не произошло. На Волчанском направлении штурмовые отряды «Севера» продвинулись на 12 участках до 900 м, идут ожесточенные бои в селе Бочково, есть продвижение российских сил к селу Лосевка. На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы продвинулись на четырех участках до 300 метров, бои продолжаются в районе села Бударка и на северо-западе Купянского района.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 150 человек (из них более 90 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения группировки войск «Север» продолжили создание буферной зоны на харьковском и сумском направлениях, нанеся значительный урон живой силе и технике противника.

    24 апреля 2026, 06:18 • Новости дня
    Спецназ уничтожил мешавший ротации войск пункт управления дронами ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения группировки «Север» совместно со спецназом «Ахмат» уничтожили пункт управления беспилотниками украинской армии в Харьковской области, который мешал ротации российских военных, сообщил оператор БПЛА с позывным «Газон».

    «Появился расчет оптоволоконных дронов, который нам покоя не давал, было трудновато заезжать на позиции. Выявили «взлетку», мы за ними понаблюдали, движения сначала не выявили», – рассказал собеседник РИА «Новости».

    Разведчики вели наблюдение за объектом на протяжении двух недель. По словам оператора, удар нанесли только после полного подтверждения присутствия украинского расчета на позиции.

    Как только противник вынес беспилотник на стартовую площадку, цель была немедленно ликвидирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Север» ликвидировала операторов БПЛА у Муромского водохранилища в Харьковской области.

    В Кремле прокомментировали планы Финляндии по ввозу ядерного оружия
    Международные резервы России выросли до 779,5 млрд долларов за неделю
    ЕС увязал выдачу кредита Украине в 90 млрд евро с защитой прав меньшинств
    NYT: Хаменеи нужна пластическая операция лица
    Евросоюз ввел санкции против российского рэпера Тимати
    В Берлине сына иранского шаха Пехлеви облили томатным соком
    Geely объявил об отзыве более 17 тыс. автомобилей модели Emgrand в России

    «Черный лебедь» прилетел на рынок алюминия

    Конфликт на Ближнем Востоке затронул не только нефтяной и газовый рынки. На рынке цветных металлов наблюдается самый масштабный шок предложения с 2000-х годов. Почему заводы в Персидском заливе остановились, и кто оказался в уязвимом положении из-за дефицита алюминия, без которого не полетит ни один самолет и не поедет ни один автомобиль? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Израиль теряет последних союзников в Европе

    Смена власти в Венгрии окажет влияние на еще одну весьма далекую от Европы страну – Израиль. Как уходящий венгерский премьер Виктор Орбан помогал Тель-Авиву, почему многие европейские страны недовольны еврейским государством – и какие последствия грозят Израилю из-за конфликта с ЕС? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • 20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

      После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

