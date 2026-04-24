В Сети появились фотографии истощенных бойцов ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Фотографии истощенных бойцов 14-й бригады 2-го батальона Вооруженных сил Украины появились в сети, сообщает Газетa.Ru. Снимки были опубликованы украинским изданием «Страна.ua».

На фото видно, что военнослужащие сильно истощены: у них выпирают ребра и ключицы, а живот вогнут внутрь, на руках отчетливо видны мышцы из-за выраженной худобы.

В публикации отмечается, что солдаты находятся на позициях без продовольствия, воды, медикаментов и топлива. Журналисты «Страна.ua» сообщают, что командование ВСУ не реагирует на их жалобы, а у бойцов возникают проблемы со связью.

Министерство обороны Украины подтвердило нарушение логистики снабжения этой бригады. В ведомстве заявили, что командир бригады взял ситуацию под контроль и работает над обеспечением солдат и их заменой.

Ранее начальник расчета взвода БПЛА ВС России с позывным «Шил» также сообщал о критическом положении украинских военных на Харьковском направлении. По его словам, украинские бойцы неделями сидят без еды и тепла из-за перебоев в логистике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские операторы беспилотников зафиксировали крайне сложное положение украинских подразделений на харьковском направлении.

Разведчик группировки войск «Север» рассказал о голодающих из-за проблем со снабжением военнослужащих.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о поедании снега отрезанными от продовольствия бойцами в Сумской области.