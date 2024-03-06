В Госдуме предложили механизм освобождения контрактников от уголовной ответственности

Tекст: Ольга Никитина

Проекты федеральных законов модернизируют процедуру освобождения от уголовной ответственности лиц, призванных на военную службу в зону СВО, установленную Федеральным законом от 24 июня 2023 года № 270-ФЗ «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции».

Как отметил один из авторов законопроекта, председатель комитета Совфеда по Конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, законопроекты позволят лицам, совершившим преступление, проходить военную службу в зоне СВО и таким образом реабилитироваться в глазах общества.

При этом сенатор подчеркнул, что это не новелла российского законодательства, в парламенте, по его словам, лишь совершенствуют процедурные моменты.

Вносимыми в УК и УПК изменениями устанавливается порядок условного освобождения в связи с прохождением военной службы в указанные периоды:

– от уголовной ответственности в отношении лиц, совершивших преступление небольшой или средней тяжести (за исключением ряда преступлений, представляющих угрозу общественной безопасности, основам Конституционного строя и безопасности государства);

– от отбытия наказания (за исключением наказания, назначенного за совершение ряда преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также преступлений террористической, экстремисткой и диверсионной направленности).

Также предусматривается возможность погашения судимости в отношении лиц, призванных на военную службу по мобилизации или в военное время либо заключивших в период мобилизации, военного положения или в военное время контракт о прохождении военной службы (за исключением судимости за совершение ряда преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и преступлений террористической, экстремисткой и диверсионной направленности).

Основанием для такого условного освобождения от уголовной ответственности или наказания, а также погашения судимости является награждение лица государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы, либо увольнение его с военной службы по состоянию здоровья, в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе или в связи с окончанием периода мобилизации, прекращением действия военного положения или истечением военного времени.

Контроль за поведением таких лиц осуществляется командованием воинской части (учреждения). В случае совершения таким лицом в период прохождения военной службы нового преступления, судом будет назначено наказание по совокупности приговоров: к наказанию, назначенному по последнему приговору суда, будет присоединена неотбытая часть наказания по предыдущему приговору суда.

Кроме того, устанавливается порядок приостановления уголовных дел и прекращения уголовного преследования в периоды мобилизации, военного положения и в военное время.

Также предусматривается установление порядка взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по вопросам призыва на военную службу по мобилизации или в военное время граждан, имеющих судимость, либо в связи с заключением в период мобилизации, в период военного положения или в военное время с такими гражданами контрактов о прохождении военной службы, а также уточнение отдельных условий заключения контрактов о прохождении военной службы в ВС России в указанные периоды.

«Порядок взаимодействия государственных органов по вопросам призыва на военную службу по мобилизации или в военное время граждан, имеющих судимость, определяется совместными решениями Минобороны и Минюста», – заключил Андрей Клишас.

В свою очередь другой соавтор проекта закона, депутат Госдумы Павел Крашенинников отметил, что закон, который действует в настоящее время, носил временный характер и распространялся на правоотношения, возникшие до его вступления в силу. «Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК», – указал Крашенинников.

Новая законодательная инициатива дает возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор, сообщил депутат.

«Хочу отметить, что те, кто совершил преступления по таким статьям УК РФ, как преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, госизмена, шпионаж и за ряд других тяжких и особо тяжких преступлений возможности заключить контракт с ВС РФ предоставлено не будет вовсе», – подчеркнул Крашенинников.