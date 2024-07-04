ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
В Москве задержали подозреваемого в убийстве своих родителей в Оренбурге
В Москве задержали мужчину, который подозревается в убийстве своих родителей в Оренбурге, сообщил региональный СК.
Как говорится в сообщении, по подозрению в причастности к расследуемому преступлению в городе Москве задержан 32-летний сын потерпевших, передает RT.
По информации следствия, мужчина убил молотком своих родителей, сбросил тела в погреб и покинул Оренбургскую область 29 мая. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».
Ранее сотрудник УФСИН сознался в убийстве подруги молотком из ревности.