Кировский сотрудник УФСИН сознался в убийстве подруги молотком из ревности

Сотрудник УФСИН под тяжестью собранных следствием улик признался в убийстве 20-летней девушки на почве ревности, сообщили в Следственном комитете по Кировской области.

«Обвиняемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, 27 декабря 24-летний молодой человек, приревновав свою 20-летнюю подругу, нанес ей удары молотком по голове. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Мужчина попытался скрыться с места преступления, угнал автомобиль и попал в ДТП. В течение суток он шел пешком до поселка Рудничный, где его нашли и задержали.

Напомним, ранее в Армавире на съемной квартире в одном из многоквартирных домов произошло убийство. По предварительным данным, девушку убил в ходе конфликта на почве ревности ее 32-летний сожитель. После этого подозреваемый направился в станицу Новоалексеевскую, где убил брата погибшей. Позже он опубликовал в Сети видео с признанием в убийстве.