Кировский сотрудник УФСИН сознался в убийстве подруги молотком из ревности

Взгляд
30 декабря, среда  |  Последнее обновление — 10:15  |  vz.ru
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Саудовская Аравия показала опасность нефтяной иглы

Саудовская Аравия столкнулась в 2020 году с финансовыми трудностями REUTERS/Maxim Shemetov
Нефтяной кризис нанес серьезный удар по экономике Саудовской Аравии. Она показала рекордное за десятилетие падение. Королевство нещадно сжигает свои резервы и лезет в долговую яму. История Саудовской Аравии может стать наглядным примером того, как нефтяная игла губит страну. Подробности...
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Новороссию реанимируют как угрозу для Запада

Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области, напомнил Москаль 112.ua
Помимо Донецка и Луганска, Украина рискует потерять еще как минимум шесть областей – от Одессы до Харькова. В этом убежден признанный специалист по борьбе с сепаратизмом Геннадий Москаль, работавший в Донбассе в самые тяжелые дни войны. Означает ли это, что Украина наконец-то «дошла до ручки» и проект Новороссии близок к возрождению?  Подробности...
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Почему военные предпочитают разговаривать матом

Мат в армии не приветствуется – но обойтись без него все равно нельзя Владимир Грищенков
История с бойцом российского спецназа в Сирии, который матерится на камеру, стала одним из самых популярных предновогодних сюжетов в Instagram. Публика внезапно обнаружила, что «вежливые люди» могут употреблять непарламентские выражения. Насколько принята подобная лексика в Вооруженных силах России – и как она может помочь в бою? Подробности...
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Как наказать Латвию за гонения на российские СМИ

Телеканал РТ стал одной из главных мишеней латвийских спецслужб Илья Питалев/РИА «Новости»
Еще не так давно Латвия умоляла Москву не забирать полностью транзит из Прибалтики – а всего через несколько дней в стране арестовали журналистов, вся вина которых заключалась лишь в сотрудничестве с российской прессой. Судя по реакции из России, происходящее может окончательно изменить политику Москвы по отношению к происходящему в прибалтийских странах. Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Почему гимн СССР – лучший для России

Андрей Веселов
Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
30 декабря исполняется двадцать лет с момента утверждения и первого исполнения нового-старого гимна России на музыку Александрова. Это советский гимн, и он стал частью «национального кода» – вместе с салатом оливье и романом «Война и мир». Подробности...
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Психологи по проблемам меньшинств убьют систему образования США

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Можно только посочувствовать американской элите, которая сегодня толпами бежит из Нью-Йорка, но с упорством маньяка продолжает голосовать за Демпартию и Байдена. Можно не сомневаться, что восемь, или в крайнем случае дважды по восемь лет власти Демпартии окончательно добьют американское образование. Подробности...
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Россия будет прирастать промышленностью

Алексей Анпилогов
Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Уже набившее оскомину утверждение о России, как «стране-бензоколонке», всё больше отвергает сама экономическая реальность. Причем это несоответствие уже видно не только в отдельных знаковых моментах, но и в статистике Росстата. Подробности...
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Что изменит уход Меркель

ТОП-10 технологических достижений России в 2020 году

Когда распадется Украина

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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

  • В иных условиях (указать в комментариях)

  • Еще не знаю
В связи с санкциями Спортивного арбитража какая мелодия могла бы звучать вместо гимна России на Олимпиаде в Токио?
  • «Все идет по плану» Егора Летова

  • «Выйду ночью в поле с конём»

  • «Катюша»

  • «Мгновения» (Не думай о секундах свысока)

  • «Нас не догонят»

  • Прощание славянки

  • Увертюра Чайковского «1812 год»
Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки?
  • До 1 тысячи рублей

  • От 1 до 5 тысяч рублей

  • От 5 до 10 тысяч рублей

  • От 10 до 25 тысяч рублей

  • Более 25 тысяч рублей

  • Не планирую дарить подарки
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    Кировский сотрудник УФСИН сознался в убийстве подруги молотком из ревности

    30 декабря 2020, 10:15

    Текст: Евгения Шестак

    Сотрудник УФСИН под тяжестью собранных следствием улик признался в убийстве 20-летней девушки на почве ревности, сообщили в Следственном комитете по Кировской области.

    «Обвиняемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщается на сайте ведомства.

    По данным следствия, 27 декабря 24-летний молодой человек, приревновав свою 20-летнюю подругу, нанес ей удары молотком по голове. От полученных травм девушка скончалась на месте. 

    Мужчина попытался скрыться с места преступления, угнал автомобиль и попал в ДТП. В течение суток он шел пешком до поселка Рудничный, где его нашли и задержали.

    Напомним, ранее в Армавире на съемной квартире в одном из многоквартирных домов произошло убийство. По предварительным данным, девушку убил в ходе конфликта на почве ревности ее 32-летний сожитель. После этого подозреваемый направился в станицу Новоалексеевскую, где убил брата погибшей. Позже он опубликовал в Сети видео с признанием в убийстве.


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