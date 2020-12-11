Мужчина убил сожительницу и ее брата на Кубани

Жителя Армавира подозревают в убийстве с особой жестокостью 26-летней сожительницы и ее девятилетнего брата из-за ссоры, сообщили в пресс-службе СК.

«В отношении 32-летнего жителя города Армавира возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийстве 26-летней сожительницы и ее девятилетнего брата с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ)», – сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, мужчина жил с девушкой в съемной квартире в Армавире. Во время ссоры с девушкой подозреваемый нанес ей множество ударов по голове, в результате чего она скончалась. После этого мужчина поехал в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где с особой жестокостью убил девятилетнего брата погибшей.

Отмечается, что в настоящее время идет поиск злоумышленника. Известно, что после убийства ребенка он приехал в поселок Джубга Туапсинского района, где оставил свой автомобиль.

В СУ СК по Краснодарскому краю отметили, что мужчина совершил преступление на почве ревности.

Ранее на Кубани возбудили уголовное дело после того, как местный житель застрелил свою сожительницу, сообщило следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю. После убийства мужчина покончил с собой.