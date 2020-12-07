В Краснодарском крае мужчина убил бывшую сожительницу и покончил с собой

На Кубани возбудили уголовное дело после того, как местный житель застрелил свою сожительницу, сообщило следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю. После убийства мужчина покончил с собой.

Утром 7 декабря 54-летний местный житель выстрелил из охотничьего ружья в 43-летнюю бывшую сожительницу. В результате женщина скончалась на месте, а мужчина свел счеты с жизнью, говорится на сайте ведомства.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также мотивов совершения преступления. Кроме того, назначены судебно-медицинские экспертизы, уточняется в сообщении.

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