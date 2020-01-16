Юрист на Кубани убила обманутую клиентку

В суд на Кубани передано дело в отношении 42-летней жительницы Северского района Краснодарского края, обвиняемой в мошенничестве и убийстве, которое она совершила для сокрытия факта вымогательства, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Женщина обвиняется в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление).

По версии следствия, женщина в период с 2012 год по 2015 год «получила от 5 семей нотариальные доверенности на представление их интересов во всех судах судебной системы и правоохранительных органах», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что юрист не намеревалась и не имела возможности исполнить взятые на себя обязательства. По данным следственных органов, женщина сообщала потерпевшим заведомо ложные сведения о якобы возникшей необходимости получения справок и других документов из различных государственных инстанций для приобщения их к материалам гражданских дел, производства судебных экспертиз и передачи денежного вознаграждения судьям.

Под подобными вымышленными предлогами юрист завладела суммой более 5 млн рублей.

Одна из обманутых женщин поняла, что в отношении нее совершено мошенничество и решила обратиться в правоохранительные органы. Обвиняемая решила убить ее.

«В конце декабря 2018 года под предлогом направиться в г. Краснодар якобы на консультацию к судьям Краснодарского краевого суда, вооружившись заранее приготовленным молотком, вывезла 62-летнюю потерпевшую в лесополосу на безлюдное место и совершила ее убийство», – сообщили в ведомстве.

Юрист, чтобы скрыть следы преступления, в том числе следы от автомобиля на снегу, поехала на СТО, чтобы поменять зимнюю резину на летнюю. Сотрудники автосервиса заподозрили неладное и отказали женщине. Дело было раскрыто в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Уголовное дело против юриста направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит от 8 до 20 тюремного заключения либо пожизненное лишение свободы.

В июле в Москве арестовали вымогавших миллионы лже-полицейских.