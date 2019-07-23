В Москве арестовали лже-полицейских, вымогавших у жертвы 2 млн рублей

В Москве арестованы четверо обвиняемых в похищении человека и вымогательстве у него двух миллионов рублей, сообщила во вторник старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«13 февраля вблизи одного из домов по Анадырскому проезду, мужчины похитили 38-летнего жителя столицы. Затем переместили его на автостоянку, где, удерживая в машине, представились сотрудниками полиции и потребовали у него 2 млн рублей, в противном случае обещая привлечь его к уголовной ответственности», – передает ТАСС слова Ивановой.

Потерпевший отдал похитителям 750 тыс. рублей, после чего его отпустили, договорившись о передаче остатка денег.

«Благодаря работе следователей столичного ГСУ СК России, совместно с сотрудниками уголовного розыска, четверо подозреваемых были задержаны», – сказала Иванова.



Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что задержаны четверо мужчин в возрасте от 29 до 33 лет. Всем фигурантам предъявлено статьям «Похищение человека» и «Вымогательство».

Напомним, в конце мая в Подмосковье задержали членов преступной группировки, действовавшей под влиянием криминального авторитета Циркача, которые занимались похищениями людей и вымогательством.