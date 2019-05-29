Вымогавшую у бизнесмена деньги в стиле 90-х банду задержали в Подмосковье

В Подмосковье задержали членов преступной группировки, действовавшей под влиянием криминального авторитета Циркача, которые занимались похищениями людей и вымогательством.

«Задержаны участники организованной группы, находящиеся под криминальным влиянием лидера уголовно-преступной среды..., именуемого как Циркач, занимающиеся похищениями людей и вымогательством на территории Московской области», – сообщила начальник пресс-службы региональной полиции Татьяна Петрова РИА «Новости».

Как рассказали в ведомстве, летом 2018 года в Ногинске преступники требовали от местного жителя переоформить земельный участок и дом стоимостью более 1 млн рублей на их знакомую, дав сутки на раздумье и пригрозив убить его сына-бизнесмена.

На следующий день участники группы избили его сына, требуя документы на собственность. После этого молодого человека силой увезли в его квартиру, забрали машину, бытовую технику и деньги на общую сумму более 1 млн рублей.

Через два дня подозреваемые вновь похитили потерпевшего, увезли его в Электросталь, избили и, угрожая автоматом, потребовали денег, а также написать расписку о «долге» в 880 тыс. рублей.

Спустя четыре дня мужчину похитили еще раз и удерживали две недели, били и требовали передать им 1,7 млн рублей.

«Задержаны пять участников группы в возрасте от 24 до 38 лет. Кроме того, установлен лидер уголовно-преступной среды – ранее неоднократно судимый 32-летний уроженец ближнего зарубежья, известный в криминальных кругах по прозвищу Шико, в настоящее время находящийся в местах лишения свободы, который руководил действиями похитителей», – добавила Петрова.

Отмечается, что в ходе обыска задержанных были изъяты травматический пистолет ИЖ-79, четыре ножа, мобильные телефоны, ноутбук и долговые расписки потерпевшего.

Заведено уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство».

Ранее сообщалось, что в России впервые применили уголовную статью по криминальным авторитетам.