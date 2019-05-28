В России впервые применили уголовную статью по криминальным авторитетам

В Томске впервые арестовали криминального авторитета по новой статье УК как одного из лидеров преступного мира региона, сообщает УМВД Томской области.

Следователи полиции возбудили уголовное дело по ст. 210.1 УК России в отношении жителя Томска, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости». Имя подозреваемого не разглашается.

«Установлено, что житель города Томска, находясь на территории города Томска и Томской области, имея статус вора в законе и сферу своего преступного влияния на территории Томской области, занимал высшее положение в преступной иерархии региона», – сообщило УМВД.

Там добавили, что подозреваемый был задержан при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Во время обысков у него изъяли документы, электронные носители информации и другие предметы. По решению суда его арестовали на два месяца.

Напомним, в апреле президент Владимир Путин подписал закон, который серьезно ужесточает уголовную ответственность для криминальных авторитетов и лидеров ОПГ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как теперь будут наказывать лидеров ОПГ в России.