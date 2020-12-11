Убивший сожительницу и ее брата на Кубани снял преступление на видео

Житель Армавира, подозреваемый в убийстве с особой жестокостью 26-летней сожительницы и ее девятилетнего брата, опубликовал в Сети видео с признанием в убийстве девушки.

По данным Telegram-канал Life Shot, все происходящее мужчина по имени Акшин Гусейнов снимал на камеру, а после выложил кадры в социальные сети. Газета ВЗГЛЯД не размещает видео из-за сцен жестокости.

Отмечается, что после расправы мужчина написал пост в одной из социальных сетей, в котором объяснил мотивы своего поступка и опубликовал фотографии с мест убийств.

«Думал ли я об убийстве? Да, думал. Но я хотел убить не ее. Я хотел убить ее брата. Он меня очень сильно злит. Я сейчас поеду и буду над ним долго издеваться, потом убью, потому что я так хочу. Я получу от этого удовольствие. Это последнее удовольствие будет в моей жизни. Ведь люди для чего живут? Для эмоций», – заявил мужчина.

Кроме того, СК опубликовал на YouTube кадры с места происшествия. На полу в ванной комнате, куда подозреваемый, предположительно, после убийства отнес тело девушки, видны следы крови.

Бабушка подозреваемого Галина Ионовна рассказала, что в последний раз она видела пару на этой неделе. Пенсионерка уточнила, что не часто виделась с молодыми людьми, передает RT.

«Они как ушли на съемную квартиру – и все. Это у них уже третья или четвертая квартира была... Я его просила: «Акшинчик, покажите мне, где вы живете, я ж, как бабушка, должна знать или нет?» – отметила она.

По словам Галины Ионовны, в день трагедии уже в пять утра ее дочь – мама подозреваемого – куда-то уехала, но пенсионерка не стала звонить и узнавать, что случилось. Про убийство женщина узнала из СМИ.

Ранее СК сообщил, что 26-летнюю девушку убил в ходе конфликта на почве ревности ее 32-летний сожитель. Убийство произошло на съемной квартире в одном из многоквартирных домов в Армавире. После этого подозреваемый направился в станицу Новоалексеевскую, где убил 9-летнего брата погибшей. Затем злоумышленник оставил свою машину недалеко от моря в поселке Джубга Туапсинского района и скрылся.

По факту двух преступлений ведомство возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство с особой жестокостью).