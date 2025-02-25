Таможенники в Домодедово нашли незадекларированное кольцо за 22 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Кольцо нашли у 60-летнего пассажира из Австралии, прибывшего транзитом через Дубай, передает ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

Пассажира остановили в зеленом коридоре, при досмотре выяснилось, что в его рюкзаке находилось помолвочное кольцо марки Harry Winston. Мужчина заявил, что не знал о необходимости декларировать товар и вез кольцо в подарок невесте.

Согласно заключению экспертов, кольцо из коллекции Classic изготовлено из платины 950 пробы с бриллиантом овальной формы шесть карат, оно украшено двумя багетными камнями.

Возбуждено уголовное дело о уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет или штраф до 500 тыс. рублей.

Ранее таможенники задержали иностранца в Забайкальске, который пытался вывезти в Китай необработанные бивни моржа, товар спрятали в багаже и замаскировали под деревянные бруски.