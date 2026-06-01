Фонд «Защитники Отечества» получил 2,8 млн обращений от ветеранов СВО и их близких
1 июня председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева провела встречу с семьями участников специальной военной операции, приуроченную к трехлетию фонда и открытию его филиалов во всех регионах России.
Мероприятие прошло в формате семейного чаепития на территории Городской Фермы ВДНХ, где собрались сотрудники фонда, социальные координаторы и семьи защитников из разных регионов страны. Как отметила Анна Цивилева, это была первая встреча такого формата, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД..
«Такое мероприятие проводим впервые: в день трехлетия фонда мы собрали наших сотрудников», – сказала она. По словам Цивилевой, в фонд приехали специалисты со всей страны, в том числе «мамы, жены погибших героев, которые пришли сначала в фонд за помощью, а потом остались у нас работать». Она подчеркнула, что сегодня эти люди продолжают помогать другим семьям: «Теперь они помогают другим, тем, кто возвращается к мирной жизни, поддерживают ветеранов и их близких».
В фонде отмечают, что за три года выстроена комплексная система поддержки участников СВО и их семей. В работе задействованы более 4500 социальных координаторов, а всего поступило порядка 2 млн 800 тысяч обращений, большинство из которых были решены положительно.
В ходе встречи участники обсудили развитие системы помощи и новые инициативы. В частности, заместитель руководителя по общественным проектам филиала фонда в Свердловской области Елена Ладыгина предложила создать семейные центры для консультирования родных погибших и пропавших без вести участников СВО. Также социальный координатор из Башкортостана Вера Сироткина рассказала об опыте проведения патриотического автопробега и предложила сделать его регулярным и межрегиональным.
Отдельной частью программы стали экскурсии, мастер-классы и посещение экспозиции музея «Атом». Дети участников СВО познакомились с животными на Городской Ферме, а семьи посетили знаковые места Москвы.
«Большое спасибо за такое мероприятие, которое пришлось по душе всем участникам», – отметила ветеран боевых действий, вдова Героя ДНР и социальный координатор из ДНР Анна Юхименко, подчеркнув важность общения между семьями и сотрудниками фонда из разных регионов.
Фонд «Защитники Отечества» продолжает расширять меры поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, юридическую помощь, обучение и трудоустройство. При поддержке президента России сегодня также развиваются программы адаптации жилья, обеспечения автомобилей с ручным управлением и выдачи адаптивной одежды для ветеранов с инвалидностью.