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У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Южном острове Новой Зеландии
Мощные подземные толчки магнитудой 5,5 сотрясли Южный остров Новой Зеландии, очаг залегал на глубине пяти километров неподалеку от Милфорд-Саунд.
Сейсмическое событие было зафиксировано в среду, 2 сентября, примерно в 40 км к северо-востоку от Милфорд-Саунд, передает РИА «Новости».
Очаг подземных толчков находился на глубине около пяти километров.
Угроза цунами в регионе не объявлялась. Информация о возможных разрушениях инфраструктуры или пострадавших среди населения к настоящему моменту не поступала.
В конце августа сейсмологи уже фиксировали активность в этом районе. Тогда произошло землетрясение магнитудой 4,8, эпицентр которого располагался в 25 км к северу от Милфорд-Саунд на аналогичной глубине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,4.
В конце августа текущего года сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5 у острова Тайвань.
Несколькими днями ранее специалисты отметили мощное сейсмическое событие магнитудой 7,2 на юге Перу.