Второй газовоз «Звезды» прошел испытание ключевых систем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Испытания второго газовоза, построенного на приморской судоверфи «Звезда», проходят в настоящее время, сообщает РИА «Новости». Судно готовится к постановке в док, после чего начнется этап ходовых и газовых испытаний. Газовоз имеет длину 330 метров и способен перевозить 172 тыс. кубометров сжиженного природного газа.

Глава Приморского края Олег Кожемяко и генеральный директор АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» Геннадий Букаев посетили центральный пункт управления и ходовой мостик, где ознакомились с испытаниями судовых систем. Кожемяко заявил: «Завод сегодня набирает мощь, в плане выпуска только в этом году – два «Афрамакса», два газовоза, судно, которое будет развозить топливо. Это уникальные суда. Длина «Афрамаксов» – 214 метров, газовозов – за 300 метров, водоизмещение 41 тысяча тонн. Это, для сравнения, 800 вагонов металла, который обрабатывается уже руками наших специалистов, приморских судостроителей. Они создают эти корабли, способные проламывать лед толщиной до двух метров – и без сопровождения ледокола идти».

В декабре 2025 года на «Звезде» заказчику был передан первый арктический танкер-газовоз СПГ «Алексей Косыгин». Судоверфь «Звезда» создается в городе Большой Камень по поручению президента России, оператором проекта выступает НК «Роснефть». Верфь специализируется на крупнотоннажных судах водоизмещением до 350 тысяч тонн, ледового класса, а также специальных и других видах морской техники. В портфеле заказов предприятия – около 60 судов, более 20 из которых находятся в активной стадии строительства. Всего на воду спущены 16 судов, с 2020 по 2025 годы заказчикам переданы пять танкеров типа «Афрамакс» из серии в 12 судов.

Президент Владимир Путин заявил о производстве на данной дальневосточной верфи абсолютно новых для страны крупнотоннажных кораблей.