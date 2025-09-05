Путин: В России строят суда, которых до этого в стране не было

Tекст: Алексей Дегтярев

«На той же «Звезде» – судостроение, где у нас никогда ничего подобного, как на «Звезде», не строилось. Такого крупнотоннажного флота, который мы можем строить на «Звезде», не было», – цитирует Путина РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт.

В 2021 году судоверфь «Звезда» присоединилась к участникам «Фабрики процессов» нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».