Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.0 комментариев
Путин: В России строят суда, которых до этого в стране не было
На дальневосточной судоверфи «Звезда» производятся водные суда, которых в стране до этого не существовало, заявил президент Владимир Путин на заседании ВЭФ.
«На той же «Звезде» – судостроение, где у нас никогда ничего подобного, как на «Звезде», не строилось. Такого крупнотоннажного флота, который мы можем строить на «Звезде», не было», – цитирует Путина РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт.
В 2021 году судоверфь «Звезда» присоединилась к участникам «Фабрики процессов» нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».