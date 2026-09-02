Ради экономии топлива контейнеровоз Maersk решили оснастить гигантским парусом

Tекст: Мария Иванова

Датская компания Maersk, специализирующаяся на морских контейнерных перевозках, для сокращения потребления топлива устанавливает на контейнеровоз роторный парус высотой 35 метров, сообщает ТАСС. Устройство разработано британской компанией Anemoi.

Коммерческий директор Anemoi Ник Контопулос пояснил, что установка ветроэнергетических систем на контейнеровозах проблематична, так как почти все палубное пространство занято грузами. «Такие суда не были основным объектом установок из-за проблемы с палубным пространством», – отметил он.

Однако современные паруса имеют преимущества при использовании на выделенных маршрутах с предсказуемым ветром. Оптимальными условиями Контопулос назвал ветер около 35 метров в секунду с правого борта. Парус на судне Maersk закрепят вертикально в передней части.

По расчетам Anemoi, каждый роторный парус экономит около одной тонны топлива в день и снижает выбросы углекислого газа на три тонны. Обычно их устанавливают группами по три-пять штук. Стоимость одного паруса составляет от 600 тыс. до 1,2 млн долларов без учета установки.

Глава отдела технологий флота Maersk Оле Граа Якобсен заявил, что компания рассматривает этот проект как возможность получить практический опыт и оценить его актуальность для контейнерных перевозок.

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